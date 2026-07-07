Los posteos de los jugadores de la selección argentina tras vencer a Egipto: Messi, el gran protagonista de las dedicatorias

Los jugadores de la Selección Argentina festejaron el pase a cuartos del Mundial 2026 con cantos en el vestuario del Mercedes Benz Stadium de Atlanta (Reuters/Brett Davis)

Gol agónico de Enzo Fernández, vestuario convertido en una fiesta y mensajes que recorrieron las redes sociales de punta a punta. La selección argentina dejó todo en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta para meterse en los cuartos de final del Mundial 2026, y lo que vino después del silbatazo final fue tan intenso como el partido mismo. Lo que pasó puertas adentro, y lo que cada jugador eligió compartir con el mundo, dibuja un retrato del grupo que va mucho más allá del resultado.

El triunfo 3-2 ante Egipto no llegó sin sobresaltos. La remontada argentina se definió sobre el final, con el gol de Fernández que selló la clasificación y desató una erupción de emociones que los propios futbolistas no pudieron contener. Fue Nicolás Otamendi quien tomó el teléfono primero.

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Todos festejando, felices con el triunfo y cantando “quiero la cuarta estrella”. Messi todo cebado pero sentado, no daba más jajaja



Que gran video, que lindo grupo tiene Argentina pic.twitter.com/CpF3MmqgQu — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) July 7, 2026

El defensor, que ingresó en los minutos finales del encuentro, se encargó de documentar la celebración íntima del plantel a través de sus historias de Instagram, y lo que mostró fue un grupo fundido en cantos y abrazos.

En el video que compartió Otamendi, los jugadores entonaban el tema de cancha que los acompaña en cada Copa del Mundo: “Señores dejo todo, me voy a ver a Argentina... Porque los jugadores me van a demostrar... Que salen a ganar, quieren salir campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo”. De fondo, la voz de Alexis Mac Allister se escuchaba clara: “Ahora a descansar, muchachos”. Otro integrante del plantel gritó “un partido más”, y Otamendi cerró la secuencia con una frase que resumió el estado colectivo del grupo: “Estamos re locos”.

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Nicolás Otamendi compartió un video de la celebración tras el épico triunfo

La misma historia de Instagram incluyó una segunda publicación, esta vez una foto. Otamendi aparece abrazado a Lionel Messi, y la dedicatoria que le escribió al capitán no dejó margen para interpretaciones: “Sos nuestra bandera enano. La Argentina y el mundo está feliz si vos estás feliz”, con un emoji de corazones celestes y blancos y el símbolo de la cabra, referencia al acrónimo inglés GOAT (Greatest Of All Time). Otamendi, con cuatro mundiales encima, fue el primero en hacerlo, pero no el único.

Las dedicatorias a Messi se multiplicaron en las tribunas del estadio, donde los jugadores compartieron un momento con sus familias antes de que las redes sociales se llenaran de imágenes.

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Lautaro Martínez, quien entró en el segundo tiempo y tuvo un rol central en la remontada, subió una foto junto al capitán con la pelota del Mundial en la mano izquierda.

Juan Musso, arquero del Atlético de Madrid, eligió una imagen en la que parece consolar a un Messi emocionado hasta las lágrimas, y le dedicó palabras que lo vincularon a la crianza de su hijo: “Cuando Ale me pregunte qué significa la humildad le voy a hablar mucho de vos... el mejor de todos”, publicó el arquero en referencia a su pequeño Alessandro.

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Otra de las historias de Otamendi tras la clasificación

Gerónimo Rulli, del Olympique de Marsella, que aún no sumó minutos en el torneo, también recurrió a una foto de su abrazo con el Diez para expresar lo que el partido le generó. Y Nico Paz, el joven de 21 años que vive su primera experiencia mundialista, publicó una imagen en la que choca los cinco con Messi. “No quedan palabras”, escribió, y acompañó el texto con el emoji de la cabra.

No todos los que festejaron lo hicieron desde el campo. Thiago Almada, nacido en Fuerte Apache, no fue de la partida en este encuentro y ocupó el banco de suplentes junto a Exequiel Palacios y Otamendi. Aun así, su mensaje fue tan directo como el de sus compañeros: subió una foto de los tres en el banco y escribió, escueto y contundente, “A cuartos”.

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La misma frase que eligió Otamendi para titular su primera historia de Instagram, la que abrió la ventana al festejo del vestuario: “A cuartos”. Dos palabras que, para la Selección Argentina, significan un paso más en el camino del Mundial 2026.

La Scaloneta espera ahora al ganador del duelo entre Suiza y Colombia. El partido de la próxima ronda está previsto para el sábado 11 de julio en Kansas City.

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