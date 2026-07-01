Senado: primer acercamiento entre Santilli y aliados para destrabar la agenda y avanzar con leyes demoradas

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto a la titular de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich

Con un optimismo que aún no se condice en cuanto a votos, el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, asistió esta tarde al bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) del Senado y se reunió con jefes dialoguistas para intentar destrabar el reformado proyecto de zonas frías, que fue aprobado en mayo pasado por Diputados y luego frenado por aliados en la Cámara alta, quienes temen por un aumento sustancial de las facturas energéticas en pleno invierno.

Santilli arribó, pasadas las 17.40, acompañado por la titular de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, quien salió a buscarlo a un pasillo -que fue liberado durante un minuto- para un ingreso a dúo y con video para redes. Tras una hora de convite, el funcionario fue consultado si empujarán la versión de la Cámara baja o si analizan la posibilidad de modificaciones. “La idea es insistir, pero bueno, se está trabajando. Yo tengo confianza en que sí. Lo que digo es hay que trabajar todos los temas”, fue su respuesta ante medios acreditados.

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El jefe de Gabinete también habló de “compensaciones históricas” que “en Argentina todavía están no resueltas”. Se refirió, en ese sentido, a la delicada bola de nieve de deudas de empresas relacionadas con Nación y, sobre todo, con las provincias. Un tema espinoso para quienes siguen de cerca el asunto. Además resaltó, para la cumbre consumada esta tarde -duró poco más de una hora- la presencia de la secretaria de Energía, María Tettamanti; y del secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González.

Por otra parte, a Santilli se le preguntó por la demorada reforma política, que desde hace largas semanas se inactivó en la Cámara alta. “Es otra reunión que vamos a tener más adelante. La próxima semana, seguramente. Pero no, hoy no se tocó el tema”, manifestó. Junto a él y Bullrich estuvieron, entre otros, los jefes del PRO y de Provincias Unidas, Martín Goerling (Misiones) y Carlos Espínola (Corrientes); la radical Mariana Juri (Mendoza), la peronista disidente Flavia Royón (Salta) y la filo radical Edith Terenzi (Chubut). Quedan dos dudas pendientes en zona fría: si estarán los votos para esta iniciativa -no llegaría al recinto, de mínima, hasta agosto o septiembre-, y si podrán salvar ajustes en una potencial reglamentación. Si no, será cambiada y estará obligada a volver, en segunda revisión, a Diputados.

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Los referentes de Energía María Tettamanti y Daniel González junto al ministro de Economía, Luis Caputo

Se impuso Villarruel

Ayer, Bullrich y los jefes dialoguistas habían acordado ir al recinto la semana próxima. De hecho, la porteña había presentado una nota a la vicepresidenta para que convocara hoy a Labor Parlamentaria, algo que nunca ocurrió. Desde varios despachos deslizaron a Infobae nuevos inconvenientes entre ambas. Al mediodía, la compañera de fórmula de Javier Milei lo hizo, aunque recién para el miércoles 8.

Tras horas de indefinición -Bullrich quiso empujar y luego descartó un pedido de sesión especial, para evitar Labor-, varios bloques le dieron la razón a Villarruel y evitaron una sesión a las corridas y poco organizada hasta el momento. El problema principal surgió, otra vez, con la ley de propiedad privada que desea el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El proyecto ya fue desplumado y, ahora, se evalúa convocar a la comisión de Asuntos Constitucionales -pese a que ya existe un dictamen y, al menos, 13 borradores extra- en los próximos días para evitar problemas ante una potencial sesión.

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De esta manera, la mayoría de los temas -ya se convirtieron en una pesada mochila- deberán esperar hasta agosto. El inconveniente es que los propios dialoguistas le advirtieron a Bullrich que el primer semestre era el ideal para aprobar leyes y temen, con pre campañas electorales -y el Presupuesto 2027 que llegará en septiembre- demoren aún más las leyes que quiere el Ejecutivo.