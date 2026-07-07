River Plate presentó oficialmente el regreso de Rafael Santos Borré: “Muchísima ilusión”

El colombiano regresó al club de Núñez

River Plate presentó este martes a Rafael Santos Borré como nuevo refuerzo para su segundo ciclo en el club. El delantero colombiano, de 30 años, firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y fue recibido por el presidente Stefano Di Carlo en la firma oficial.

La institución de Núñez difundió en sus redes sociales un video en el que Borré cantó una canción del club y recorrió las instalaciones del Estadio Monumental, además de una fotografía junto a Di Carlo en la firma y otra imagen del atacante con la leyenda: “Otra vez en casa, comandante”.

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En el video de presentación, el delantero colombiano se dirigió a la hinchada con un mensaje directo: “Hola, familia riverplatense. Pasando a agradecerles, como siempre, por la bienvenida, por el cariño de siempre. Y con muchísima ilusión de ponerme ya esta camiseta, de representarla de la mejor manera, como siempre. Dejar el nombre de River en lo más alto. Espero verlos pronto aquí en el estadio y poder compartir juntos”. El colombiano también escribió en sus propias redes: “Algunas historias nunca terminan”.

Borré junto al presidente de River, Stefano Di Carlo

El regreso pone fin a cinco años de ausencia. Borré se había marchado en 2021 tras una primera etapa en la que disputó 149 partidos, convirtió 55 goles y repartió 18 asistencias, cifras que lo ubican como el máximo goleador del ciclo de Marcelo Gallardo. Su huella más profunda quedó en la conquista de la Copa Libertadores 2018, a la que sumó dos Copas Argentina y dos Supercopas Argentinas.

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Tras la revisión médica en la Clínica Rossi de Buenos Aires, el atacante habló con la prensa y valoró el crecimiento que acumuló durante su paso por Europa y Brasil. “Cuando me fui de aquí era muy chico y me faltaba conocer mucho del fútbol mundial. Hoy en día creo que vengo un poco más completo y eso me permite poder llegar, Dios mediante, a aportarle mucho al equipo”, afirmó. El paso por el exterior le dejó, según sus propias palabras, “muchísima más personalidad dentro del campo, con una visión diferente del juego y de los espacios”.

Uno de los posteos del club

Luego de salir de River, Borré se consagró campeón de la Europa League 2022 con el Eintracht Frankfurt, tuvo un paso por el Werder Bremen y regresó a Sudamérica con el Inter de Porto Alegre, donde disputó 100 partidos y convirtió 28 goles. En toda su carrera acumula 501 partidos y 138 goles. Con la Selección Colombia suma 44 partidos y 6 goles entre 2019 y 2025.

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La figura del entrenador Eduardo Coudet también influyó en la decisión de volver. “El Chacho es un entrenador que es muy competitivo, que le gusta ganar, que le gusta imponerse y yo creo que eso fue importante también para tomar la decisión de venir”, explicó el delantero. Para concretar el acuerdo, Borré aceptó una rebaja salarial; River pagará un monto cercano a los 2,7 millones de dólares por el fichaje en todo concepto.

Tras la firma, el colombiano recorrió el Museo del club y bajó al campo de juego del Monumental —un estadio renovado que no conocía en su versión actual, ya que las obras seguían en marcha cuando se fue en 2021. Su esposa, Anita Caicedo, documentó el reencuentro en sus redes sociales: “Un nuevo capítulo de nuestra historia”, “siempre contigo mi amor” y “honrar el pasado, escribiendo el futuro, para un futuro de grandeza”, escribió en sus historias de Instagram.

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El plantel de River se encuentra en pretemporada en Alicante, por lo que Borré aguardará en Buenos Aires la vuelta del grupo antes de sumarse a los trabajos. Su debut oficial con la camiseta del club está previsto para el sábado 25 de julio, cuando el equipo de Coudet reciba a Barracas Central por la primera fecha del Torneo Clausura.