Los invitados confirmados y las posibles ausencias que marcarán el regreso de Cristina Kirchner en Quilmes

Cristina Kirchner y Mayra Mendoza encabezarán el acto del sábado

La ex presidenta Cristina Kirchner volverá a participar este sábado de un acto político en el marco de la inauguración del microestadio “Presidente Néstor Kirchner” en Quilmes, junto a la intendenta de La Cámpora, Mayra Mendoza. En la previa a su reaparición, mientras el peronismo se embarca en una introspección tumultuosa sobre los errores del pasado que desembocaron en el gobierno de Javier Milei, las gestualidades políticas y los cálculos sobre cómo encarar la renovación de la oposición quedarán visibles a cielo abierto.

El primer test de las lealtades se verá en la lista de dirigentes que asistirán a escuchar el discurso de CFK. La excusa es el nuevo homenaje a Néstor Kirchner, coincidente con los 21 años de la elección presidencial del 27 de abril de 2023 que le permitiría consagrarse presidente. Sin embargo, de fondo está la discusión de las últimas semanas en el seno de Unión por la Patria en la búsqueda de liderazgos que permitan ofrecer una alternativa al modelo libertario. “Es una buena oportunidad para reflexionar sobre este particular momento de la historia argentina, sobre este experimento del anarco-capitalismo y el sufrimiento inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino”, prometió CFK.

Los organizadores del acto en Quilmes aseguran que están invitados todos los dirigentes del peronismo bonaerense y aliados de la coalición opositora. Todo se armó desde Quilmes, con mensajes protocolares e individualizados enviados por Mayra Mendoza. Y se encargaron de reenviar el convite a cada uno de los bloques el jefe del bloque bonaerense de UP, Facundo Tignanelli, la senadora Teresa García y la diputada nacional Cecilia Moreau, del Frente Renovador, según pudo saber Infobae detrás de la organización.

Varios de los invitados aún dudan de ir a la convocatoria. Otros, los más críticos del entorno cristinista, ya tienen resuelto no ir o ni lo consideran en la agenda. Estos últimos representan a un sector que reclama que el gobernador Axel Kicillof sea quien encabece la renovación del espacio y encuentre las “nuevas melodías” para representar a los ex votantes del kirchnerismo.

La figura principal que aún no se descarta si asistirá a la actividad es el propio Kicillof, que durante la mañana encabezará un acto en Avellaneda con el intendente Jorge Ferraresi. El economista tiene diálogo directo y es leal a Cristina Kirchner, pero maneja un criterio de construcción por fuera de La Cámpora. Su presencia está confirmada en la Isla Maciel, a las 13.30, donde se inaugurará otro “CCK” de tinte conurbano.

Entre los confirmados para participar en Quilmes estarán el diputado y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y la mayoría de los intendentes de la Tercera Sección Electoral, la más populosa del conurbano. Algunos de los jefes comunales y referentes esperados del entorno cristinista son Julián Álvarez, de Lanús; Federico Otermín; de Lomas de Zamora; Mariel Fernández, de Moreno; Lucas Ghi, de Morón, Gustavo Menéndez, de Merlo, entre otros. La lista de jefes comunales se espera que sea más amplia, aunque nadie quería darla por cerrada en estas horas.

Axel Kicillof en la Marcha Universitaria, junto a dirigentes bonaerenses

Uno de los confirmados es el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque. “Recibí la invitación protocolar del municipio de Quilmes y una citación del PJ. Por supuesto que la intención es participar”, dijo ayer el funcionario de Kicillof en declaraciones radiales.

Larroque se alejó de La Cámpora en los últimos años por diferencias con Máximo Kirchner y la cúpula dirigente de esa agrupación. Insiste públicamente en volver a la “doctrina peronista” y expresó su desacuerdo por el núcleo de poder cerrado del cristinismo, con una apuesta a que Kicillof tenga una mayor injerencia en la conducción opositora del peronismo y, eventualmente, sea el candidato presidencial en 2027.

Lo previsible es que estén los diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria. En la constelación de grupos aliados, irá el principal dirigente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, junto a la diputada Mónica Macha y la senadora Laura Clark. Integrantes del movimiento obrero también irán hasta Quilmes; el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano y los diputados de extracción sindical como Hugo Yasky (CTA), Vanesa Siley (Sitraju), Sergio Palazzo (La Bancaria) y Mario “Paco” Manrique (Smata).

Del sector de los movimientos sociales, asistirá Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande y antiguo organizador de los recicladores del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), es una de las grandes incógnitas de la jornada. El ex precandidato presidencial de UP es muy crítico del rumbo que tomó el peronismo en los últimos años. Sí concurrirán referentes de su espacio: Ofelia Fernández, los diputados nacionales Itai Hagman y Natalia Zaracho, y la legisladora Victoria Freire.

Andrés Larroque, Mayra Mendoza y Máximo Kirchner, protagonistas de la interna del peronismo

Los críticos

Ya se sabe que el ex ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, no estará en Quilmes por “motivos personales”. En lo político, el tigrense está embarcado en reorganizar el Frente Renovador y que otros dirigentes, como Malena Galmarini, ocupen un lugar más protagónico en esta etapa. Desde el kirchnerismo esperan que haya una gestualidad y presencia de este sector ante el discurso de CFK. Cerca del intendente de La Plata, Julio Alak, aún no confirmaban su presencia por estas horas al convite quilmeño.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza es otro de los líderes territoriales que presentan diferencias con La Cámpora y sus lógicas de construcción política. Según fuentes vinculadas a su entorno, estará presente en Quilmes. Un derrotero similar tuvieron Mario Secco, intendente de Ensenada, y Jorge Ferraresi, que pasaron de tener un fuerte alineamiento con CFK, a sostener una distancia crítica con su entorno. Este grupo de tres estará en la Isla Maciel y apuestan al proyecto presidencial de Kicillof, junto a otros funcionarios gabinetes y legisladores provinciales.

El kirchnerismo señala a este espectro de la política peronista del conurbano como un claro desafío al liderazgo de La Cámpora y CFK.Y creen que lo “usan” a Kicillof para beneficiarse a sí mismos para futuros lugares en las listas. Responsabilizan al gobernador por habilitar ese juego. Andrés Larroque y el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, son otros de los señalados en esas aspiraciones de poder.

Los intendentes Jorge Ferraresi y Fernando Espinoza, dos de los posibles ausentes frente al discurso de CFK. Ambos estarán en el acto de Isla Maciel

“Es un error gravísimo que los tipos cercanos a Axel quieran adelantar las candidaturas. En el kirchnerismo nadie piensa que Axel no tenga el potencial como candidato presidencial. Pero Axel no puede tener autonomía, si se desmarca pierde el capital electoral y político de Cristina. Es un error de Axel que deje hacer al resto”, señaló un reconocido dirigente aliado a la ex vice.

Por lo pronto, la militancia de la tercera sección electoral que sigue a la conducción de Máximo y Cristina se movilizará nutridamente este sábado. Tendrán como punto de encuentro a los ateneos identificados con el espacio y de allí se movilizarán hacia Quilmes. Será una jornada de auto identificación plena con Néstor Kirchner y quienes quieren representar su legado, en una interna rumbo a 2025 que ya no se puede disimular.