Panamá

Panamá suspenderá por cinco días las cirugías en el Complejo Hospitalario por trabajos en el aire acondicionado

La CSS asegura que la atención quirúrgica continuará mediante la redistribución de pacientes hacia otros hospitales de su red.

Guardar
Google icon
La Caja de Seguro Social trasladará las cirugías a otros hospitales mientras ejecuta trabajos en un sistema que, según su director, acumulaba más de 15 años sin mantenimiento adecuado. Tomado de la CSS
La Caja de Seguro Social trasladará las cirugías a otros hospitales mientras ejecuta trabajos en un sistema que, según su director, acumulaba más de 15 años sin mantenimiento adecuado. Tomado de la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) suspenderá temporalmente las operaciones en los 20 quirófanos del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid para realizar trabajos de reparación y optimización del sistema de aire acondicionado, una infraestructura que, según reconoció el propio director general de la institución, Dino Mon, no había recibido un mantenimiento adecuado en más de 15 años.

La medida comenzará esta semana y se extenderá por aproximadamente cinco días, tiempo durante el cual las cirugías serán reprogramadas o trasladadas a otros hospitales de la red pública para evitar la suspensión de la atención a los pacientes.

Mon explicó que el cierre busca garantizar que los quirófanos vuelvan a operar bajo condiciones seguras y con los estándares que exige la cirugía moderna.

PUBLICIDAD

“Vamos a cerrar todos los quirófanos del Complejo para arreglar el sistema de aire acondicionado. Habrá una ralentización del servicio este fin de semana, pero esto garantiza que para la próxima semana nuestros pacientes puedan recibir servicios de calidad", señaló.

El Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid es uno de los centros de mayor actividad quirúrgica del sistema de salud panameño. Tomado de la CSS
El Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid es uno de los centros de mayor actividad quirúrgica del sistema de salud panameño. Tomado de la CSS

El director precisó que los trabajos abarcarán los 20 quirófanos ubicados en el principal hospital de la CSS sobre la vía Transístmica. Las labores comenzarán el jueves y se extenderán durante el fin de semana. El lunes se realizarán las pruebas técnicas y una mesa de trabajo definirá si las salas pueden reabrirse el martes.

Aunque el cierre será total, la CSS aseguró que ningún paciente quedará sin atención. Para ello, las cirugías programadas serán redistribuidas hacia la Ciudad de la Salud, el Hospital Dra. Susana Jones Cano, el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos y otras instalaciones de la red institucional.

PUBLICIDAD

La entidad reconoció que la medida provocará ajustes temporales en la operación hospitalaria, pero sostuvo que se trata de una intervención necesaria para garantizar condiciones ambientales adecuadas durante los procedimientos quirúrgicos.

En un quirófano, el sistema de climatización no solo regula la temperatura para la comodidad del personal médico. También controla la humedad, mantiene la presión positiva dentro de las salas y filtra el aire mediante sistemas especiales que reducen la presencia de bacterias, virus y otras partículas que pueden incrementar el riesgo de infecciones durante una cirugía.

Precisamente por ello, Dino Mon admitió que el deterioro del sistema representaba un riesgo que debía corregirse de manera prioritaria.

“Tenía más de quince años de no hacerse un mantenimiento adecuado y obviamente eso ponía en riesgo cada uno de los procedimientos quirúrgicos“, afirmó.

Dino Mon, director de la Caja del Seguro Social de Panamá
Dino Mon Vásquez, director general de la Caja de Seguro Social, aseguró que la intervención busca garantizar condiciones seguras para los procedimientos quirúrgicos y mejorar la calidad de la atención a los pacientes. Cortesía CSS

El Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid concentra una de las mayores cargas quirúrgicas del sistema público panameño, por lo que el cierre temporal obligará a redistribuir parte importante de la actividad hacia otros hospitales de la CSS durante varios días.

La intervención forma parte del plan de recuperación de infraestructura que impulsa la actual administración de la Caja de Seguro Social. Según Mon, el objetivo es corregir deficiencias acumuladas durante años para mejorar la calidad de la atención que reciben los asegurados.

“La transformación de nuestras infraestructuras es para el servicio de todos los panameños", expresó el funcionario.

La CSS no informó cuántas cirugías deberán ser reprogramadas o trasladadas durante el periodo de cierre, aunque insistió en que la continuidad de la atención está garantizada mediante el apoyo de la Ciudad de la Salud y de la red hospitalaria periférica.

Las autoridades sanitarias aseguran que ningún paciente quedará sin atención durante el cierre temporal de las salas de operaciones. Tomado de la CSS.
Las autoridades sanitarias aseguran que ningún paciente quedará sin atención durante el cierre temporal de las salas de operaciones. Tomado de la CSS.

Una vez concluyan las obras y las pruebas técnicas, las autoridades decidirán si los quirófanos pueden retomar sus operaciones a partir del próximo martes.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeCaja del Seguro SocialComplejo HospitalarioCSSQuirofanosSalud

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Roy Thompson renuncia como ministro de Trabajo y se convirte en la primera baja del gabinete de Laura Fernández

El abogado dejó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tras menos de dos meses en el cargo. Casa Presidencial informó que la dimisión responde a motivos personales relacionados con la imposibilidad de atender simultáneamente sus empresas privadas y las responsabilidades del ministerio

Roy Thompson renuncia como ministro de Trabajo y se convirte en la primera baja del gabinete de Laura Fernández

Enfermero es investigado por presunta agresión sexual a paciente al interior de un quirófano en Guatemala

El director Rony Mendoza informó que el caso se conoció en el área de operaciones y que se activó la ruta de atención, con acompañamiento a la afectada y notificación a las instancias correspondientes

Enfermero es investigado por presunta agresión sexual a paciente al interior de un quirófano en Guatemala

Ana Paola Hall asume como embajadora de Honduras en España

Hall deja su cargo en el Consejo Nacional Electoral de manera temporal a raíz de la decisión del poder legislativo de otorgarle una licencia de sus funciones electorales

Ana Paola Hall asume como embajadora de Honduras en España

Panamá espera respuesta del régimen chino para abordar el aumento de las inspecciones a buques

El presidente José Raúl Mulino anunció el envío de una delegación de alto nivel a Pekín y advirtió que las detenciones podrían afectar la posición del registro marítimo nacional en Asia.

Panamá espera respuesta del régimen chino para abordar el aumento de las inspecciones a buques

Costa Rica activa plan de asistencia internacional para apoyar a Venezuela ante emergencia histórica

El gobierno costarricense organiza el envío de personal especializado y productos prioritarios a las zonas más afectadas, sumando la solidaridad de instituciones y empresas privadas

Costa Rica activa plan de asistencia internacional para apoyar a Venezuela ante emergencia histórica

TECNO

OpenAI desarrolla el chip Jalapeño para ofrecer un ChatGPT más ágil

OpenAI desarrolla el chip Jalapeño para ofrecer un ChatGPT más ágil

Ford se cansó de los errores de la IA y vuelve a contratar humanos

Más rápido que el Wi-Fi: qué es el cable RF de tu TV y cómo salva tus partidos del Mundial

Situación alarmante: al menos 1 de cada 5 usuarios decide sobre su salud basándose en redes sociales

Científicos desarrollan un traje impreso en 3D para que “cucarachas cíborg” de búsqueda y rescate operen bajo el agua

ENTRETENIMIENTO

Olivia Wilde revela que estuvo a punto de morir durante el rodaje de ‘Cowboys & Aliens’

Olivia Wilde revela que estuvo a punto de morir durante el rodaje de ‘Cowboys & Aliens’

Disney presenta la primera canción que será parte de ‘Camp Rock 3’

El origen de Spider-Man bajo la lupa: por qué la mordida no daría superpoderes y las telarañas causarían lesiones

Un concierto gratuito de Angine de Poitrine deja diez personas heridas en Montreal

Blake Lively volvió a apuntar contra Justin Baldoni: denuncia tácticas de intimidación y reclama 8 millones de dólares

MUNDO

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con misiles y drones contra Kiev: al menos un muerto

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con misiles y drones contra Kiev: al menos un muerto

El Ejército de Israel ejecutó dos ataques contra una localidad del sur de Líbano

Estados Unidos garantiza que seguirá vendiendo armas a sus aliados de la OTAN para abastecer a Ucrania

El Vaticano rechazó la consagración no autorizada de obispos de la a Fraternidad San Pío X

Qué efectos adversos generó el veto de celulares en las escuelas británicas, según un estudio