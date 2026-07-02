Política

Eduardo Fidanza: “La inflación dejó de ser el principal problema, pero sigue definiendo el futuro del Gobierno”

En diálogo con Infobae al Regreso, el analista político sostuvo que el voto económico continúa siendo el principal factor que ordena las preferencias electorales

Guardar
Google icon
Eduardo Fidanza afirmó que la economía sigue siendo el principal factor del comportamiento electoral en la Argentina y del futuro político de Javier Milei

La economía continúa siendo el principal determinante del comportamiento electoral de los argentinos. Esa fue una de las principales conclusiones que dejó Eduardo Fidanza, analista político y director de Poliarquía, durante su participación en Infobae al Regreso, donde analizó el escenario político del Gobierno, la reconfiguración de las alianzas oficialistas y los cambios culturales que atraviesan al electorado.

En diálogo con Gonzalo Aziz y el equipo integrado por Diego Iglesias, Ramón Indart, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Fidanza sostuvo que la evolución de las variables económicas seguirá siendo el factor decisivo para el futuro político de Javier Milei. “En la Argentina suele prevalecer el voto por razones económicas sobre otras causas”, afirmó, antes de explicar que esa tendencia se mantiene desde hace décadas.

PUBLICIDAD

Según detalló, cada vez que las encuestas consultan por el principal problema del país o de la situación personal, la economía aparece en primer lugar, ya sea por la inflación, la falta de trabajo o la insuficiencia de los ingresos.

(Infobae en Vivo)
Fidanza explicó que los cambios culturales entre los jóvenes, marcados por la tecnología, la inmediatez y el individualismo, alteraron el mapa político argentino y complican al peronismo (Infobae en Vivo)

A su juicio, el escenario económico comenzó a modificarse respecto de los primeros meses del Gobierno. “La inflación ya no es el principal problema económico, pasó al tercer lugar. Hoy la preocupación está muy repartida entre la falta de trabajo y la insuficiencia de los ingresos”, señaló.

PUBLICIDAD

Sin embargo, consideró que la evolución de los precios seguirá siendo determinante para la estabilidad política del oficialismo. “Si la inflación vuelve a bajar, las chances políticas del Gobierno se incrementan y, si se cumple lo que nos ha enseñado la experiencia, también disminuye la sensibilidad social frente a la corrupción”, aseguró.

Fidanza también describió una sociedad que, frente a la pérdida del poder adquisitivo y la incertidumbre laboral, está dispuesta a resignar calidad de empleo a cambio de cierta estabilidad. “Si me quedo sin trabajo, pero lo que me ofrecen es un trabajo precario, compro. Porque la gente empieza a hacer esos razonamientos”, resumió.

El nombramiento de Diego Santilli como jefe de Gabinete reflejó, según Fidanza, un giro del oficialismo hacia dirigentes con experiencia política y capacidad de negociación (REUTERS/Agustín Marcarian)
El nombramiento de Diego Santilli como jefe de Gabinete reflejó, según Fidanza, un giro del oficialismo hacia dirigentes con experiencia política y capacidad de negociación (REUTERS/Agustín Marcarian)

Otro de los ejes de la conversación fue el nombramiento de Diego Santilli como jefe de Gabinete, una decisión que, según el analista, refleja un cambio en la estrategia política del oficialismo. “Santilli es el primer jefe de Gabinete, de los tres anteriores que tuvo este gobierno, que pertenece al elenco estable de la política. Es un político profesional, de aquellos que en su momento el Presidente llamaba miembros de la casta”, señaló.

Para Fidanza, ese movimiento muestra que La Libertad Avanza fue incorporando dirigentes con experiencia para fortalecer su capacidad de gestión y negociación parlamentaria. “Parece que con el paso del tiempo La Libertad Avanza necesita cada vez más de aquello que llamó la vieja política”, agregó.

El director de Poliarquía también sostuvo que las transformaciones culturales ayudan a explicar el nuevo mapa político argentino, especialmente entre los votantes más jóvenes. “Toda la evidencia que nosotros vamos juntando es que la gente, sobre todo la gente joven, no está pensando en términos de una comunidad o de un actor social”, afirmó.

(Infobae en Vivo)
Fidanza sostuvo que, si la inflación sigue bajando, crecen las chances de reelección de Milei y mejora la estabilidad política del oficialismo (Infobae en Vivo)

En ese sentido, consideró que conceptos que durante décadas organizaron la identidad política, como la idea de “pueblo” en el peronismo, perdieron capacidad de movilización frente a una cultura marcada por “la tecnología, la inmediatez y el individualismo”.

Ese cambio, sostuvo, representa uno de los principales desafíos para el peronismo. “Hoy un candidato del peronismo que tuviera que enfrentar una campaña presidencial tiene enormes problemas de comunicación”, planteó.

Como ejemplo mencionó a Axel Kicillof y el peso que, a su entender, tendrían sus antecedentes políticos en una eventual competencia nacional. “¿Cómo resistiría su propio archivo con la comunicación que le van a hacer sus oponentes? ¿Qué hacemos con su foto con Cristina Kirchner, que hoy tiene un 60% de desaprobación a nivel nacional?”, se preguntó.

Fidanza también cuestionó el funcionamiento que tuvieron numerosos movimientos sociales durante los últimos años. Según afirmó, “el ideal de proteger a los más necesitados se convirtió, en muchos casos, en una manipulación”, y aseguró que existen “muchos testimonios de personas que fueron manipuladas por esos movimientos sociales”. “Esto no es ideológico, es investigación”, remarcó.

Fidanza explicó que los cambios culturales entre los jóvenes, marcados por la tecnología, la inmediatez y el individualismo, alteraron el mapa político argentino y complican al peronismo (REUTERS/Tomás Cuesta)
Fidanza explicó que los cambios culturales entre los jóvenes, marcados por la tecnología, la inmediatez y el individualismo, alteraron el mapa político argentino y complican al peronismo (REUTERS/Tomás Cuesta)

En el tramo final de la entrevista, el analista diferenció el respeto por las reglas institucionales del clima político que caracteriza al Gobierno. A su entender, Javier Milei “respeta a rajatabla los procedimientos de la democracia”, aunque advirtió que “la democracia, en su vocación, tiene un componente que es el diálogo”.

En esa línea, sostuvo que conviven dos dinámicas dentro de la administración nacional: por un lado, la negociación parlamentaria que permitió avanzar con distintas leyes y, por otro, un estilo confrontativo impulsado por el Presidente. “El Gobierno negoció sus leyes en el buen sentido democrático de la palabra. La otra cara son los insultos del Presidente y las descalificaciones”, sostuvo.

Finalmente, Fidanza advirtió que uno de los principales riesgos políticos para La Libertad Avanza pasa por la cohesión de su propia base de apoyo. En ese sentido, señaló que el oficialismo reúne el núcleo duro de votantes de Milei, el aporte que recibió del PRO a través de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, además del sector que representa Victoria Villarruel. “Si hubiera un desprendimiento de alguno de esos sectores, ahí el Gobierno entra en problemas”, concluyó.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich.

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Eduardo FidanzaManuel AdorniAxel KicillofInfobae al RegresoInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El jefe de Gabinete porteño brindó un informe en la Legislatura: “Tenemos una Ciudad sin piquetes, manteros ni ranchadas”

Gabriel Sánchez Zinny se presentó en el parlamento de la Ciudad de Buenos Aires y realizó un balance del primer semestre en el que hizo foco en el orden como política central de la gestión

El jefe de Gabinete porteño brindó un informe en la Legislatura: “Tenemos una Ciudad sin piquetes, manteros ni ranchadas”

Los homenajes a Perón volvieron a exponer las diferencias dentro del PJ

Este miércoles se cumplió un nuevo aniversario de la muerte del líder justicialista. Kicillof hizo un encuentro cerrado en la Quinta de San Vicente. La Cámpora no fue invitada y en redes se pronunció por Cristina Kirchner

Los homenajes a Perón volvieron a exponer las diferencias dentro del PJ

Cristian Ritondo: “El PRO va a ser protagonista en 2027, con candidatos propios o en alianza”

El presidente del bloque PRO en Diputados analizó en Infobae al Regreso cómo la salida de Adorni reactivó el trabajo legislativo, defendió la colaboración con La Libertad Avanza y anticipó el rol clave del partido en la próxima disputa electoral

Cristian Ritondo: “El PRO va a ser protagonista en 2027, con candidatos propios o en alianza”

Senado: primer acercamiento entre Santilli y aliados para destrabar la agenda y avanzar con leyes demoradas

El flamante jefe de Gabinete y funcionarios clave de energía se presentaron en el bloque de la UCR para analizar el proyecto de zonas frías aprobado por Diputados en mayo. Promesa de un nuevo encuentro para la reforma política

Senado: primer acercamiento entre Santilli y aliados para destrabar la agenda y avanzar con leyes demoradas

El Gobierno definió su agenda legislativa, pero por ahora no tiene los votos y deberá negociar

Los bloques dialoguistas avisaron que no ven oportuno avanzar con zona fría y la eliminación de las PASO. Siguen las internas libertarias. El rol de Bullrich y la idea de “sumergirse” en la casta con Santilli

El Gobierno definió su agenda legislativa, pero por ahora no tiene los votos y deberá negociar

DEPORTES

Una figura del Mundial asistió a un banderazo a la selección argentina y se hizo hincha de la Scaloneta: “Fue increíble”

Una figura del Mundial asistió a un banderazo a la selección argentina y se hizo hincha de la Scaloneta: “Fue increíble”

La fuerte discusión entre dos figuras de Bélgica cuando se quedaban sin Mundial y el abrazo de reconciliación tras la remontada

Los mejores memes de la épica remontada de Bélgica sobre Senegal en el Mundial: las burlas que se convirtieron en elogios

Tuchel fue categórico sobre el problema que sufrirá Inglaterra ante México en el Mundial : “Imposible de superar en cuatro días”

Video: la habilidad de Ricardo Bochini a los 72 años en pleno Mundial y su tremendo elogio a Lionel Messi

TELESHOW

Georgina Barbarossa sufrió un intento de secuestro virtual: “Estén atentísimos y no se asusten”

Georgina Barbarossa sufrió un intento de secuestro virtual: “Estén atentísimos y no se asusten”

Ekaterina Ojeda habló tras los rumores de crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez: “Él me escribió”

Sofía Gonet desmintió la reconciliación con Homero Pettinato: “Jamás saldría así de desarreglada”

Mauro Icardi y la China Suárez estarían en crisis tras el escándalo: “Ella hace cuatro días abandonó la casa de los sueños”

Araceli González habló de su nuevo vínculo con Adrián Suar: “Por él lloré toda mi vida, pero ahora no”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno oficializa techo preliminar de aproximadamente USD 23,838 millones para el presupuesto de 2027

El Gobierno oficializa techo preliminar de aproximadamente USD 23,838 millones para el presupuesto de 2027

Hacinamiento, peleas, filas por comida e incertidumbre: la dramática rutina en los refugios de La Guaira tras el terremoto

Roy Thompson renuncia como ministro de Trabajo y se convirte en la primera baja del gabinete de Laura Fernández

Enfermero es investigado por presunta agresión sexual a paciente al interior de un quirófano en Guatemala

Qué efectos adversos generó el veto de celulares en las escuelas británicas, según un estudio