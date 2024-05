“Vamos a hacer más política, loco”: el sector de Kicillof gana autonomía en la interna y suma un nuevo aliado

El escenario de "Patria y Futuro" con funcionarios de Axel Kicillof e intendentes en el escenario

El “axelismo” empieza a tomar forma en la apuesta por construir una alternativa al gobierno de Javier Milei. Con el acompañamiento de los ministros Andrés “Cuervo” Larroque y Carli Bianco, dos de los funcionarios de mayor confianza del gobernador, se lanzó hoy en la ciudad de La Plata el espacio “Patria y Futuro”, un armado integrado por un conjunto de dirigentes políticos, sindicales y sociales provenientes mayoritariamente de tradiciones de izquierda.

Bianco fue el principal orador de la actividad y el polo desde el cual orbitaron todos los sectores que desde este sábado se incorporaron oficialmente al proyecto político de Axel Kicillof. Se trata de un músculo más de la estructura que está apuntalando a la figura del gobernador bonaerense en la interna de Unión por la Patria, que desde la derrota del balotaje del 17 de noviembre de 2023 quedó en estado grogui e intenta trazar nuevas coordenadas para ofrecer una opción de poder ante los libertarios.

Con la consigna “Defender la Patria, construir el futuro”, desde las 15, en Esquina América, ubicada en 18 y 71 de la capital provincial, se fueron agrupando los militantes del nuevo espacio. Además de Bianco y Larroque, en la actividad dieron el presente algunos de las principales dirigentes que apoyan el axelismo, como los intendentes Mario Secco, de Ensenada, y Julio Alak, de La Plata, que tuvieron su turno para decir unas palabras a los asistentes. Asistieron además los ministros Javier Rodríguez (Agricultura) y Walter Correa (Trabajo).

El armado de “Frente Popular Patria y Futuro” se constituyó a fines del año pasado, sobre el final de la campaña electoral, y paulatinamente fue incorporando más sectores con el auspicio de Bianco. La mayoría de estos grupos están lejanos a La Cámpora y al espectro del kirchnerismo cristinista, y venían articulando previamente entre sí en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el gobierno bonaerense les dieron un empujón para dar el salto organizativo. Actualmente, el agrupamiento está aceitando su coordinación con “La Patria es el Otro”, el sector que lidera el “Cuervo” Larroque y también construye para Kicillof. Ambas patas “axelistas” acompañaron al gobernador en varias en las últimas marchas contra el Gobierno nacional, como la movilización de la CGT por el 1 de Mayo o marcha en defensa de la educación universitaria.

(X: @larroqueandres)

Entre los referentes de este espacio están el ex legislador porteño, José Cruz Campagnoli; que intervino como nexo con Bianco con esta constelación de militantes; la ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, el secretario general del sindicato del subte (AGTSyP), Beto Pianelli; la ex ministra de Economía Felisa Miceli; Manuel Bertoldi, de la Federación Rural; el titular del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) Agustín Lecchi; y el secretario gremial del sindicato de Aceiteros, Ezequiel Roldán, entre otros.

Lejos de esconder el debate interno en Unión por la Patria y el pedido de Cristina Kirchner de “no discutir pelotudeces”, en relación a los desacuerdos en la conducción del peronismo, los discursos de los afiles del gobernador se refirieron explícitamente a las rispideces que producen los gestos de autonomía de Kicillof y de los sectores afines, que se profundizaron en la última semana con la incorporación del Movimiento Evita al gabinete provincial, entre otras gestualidades de construcción de poder propio.

“Néstor Kirchner transformó la historia de nuestra patria y junto a Cristina nos permitieron vivir doce años maravillosos. Néstor decía ‘que florezcan mil flores’. Me parece que eso está pasando y tenemos que celebrarlo, cuando a veces priman interpretaciones extrañas. Cuando se construye un espacio, se dice: ‘Estos en algo raro andan, no?’ Compañeros y compañeras, la gente quiere militar y sacar al país de la situación en la que está. Recuerdo que Cristina decía ‘no pregunten de dónde vienen, sino hacia dónde quieren ir’. Eso es lo que nos tiene que unir”, sostuvo Larroque en su intervención.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad lamentó el “momento difícil y complejo” que implica que un “panelista de televisión sea presidente de la Nación”, con “supersticiones económicas” que “no van a tener resultado”. “Ya estamos padeciendo una mega recesión que golpea profundamente a la provincia de Buenos Aires. No solamente nos arrebatan 1 billón de pesos, sino que también nos golpea la propia caída de la actividad y de la recaudación. Eso nos convoca a organizarnos para recuperar esos recursos, como dijo Axel, con todas las instancias jurídicas e institucionales, pero fundamentalmente, yendo a la calle que es el lugar donde se resuelven las disputas en la Argentina”, dijo en su intervención.

En tono de balance, Andrés Larroque insistió en plantear sus desacuerdos con el rumbo que tomó el peronismo en los últimos años. Sin mencionar a La Cámpora -uno de los sectores con el que el “Cuervo” tiene discrepancias-, el ministro consideró que hay que “revisar las calidades subjetivas” de los dirigentes.

“Es difícil construir política si no hay generosidad, si lo que prima es el egoísmo, la disputa y la mirada corta, ¿Cómo vamos a hacer frente al poder qué significa el Gobierno nacional con todo el entramado que lo rodea si nosotros estamos en la chiquita, en a ver si nos toca un centimetraje de más en una foto?”, se preguntó, en relación al ruido interno y las acusaciones soto voce de sectores alineados con el diputado Máximo Kirchner. “Me pone muy contento que hoy se lance un nuevo espacio porque va a vigorizar la construcción política, para que el día que el gobernador toque pito y tengamos que ir todos a la calle, vamos a ser millones para dar vuelta esta historia”, remarcó el ministro.

"¿Cómo vamos a hacer frente al poder qué significa el Gobierno nacional con todo el entramado que lo rodea si nosotros estamos en la chiquita?", se preguntó el ministro Andrés Larroque, en un mensaje dirigido hacia la interna

“Todos somos culpables”

Tanto Julio Alak como Larroque reconocieron en Bianco los méritos como articulador de militancia en la provincia de Buenos Aires. El ministro de Gobierno y mano derecha de Kicillof agradeció los elogios y saludó al activismo reunido en el acto. Con la misma tesitura, habló por “primera vez” y públicamente de la “autocrítica” que se debe el ex Frente de Todos.

Según Bianco, aunque tuvo “algunos resultados positivos” en empleo y actividad económica, “el gobierno anterior fracasó” y el punto principal fue “no haber mejorado la distribución del ingreso”. “A cualquier gobierno se le puede perdonar eso, pero no a un gobierno peronista y del campo popular”, apuntó.

Con esa introducción, el ministro de Gobierno bonaerense reconoció que “todos los que formamos parte de Unión por la Patria somos culpables, cada uno con sus responsabilidades”. “Los que tuvieron mayores responsabilidades en el Gobierno tendrán una parte mayor del fracaso, los que teníamos menos o estábamos en el gobierno provincial o municipales tendremos nuestra cuota parte, que seguramente será relativamente menor, pero yo me siento parte de un gobierno fracasado y fallido”, sostuvo. Y arremetió: “Mi autocrítica la hago pública por primera vez, porque yo no me sentía cómodo diciendo la culpa es de allá y que en la Provincia ganamos las elecciones”.

El ministro Carlos Bianco fue el principal orador del acto (X: @larroqueandres)

Con una intervención en clave personal, Carli Bianco admitió: “Yo creo que todos, por acción u omisión, tenemos una parte de esa culpa. La mía es no haber hecho más política de la que hice, por las razones que sean”. Y cuestionó, también sin nombrar, “a quienes se ponen nerviosos o te empiezan a chocar” cuando se “busca dar alguna discusión” o se intenta “lanzar una organización”.

“No hicimos la suficiente política, más allá de la gestión. Bueno, acá está... Uno tiene que aprender de los errores. No está mal debatir, hay que aprender y actuar en consecuencia. Vamos a hacer más política, loco. Sé que nos quedamos cortos, porque si hubiésemos hecho lo suficiente no hubiésemos perdido la elección”, arengó Bianco, con un mensaje que arrancó los aplausos de la militancia afín.

Los tres pedidos de Kicillof

Sobre el final del acto, Carli Bianco asumió el rol del emisario del gobernador Kicillof, y contó que le pidió al gabinete tres cosas como “agenda política de futuro”. La primera es “gestionar y sobre todo sostener los territorios, los barrios”. “Ningún militante se puede desentender de eso”, apuntó, y resaltó: “No nos podemos permitir que en la provincia de Buenos Aires haya ningún tipo de estallido. Los garantes de esa situación no es el Gobierno nacional; somos nosotros y no nos conviene. Cualquier cosa que pase en el conurbano la vamos a tener nosotros por acción u omisión. Nosotros tenemos que asegurar la paz, el bienestar y la prosperidad relativa con los recursos que tengamos”.

El segundo pedido, según el intérprete Bianco, apunta a un horizonte electoral de la plataforma política a la que aspira Kicillof, que es “construir una alternativa nueva y lo más amplia posible”. “Que no sea contra nadie, sino por la positiva”, dijo. Y precisó: “Hay que marcar un punto. Un punto de consensos básicos sobre la educación pública, la seguridad pública, la salud pública, y que sin universidad y sin industria esto no es un país. De ahí, a la izquierda de esto no puede haber ningún enemigo. Eso se llama Frente Popular”, definió.

El tercer punto, finalmente, “es denunciar públicamente todas las tropelías que está haciendo este gobierno y salir a la calle a combatirlas, a dar la pelea para que no sucedan más”. “Esa es la simple agenda que nos dio el gobernador: se llama gestionar y sostener, se llama denunciar y oponerse, y se llama construir y ampliar”, expuso Bianco, y concluyó: “Tenemos un terreno muy fértil para construir una alternativa de cara a lo que viene. Para mí, es con todos; para mí es con todas; y todos y todas, con Axel”.