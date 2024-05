Adorni cuestionó a la CGT tras no cumplir su objetivo con el paro: “Me parece que la gente se cansó de la hipocresía”

El vocero presidencial apuntó contra los líderes sindicales

Sobre el fin del paro general convocado por la CGT, el vocero presidencial, Manuel Adorni, cuestionó a la central obrera luego de no alcanzar su objetivo con la medida de fuerza, pese a las limitaciones en el transporte. “Me parece que la gente se cansó de la hipocresía”, consideró.

Aunque el paro se hizo sentir, el acatamiento a la medida fue algo dispar. La medida afectó al normal funcionamiento del transporte público, entidades bancarias, escuelas, hospitales y hasta de los aeropuertos, pero la gente consiguió la forma de llegar a sus puestos de trabajo y los comercios abrieron sus puertas. De igual forma, desde la cúpula cegetista defendieron la “contundencia” del paro.

En este contexto, Adorni analizó que “a partir de las últimas elecciones hubo un cambio de época”. “Me parece que el rechazo es bastante transversal a casi toda la sociedad por estos personajes”, dijo en referencia a los líderes de la CGT durante una entrevista con el programa “¿La ven?” de Jonatan Viale al aire de TN.

El vocero presidencial explicó que “hay casi un 80 por ciento de rechazo a estos personajes, porque bueno están hace 20, 30, 40 años en el poder sindical y los resultados son sueldos miserables, 45 por ciento de trabajadores informales, 11 años sin creación de empleo, 15 años sin creación de empresas, pero andan en autos importados y tienen millones”. Por esto mismo, expresó: “Me parece que la gente se cansó de la hipocresía y uno lo que vio fue todos los comercios abiertos, gente con ganas de laburar y la sensación que si no lograban el transporte hoy en Argentina no pasaba absolutamente nada”.

La cúpula de la CGT (Foto: Luciano González)

Durante la jornada del jueves, Adorni ya se había referido a la huelga convocada por la CGT, lo hizo durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada. “Un paro a base de piedrazos, a base de extorsión y amenazas no es un paro, es simplemente un día donde vemos la consecuencia de un esquema sindical que claramente ha quedado en otro tiempo”, manifestó en esa oportunidad.

El funcionario narró también que “hubo esquinas donde los colectiveros fueron agredidos a piedrazos y pincharon neumáticos con clavos”, y dijo que “hubo fuerzas de choque del sindicato de Camioneros evitando que los trabajadores puedan ingresar a las fábricas en Pacheco, Mataderos y San Martín”.

Luego, sumó en la entrevista televisiva que “lo de hoy no fue un paro”; por el contrario, lo definió como “un cúmulo de amenazas, extorsiones y miedo que quisieron inculcar y lograron lo que lograron”. En consecuencia, definió a la medida como “un fracaso”.

Como resumen de la jornada, lamentó que los trabajadores decían: “Mirá yo necesito llegar a mi trabajo, porque necesito comer”. “Más allá del monto, que es muy impresionante, que perdió la Argentina hoy, que no lo perdió el Gobierno, lo perdió la gente. Dentro de esa masa fría de dinero, me parece que al que hoy esta gente la dejó sin un plato de comida es al trabajador, me parece lo más terrible”, afirmó.

Uno de los principales motivos de los sindicatos para convocar al paro general fue rechazar la Ley Bases, que se trata en el Congreso. Al respecto, el vocero presidencial sostuvo que “no entienden que si le va bien al empresario, le va bien al empleado”. “Han puesto esa falsa lucha entre empleador y empleado que no tiene ningún sentido”, continuó y agregó: “Estamos acostumbrados a vivir en una sociedad en donde tenes a un sector muy importante del sindicalismo que ha ayudado a destruir la Argentina, porque son parte de la decadencia y es parte de esta gente que quiere quedarse en el 10 de diciembre y que no entiende que la gente decidió avanzar y tener una Argentina distinta”.