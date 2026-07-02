Guatemala

El Gobierno oficializa techo preliminar de aproximadamente USD 23,838 millones para el presupuesto de 2027

El Ministerio de Finanzas Públicas reportó que al 25 de junio el avance del gasto superaba levemente al del año pasado, tras ajustes derivados del fallo del 30 de diciembre que detuvo el plan aprobado

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Infografía de Infobae con título Presupuesto 2027, mapa de Guatemala, monedas, engranajes, gráficos de barras y torta, iconos, y texto sobre finanzas.
La infografía de Infobae detalla el presupuesto preliminar de Guatemala para 2027, con sus metas fiscales y las prioridades de gasto definidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente Bernardo Arévalo presentó junto al ministro Jonathan Menkos el techo preliminar del presupuesto de 2027 en Guatemala, una propuesta que asciende a Q181.563 millones (23,838 USD) y que el Gobierno vincula con su meta de sostener el crecimiento económico, ampliar la inversión pública y reducir el déficit fiscal frente al año anterior.

En la misma exposición, el Ministerio de Finanzas Públicas informó que al 25 de junio la ejecución presupuestaria de 2026 alcanzaba 41.5%, un nivel ligeramente superior al del año pasado.

Menkos sostuvo que ese avance se produjo pese a los ajustes que debieron hacerse tras la decisión de la Corte de Constitucionalidad del 30 de diciembre, que detuvo la ejecución del presupuesto aprobado por el Congreso.

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Arévalo enmarcó la discusión presupuestaria como parte de una estrategia para que “un gobierno decente” sea también “un gobierno eficiente”.

El mandatario afirmó que el presupuesto general de la nación es la principal herramienta del Estado para resolver los problemas de la población y sostuvo que cada quetzal recaudado en impuestos debe traducirse en bienestar y mejoras visibles.

Un hombre con traje y corbata pronuncia un discurso desde un podio de madera. Detrás, una pared azul con el escudo de Guatemala y el texto 'DE LA REPÚ'
Bernardo Arévalo y Jonathan Menkos presentaron el techo preliminar del presupuesto 2027 de Guatemala por Q181.563 millones. (Diario de Centroamérica)

El techo preliminar equivale al 16.6% del PIB y prioriza inversión extraordinaria

Menkos explicó que el techo presupuestario preliminar para 2027 representa el 16.6% del PIB. También indicó que el presupuesto incorpora inversiones extraordinarias por 1.8% del PIB, destinadas a proyectos que, según dijo, no forman parte del gasto ordinario.

Entre esos desembolsos, el ministro destacó Q4,800 millones para una segunda fase de ampliación de Puerto Quetzal, Q1,200 millones para un fondo de apoyo a la primera vivienda y Q3,517 millones para el Fondo de Proyectos Viales Prioritarios. Añadió que existen otros Q8,700 millones vinculados a metas presidenciales de la política general de gobierno.

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El funcionario señaló que la distribución preliminar da prioridad a seguridad, defensa, infraestructura, educación, salud y protección social. También mencionó recursos para rutas de desarrollo, electrificación rural, modernización de aeropuertos, construcción de hospitales, institutos regionales de excelencia, ciudades deportivas, centros penitenciarios y una estrategia de recuperación de bosques.

Según Menkos, el Gobierno proyecta que los ingresos totales crecerán 8.7% en 2027, los ingresos tributarios 9.9% y el gasto 8% respecto del año anterior. El financiamiento adicional, que incluye líneas de crédito, emisión de bonos y uso de caja, aumentaría 5.5%.

Hombre de traje y gafas en un podio con micrófono. A la izquierda, bandera de Guatemala. Fondo azul con texto 'GOBIERNO DE LA REPÚBLICA GUATEMALA'
Bernardo Arévalo y Jonathan Menkos presentaron el techo preliminar del presupuesto 2027 de Guatemala por Q181.563 millones. (Diario de Centroamerica)

El Gobierno prevé una carga tributaria de 12.1% sin subir impuestos

Uno de los ejes de la presentación fue la meta de elevar la carga tributaria a 12.1% del PIB sin crear nuevos impuestos ni modificar tasas existentes. Menkos atribuyó ese resultado a una mayor productividad de la recaudación y al trabajo de la Superintendencia de Administración Tributaria, que, según dijo, opera con una estrategia de largo plazo entre 2026 y 2030.

El ministro aseguró que la política fiscal del período 2024-2028 busca reforzar los ingresos públicos, mejorar la calidad del gasto y sostener una inversión pública con alcance territorial. También afirmó que Guatemala está “a un solo escalón” de obtener el grado de inversión en las tres principales calificadoras.

En materia macroeconómica, el Gobierno situó el crecimiento promedio de Guatemala entre 2024 y 2025 en 4%, por encima del promedio de 3.6% registrado entre 2001 y 2023. Para 2026 citó una estimación del Banco de Guatemala de 4.1%, mientras que para 2027 trabaja con una proyección media de 4%.

Arévalo sostuvo que Guatemala figura entre las economías de mayor crecimiento de América Latina y vinculó ese desempeño con la inversión en infraestructura, la mejora institucional, la certeza jurídica y el combate a la corrupción. También afirmó que el país obtuvo una calificación positiva por segundo año consecutivo en indicadores internacionales sobre esa materia.

El déficit bajaría en 2027 y la deuda cerraría en 27,9% del PIB

Menkos dijo que el diseño preliminar del presupuesto permitiría que el déficit fiscal de 2027 sea menor que el de 2026. Precisó que, sin las inversiones extraordinarias, el déficit sería de 2% del PIB, pero que esos proyectos agregan alrededor de 1.7% del PIB.

El saldo de la deuda pública, añadió, cerraría 2027 en 27.9% del PIB. El ministro sostuvo que ese nivel seguiría colocando a Guatemala entre los países con menor endeudamiento de América Latina.

En la ejecución del año en curso, el Ministerio de Finanzas Públicas reportó una meta de recaudación de Q119,762.8 millones y un ingreso acumulado de Q57,132,1 millones al 25 de junio. Menkos indicó que esa cifra se ubicaba 7% por encima de lo recaudado en la misma fecha del año pasado y más de Q1.000 millones arriba de la meta prevista.

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