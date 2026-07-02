San Lorenzo acordó la llegada de su nuevo entrenador

San Lorenzo será dirigido por un histórico como lo es el Pipo Gorosito (RODRIGO VALLE)

San Lorenzo llegó a un acuerdo para tener nuevo entrenador. Este miércoles se concretó la vuelta de un histórico referente del club que brilló con la camiseta azulgrana y que ya dirigió al primer equipo hace más de dos décadas.

Se trata de Néstor Raúl Gorosito quien “ya tiene todo acordado de palabras. Trabajan en los contratos para que firme por un año”, según anticipó en su cuenta de X César Merlo, el periodista especializado en movimientos del mercado.

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De acuerdo a esta información, la entidad de Boedo cerró al técnico de 62 años, quien firmará un contrato hasta junio de 2027. De esta manera, iniciará su segundo ciclo en el banco azulgrana tras la salida de Gustavo Álvarez. A propósito, hoy el club dio a conocer en sus redes sociales la desvinculación formal del entrenador y del delantero Luciano Vietto. “Rescindieron sus respectivos contratos con San Lorenzo de Almagro, de común acuerdo. San Lorenzo abonó hasta el último día trabajado y además se cancelaron las deudas previamente contraídas con ambos”, indicaron.

La primera alternativa que evaluó la dirigencia fue Iker Muniain, pero su llegada se frustró porque no cuenta con la licencia habilitante para dirigir en la Primera División del fútbol argentino. El español jugó sus últimos partidos como profesional en el Ciclón y actualmente conduce a CD Derio en el ascenso de España.

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Ante este panorama, la dirigencia encabezada por el presidente Marcelo Culotta se vio obligada a moverse rápido. Ante la caída del plan Muniain, el club volvió a contactar a Gorosito. La gestión habría sido encabezada por Guillermo Franco (manager de San Lorenzo) y Martín Saric (Subcomisión de Fútbol), quienes ya habían conversado con el ex volante ofensivo.

El posteo de César Merlo (@CLMerlo)

Las partes habían convenido retomar el diálogo este martes para cerrar detalles y luego de las últimas gestiones se acordó la llegada de Pipo como nuevo técnico.

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En el medio, el plantel comenzó con la pretemporada y trabajó bajo la conducción interina de Walter Perazzo mientras se definía al reemplazante. Todo está encaminado para que Pipo Gorosito asuma formalmente en los próximos días.

El DT viene de su último paso por Alianza Lima y ya dirigió a San Lorenzo entre 2003 y 2004, con 46 partidos y un balance de 22 victorias, 12 empates y 12 derrotas. Luego fue reemplazado por Héctor Rodolfo Veira un año después. Como jugador del club, disputó 241 encuentros y marcó 70 goles en tres etapas.

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Luego de ser eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en el segundo semestre San Lorenzo afrontará plena competición local. Tendrá por delante el Torneo Clausura. Más allá del título, la mira estará puesta en crecer en la tabla anual donde se ubica en el 14º puesto y está a cuatro puntos de Talleres de Córdoba, el último de los que hoy está consiguiendo el pase a la próxima edición del mencionado torneo internacional. El debut en el certamen será el martes 28 de julio cuando recibirá a Gimnasia de Mendoza.

Antes, el viernes 17 de julio, dos días previos a la final del Mundial, jugará por los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Deportivo Riestra. El duelo se anuncia en el sitio del torneo para las 18:45 horas, pero aún no tiene sede confirmada.

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