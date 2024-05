Tras el acto de CFK, Axel Kicillof envió otra señal a la interna: “La unidad no tiene que ser una cuestión de cúpula”

Axel Kicillof empoderó al Movimiento Evita

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió un mensaje a la interna de Unión por la Patria, a pocos días del acto de Cristina Kirchner en el municipio de Quilmes, y destacó que la unidad del espacio político tiene que ser “en la acción y en los objetivos”.

“Nosotros creemos que, cuando se habla de unidad, no tiene que ser una cuestión de cúpula, de dirigencia o de santas escribanías. Cuando se habla de unidad tiene que ser unidad en la acción, unidad en el trabajo, unidad política y unidad de objetivos”, remarcó Kicillof, al agradecer la heterogénea presencia de dirigentes presentes el miércoles pasado.

En un acto oficial, el gobernador dio un paso adelante en integrar a todos los sectores de Unión por la Patria en el Ejecutivo bonaerense. En ese marco, oficializó la designación del dirigente del Movimiento Evita y Presidente del Partido “Patria de los Comunes” de la Provincia, Gildo Onorato, como titular del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.

El organismo es una nueva área que creada en marzo de este año por Kicillof, pero aún no tenía autoridades. Su objetivo será administrar, regular y fomentar las actividades de las cooperativas en territorio bonaerense. En lo político, implica la integración del Movimiento Evita al equipo de gobierno provincial, un sector encabezado por el dirigente social, Emilio Pérsico, y que tuvo en el pasado reciente fuertes diferencias con el kirchnerismo.

El mandatario bucea por estas semanas la saga de cortocircuitos internos en el peronismo, que se remontan desde la fallida experiencia del Frente de Todos con la presidencia de Alberto Fernández. Los reproches y desacuerdos también se suceden en La Plata, donde son varios los sectores y agrupaciones que critican el rol de La Cámpora y la cerrazón de la conducción que orbita en torno a la ex vicepresidenta. Desde la vereda de enfrente, en el cristinismo cuestionan las aspiraciones que el gobernador tenga autonomía en la la presente etapa política.

En medio de esa disputa, Axel Kicillof busca correrse de la interna y aún reconoce a Cristina Kirchner como la conductora.

Emilio Pérsico junto a Juan Grabois y Andrés Larroque

Desde fines del año pasado, concluido el período electoral, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, aceitó la vinculación con los movimientos sociales, que son claves en los sectores más vulnerables en un contexto de ajuste. En ese marco también se produjo el entendimiento político que se está traduciendo en la llegada de algunos sectores al gobierno bonaerense.

Ayer, Larroque dio una entrevista al canal de streaming Blender y admitió que hace casi dos meses que no habla con el hijo de la ex mandataria, pero dio un claro mensaje hacia el diputado nacional que ejerce como presidente del Partido Justicialista bonaerense. “Los liderazgos los define la realidad, no se autoproclaman ni se autoperciben. Eso lo va definiendo la realidad. Creo que estamos en un momento político muy delicado, y todos tienen que aportar encontrando un rol”, afirmó Larroque al ser consultado sobre el rol de Máximo Kirchner en el peronismo.

El Movimiento Evita también integra la estructura del PJ bonaerense que preside Máximo Kirchner, bajo la figura de la intendente de Moreno, Mariel Fernández -es una de las vicepresidentas del partido-; además de la diputada provincial Noelia Saavedra, quien ingresó a la Cámara baja tras electa como representante por la Primera sección electoral en las elecciones del 2023.

En medio de estos realineamientos y discusiones internas, Axel Kicillof agradeció durante el acto de esta semana la confianza con representantes de movimientos sociales que integran la gestión, entre ellos a Emilio Pérsico, Mariel Fernández y Juan Grabois, del Frente Patria Grande. Los calificó como “compañeros y compañeras que vienen de una experiencia muy importante que permite fortalecer a nuestro gobierno”.

“Veníamos de un gobierno que era enemigo de las cooperativas, como el caso de (la ex gobernadora María Eugenia) Vidal y (Mauricio Macri, y tomamos decisiones que le empezó a dar envergadura y volumen al trabajo con el sector cooperativo”, indicó el gobernador.

Según Kicillof, este apoyo hacia los movimientos sociales con la incorporación de Onorato y de otros funcionarios provenientes de esa extracción “toma otra envergadura, en contraste con lo que está ocurriendo en el Gobierno nacional”. “El modelo de provincia y de país que estamos defendiendo es tan distinto y opuesto, que el simple hecho de sostener determinadas políticas, aún con problemas presupuestarios como los que nos quieren generar”, destacó, al referirse a los recursos que el Poder Ejecutivo “le han robado a todas las provincias argentinas y que no son discrecionales, ni caprichosos”, sino que surgen de “leyes, decretos y acuerdos”.

Gildo Onorato, el nuevo titular del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo

Cabe recordar que cuando Kicillof armó su primer gabinete tras haber ganado las elecciones del 2019, en el peronismo había dudas por la integración ministerial porque el economista optó por rodearse en su mayoría de funcionarios propios. Algo que cambió entre las PASO y luego de la derrota en elecciones generales del 2021. Durante ese período llegaron intendentes del PJ, el Frente Renovador y se amplió la presencia de La Cámpora.

Luego, tras la elección del último año llegaron más cambios en el Gabinete bonaerense. La Cámpora retuvo las áreas que gestionaba; al igual que el sindicalismo. Sin embargo, la contundente victoria de Kicillof -que se tradujo en la reelección al frente del gobernación bonaerense- le dio un margen para acomodar algunas piezas a su medida.

Así fue que, por ejemplo, Carlos Bianco -un funcionario de extrema confianza de Kicillof- pasó a ser el ministro de Gobierno y absorbió parte de las competencias que tenía la Jefatura de Gabinete a cargo de Martín Insaurralde; un funcionario que en lo formal salió eyectado del Gobierno tras el escándalo del yate en Marbella.