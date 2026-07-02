República Dominicana

República Dominicana: El Ministerio de Salud Pública inicia la medición de madurez de las redes integradas en la región Yuma

La evaluación, con apoyo de la OPS y coordinación del SNS, se realizará durante tres días en La Romana, La Altagracia y El Seibo para analizar la articulación sanitaria y detectar áreas de mejora

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La evaluación en La Romana, La Altagracia y El Seibo busca detectar fallas, ordenar mejor la planificación territorial y dar insumos para inversiones públicas con una atención más cercana a la población. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La evaluación en La Romana, La Altagracia y El Seibo busca detectar fallas, ordenar mejor la planificación territorial y dar insumos para inversiones públicas con una atención más cercana a la población. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana, en coordinación con el Servicio Nacional de Salud y con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, inició este miércoles el primer ejercicio de medición del nivel de madurez de las Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS) en la región Yuma, integrada por La Romana, La Altagracia y El Seibo. Esta acción se enmarca en la estrategia nacional para fortalecer la articulación de los servicios sanitarios y avanzar hacia un modelo más integrado, eficiente y centrado en las personas.

La jornada, que se desarrollará durante tres días, cuenta con la presencia de representantes del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud (SNS), Promese/CAL, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Presidencia y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). De acuerdo con un reporte de Infobae, la actividad está encabezada por la viceministra de Fortalecimiento y Desarrollo del Sector Salud, Yudelka Batista, y el director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón.

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El proceso de evaluación tiene como objetivo analizar el grado de integración de la red de servicios, detectar áreas de mejora y proporcionar información objetiva para la planificación y toma de decisiones en el sistema de salud. Landrón destacó el compromiso del gobierno de fortalecer los Centros de Primer Nivel de Atención para asegurar servicios más cercanos y de calidad a la población. “Desde el Servicio Nacional de Salud seguimos avanzando en el fortalecimiento de la Atención Primaria como puerta de entrada del sistema de salud. La integración de los servicios de salud no se logra únicamente con normas o estructuras, sino que se construye sobre un trabajo común, donde lo que realmente importa es la población, los pacientes y todo lo que cada uno de nosotros pueda hacer para llevar la salud a cada uno de ellos”, afirmó el funcionario

Infografía con título 'República Dominicana mide la integración de la red de salud', mapa del país, diagramas, gráficos de barras, personas, lupa, calendario, balanza y brújula.
Una infografía ilustra el proceso de República Dominicana para medir la madurez de su red de salud integrada en la región Yuma con apoyo de la OPS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Yudelka Batista consideró que este ejercicio de medición se convierte en una herramienta para orientar la toma de decisiones, priorizar inversiones y fortalecer la coordinación institucional. “Esta medición trasciende la elaboración de un diagnóstico. Se convierte en una herramienta de gestión para orientar la toma de decisiones, priorizar inversiones, fortalecer la coordinación entre las instituciones y diseñar planes de mejora que permitan ofrecer servicios más integrados, oportunos y centrados en las necesidades de las personas”, expresó.

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La funcionaria explicó que los resultados del proceso permitirán optimizar la planificación territorial y mejorar la asignación de los recursos públicos, lo que contribuirá a consolidar un sistema sanitario más eficiente y sostenible. Durante el ejercicio, los equipos técnicos aplicarán la herramienta de evaluación desarrollada por la OPS, la cual examina dimensiones como gobernanza, organización de los servicios, coordinación entre niveles de atención, gestión clínica, acceso, continuidad de la atención, participación social y comunitaria, así como el uso de la información para la gestión.

La jornada de tres días reúne a Salud Pública, el SNS y la OPS para revisar coordinación, acceso, continuidad asistencial y uso de datos en tres provincias del este.
La jornada de tres días reúne a Salud Pública, el SNS y la OPS para revisar coordinación, acceso, continuidad asistencial y uso de datos en tres provincias del este.

Como parte de la metodología, los equipos técnicos organizarán mesas de trabajo y realizarán visitas a establecimientos de salud en las provincias involucradas para conocer el funcionamiento real de la red y validar la información obtenida. Entre los datos destacados, se espera que los hallazgos permitan elaborar un plan de mejora enfocado en fortalecer la integración de los servicios y optimizar la coordinación entre los diferentes niveles de atención.

La iniciativa responde a las prioridades nacionales de transformación del sistema sanitario y alinea sus acciones con las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud. Según detalló Infobae, el Ministerio de Salud Pública busca así acelerar la implementación del modelo de Redes Integradas de Servicios de Salud, garantizando mayor eficiencia y sostenibilidad para el sistema nacional.

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