Luis Juez confirmó su apoyo a la Ley Bases: “El Gobierno necesita que le demos la herramienta”

El senador Luis Juez (NA)

El senador nacional del PRO por la provincia de Córdoba, Luis Juez, confirmó que apoyará al Gobierno de Javier Milei y votará a favor de la Ley Bases.

Mientras el proyecto continúa tratándose en comisiones del Senado, Juez declaró que votará “a favor” porque cree que “el Gobierno necesita que le demos la herramienta”. El legislador cordobés manifestó sentir una “gran esperanza en el cambio cultural”. “Por primera vez en 40 años empezamos a cuestionarnos cosas que dábamos por sentado que estaban bien”, agregó. Y señaló que si bien ahora prestará su voto a favor de la Ley Bases, será crítico del Poder Ejecutivo si no endereza el rumbo del país: “Tengo 3 años y 8 meses para reputearlo a Milei, porque entregué todo”.

El fin de semana Alberto Fernández reapareció públicamente para dar una entrevista en la que dijo que los legisladores que votaron por la Ley Bases tendrán causas penales. La advertencia fue dirigida hacia los diputados que ya votaron, pero también a los senadores que están próximos a hacerlo. “Les quiero recordar a los congresistas que Raúl Alfonsín incorporó un capítulo en el Código Penal que se llama ‘delitos que atentan contra el orden constitucional y la vida democrática’ y que uno de esos artículos castiga a los legisladores que les dan un poder exorbitante al Poder Ejecutivo. Así que prepárense”, dijo Alberto Fernández y subrayó que cree que el rol de los legisladores tendrá consecuencias penales. “No tengo ninguna duda, nunca he visto una cosa igual”, refrendó.

“No es asimilable a ninguna cosa de la historia argentina y el DNU menos, la Ley es inconstitucional en tanto y en cuanto termina con el sistema republicano de Gobierno”, insistió el expresidente.

Alberto Fernández

Anoche, en declaraciones a Todo Noticias (TN), Luis Juez le contestó al exmandatario: “Este inmoral, no puede amenazar a nadie. No puede representar ni al Chapo Guzmán. Él vino llorando al Senado a que le votáramos el acuerdo con el FMI porque Cristina (Kirchner) y La Cámpora no se lo querían votar”, recordó de la gestión anterior cuando se discutió en el parlamento el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “Mariconeando nos vino a pedir que votemos ese tema y todos nosotros lo votamos. ¿Con qué autoridad moral habla Alberto Fernández?”, sentenció.

Juez también salió al cruce del titular de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llanos, quien dijo que cada uno de los senadores que voten a favor de la Ley Bases será “escrachado” cuando aborde un avión de Aerolíneas Argentinas. “Vamos a explicarles a los pasajeros cada vez que viaje un senador de estos que están traicionando los mandatos populares”, aseguró el sindicalista el pasado lunes en medio de la asamblea que realizan los trabajadores en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, donde se oponen a la privatización de la aerolínea de bandera.

“Lo espero, elegí el vuelo. Te paso los vuelos en los que viajo y te espero a ver cómo te va conmigo”, retrucó Juez. “Yo puedo ser patovica en un pelotero, pero a mí no, conmigo no jodás porque te hago meter preso. A mí no me amenaces. Sabés donde encontrarme, en el aeropuerto de Pajas Blancas y acá en Aeroparque”, continuó.

“No hay que tolerar esta locura que no tiene nada que ver con la defensa de los puestos de laburo. Usemos la cabeza, cómo hacemos para que la empresa (Aerolíneas Argentinas) sea rentable, no me echen la culpa de 40 años de entrega, no dijiste nada cuando entraron los pibes de La Cámpora y hacían negocios de mierda; no me eches la culpa a mí si vos hiciste bosta la empresa”, contestó visiblemente enojado.

“El peronismo se te adueña de las banderas, de la calle, de la justicia social, de los pobres, y vos vas entregando porque no querés quilombo. Pero yo en esta etapa de mi vida los compro por toneladas los quilombos, no tengo más nada para perder, perdí la esperanza de construirle a mi vieja un futuro distinto”, reflexionó sobre la postura confrontativa que tomó frente a la amenaza sindical.