Eduardo Fidanza: “La inflación dejó de ser el principal problema, pero sigue definiendo el futuro del Gobierno”

Eduardo Fidanza afirmó que la economía sigue siendo el principal factor del comportamiento electoral en la Argentina y del futuro político de Javier Milei

La economía continúa siendo el principal determinante del comportamiento electoral de los argentinos. Esa fue una de las principales conclusiones que dejó Eduardo Fidanza, analista político y director de Poliarquía, durante su participación en Infobae al Regreso, donde analizó el escenario político del Gobierno, la reconfiguración de las alianzas oficialistas y los cambios culturales que atraviesan al electorado.

En diálogo con Gonzalo Aziz y el equipo integrado por Diego Iglesias, Ramón Indart, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Fidanza sostuvo que la evolución de las variables económicas seguirá siendo el factor decisivo para el futuro político de Javier Milei. “En la Argentina suele prevalecer el voto por razones económicas sobre otras causas”, afirmó, antes de explicar que esa tendencia se mantiene desde hace décadas.

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Según detalló, cada vez que las encuestas consultan por el principal problema del país o de la situación personal, la economía aparece en primer lugar, ya sea por la inflación, la falta de trabajo o la insuficiencia de los ingresos.

Fidanza explicó que los cambios culturales entre los jóvenes, marcados por la tecnología, la inmediatez y el individualismo, alteraron el mapa político argentino y complican al peronismo (Infobae en Vivo)

A su juicio, el escenario económico comenzó a modificarse respecto de los primeros meses del Gobierno. “La inflación ya no es el principal problema económico, pasó al tercer lugar. Hoy la preocupación está muy repartida entre la falta de trabajo y la insuficiencia de los ingresos”, señaló.

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Sin embargo, consideró que la evolución de los precios seguirá siendo determinante para la estabilidad política del oficialismo. “Si la inflación vuelve a bajar, las chances políticas del Gobierno se incrementan y, si se cumple lo que nos ha enseñado la experiencia, también disminuye la sensibilidad social frente a la corrupción”, aseguró.

Fidanza también describió una sociedad que, frente a la pérdida del poder adquisitivo y la incertidumbre laboral, está dispuesta a resignar calidad de empleo a cambio de cierta estabilidad. “Si me quedo sin trabajo, pero lo que me ofrecen es un trabajo precario, compro. Porque la gente empieza a hacer esos razonamientos”, resumió.

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El nombramiento de Diego Santilli como jefe de Gabinete reflejó, según Fidanza, un giro del oficialismo hacia dirigentes con experiencia política y capacidad de negociación (REUTERS/Agustín Marcarian)

Otro de los ejes de la conversación fue el nombramiento de Diego Santilli como jefe de Gabinete, una decisión que, según el analista, refleja un cambio en la estrategia política del oficialismo. “Santilli es el primer jefe de Gabinete, de los tres anteriores que tuvo este gobierno, que pertenece al elenco estable de la política. Es un político profesional, de aquellos que en su momento el Presidente llamaba miembros de la casta”, señaló.

Para Fidanza, ese movimiento muestra que La Libertad Avanza fue incorporando dirigentes con experiencia para fortalecer su capacidad de gestión y negociación parlamentaria. “Parece que con el paso del tiempo La Libertad Avanza necesita cada vez más de aquello que llamó la vieja política”, agregó.

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El director de Poliarquía también sostuvo que las transformaciones culturales ayudan a explicar el nuevo mapa político argentino, especialmente entre los votantes más jóvenes. “Toda la evidencia que nosotros vamos juntando es que la gente, sobre todo la gente joven, no está pensando en términos de una comunidad o de un actor social”, afirmó.

Fidanza sostuvo que, si la inflación sigue bajando, crecen las chances de reelección de Milei y mejora la estabilidad política del oficialismo (Infobae en Vivo)

En ese sentido, consideró que conceptos que durante décadas organizaron la identidad política, como la idea de “pueblo” en el peronismo, perdieron capacidad de movilización frente a una cultura marcada por “la tecnología, la inmediatez y el individualismo”.

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Ese cambio, sostuvo, representa uno de los principales desafíos para el peronismo. “Hoy un candidato del peronismo que tuviera que enfrentar una campaña presidencial tiene enormes problemas de comunicación”, planteó.

Como ejemplo mencionó a Axel Kicillof y el peso que, a su entender, tendrían sus antecedentes políticos en una eventual competencia nacional. “¿Cómo resistiría su propio archivo con la comunicación que le van a hacer sus oponentes? ¿Qué hacemos con su foto con Cristina Kirchner, que hoy tiene un 60% de desaprobación a nivel nacional?”, se preguntó.

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Fidanza también cuestionó el funcionamiento que tuvieron numerosos movimientos sociales durante los últimos años. Según afirmó, “el ideal de proteger a los más necesitados se convirtió, en muchos casos, en una manipulación”, y aseguró que existen “muchos testimonios de personas que fueron manipuladas por esos movimientos sociales”. “Esto no es ideológico, es investigación”, remarcó.

Fidanza explicó que los cambios culturales entre los jóvenes, marcados por la tecnología, la inmediatez y el individualismo, alteraron el mapa político argentino y complican al peronismo (REUTERS/Tomás Cuesta)

En el tramo final de la entrevista, el analista diferenció el respeto por las reglas institucionales del clima político que caracteriza al Gobierno. A su entender, Javier Milei “respeta a rajatabla los procedimientos de la democracia”, aunque advirtió que “la democracia, en su vocación, tiene un componente que es el diálogo”.

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En esa línea, sostuvo que conviven dos dinámicas dentro de la administración nacional: por un lado, la negociación parlamentaria que permitió avanzar con distintas leyes y, por otro, un estilo confrontativo impulsado por el Presidente. “El Gobierno negoció sus leyes en el buen sentido democrático de la palabra. La otra cara son los insultos del Presidente y las descalificaciones”, sostuvo.

Finalmente, Fidanza advirtió que uno de los principales riesgos políticos para La Libertad Avanza pasa por la cohesión de su propia base de apoyo. En ese sentido, señaló que el oficialismo reúne el núcleo duro de votantes de Milei, el aporte que recibió del PRO a través de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, además del sector que representa Victoria Villarruel. “Si hubiera un desprendimiento de alguno de esos sectores, ahí el Gobierno entra en problemas”, concluyó.

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