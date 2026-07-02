Deportes

San Lorenzo acordó la llegada de su nuevo entrenador

Se trata de un histórico que brilló como jugador y ya estuvo sentado en el banco. Cómo se gestó su retorno

Guardar
Google icon
San Lorenzo será dirigido por un histórico como lo es el Pipo Gorosito (RODRIGO VALLE)
San Lorenzo será dirigido por un histórico como lo es el Pipo Gorosito (RODRIGO VALLE)

San Lorenzo llegó a un acuerdo para tener nuevo entrenador. Este miércoles se concretó la vuelta de un histórico referente del club que brilló con la camiseta azulgrana y que ya dirigió al primer equipo hace más de dos décadas.

Se trata de Néstor Raúl Gorosito quien “ya tiene todo acordado de palabras. Trabajan en los contratos para que firme por un año”, según anticipó en su cuenta de X César Merlo, el periodista especializado en movimientos del mercado.

PUBLICIDAD

De acuerdo a esta información, la entidad de Boedo cerró al técnico de 62 años, quien firmará un contrato hasta junio de 2027. De esta manera, iniciará su segundo ciclo en el banco azulgrana tras la salida de Gustavo Álvarez. A propósito, hoy el club dio a conocer en sus redes sociales la desvinculación formal del entrenador y del delantero Luciano Vietto. “Rescindieron sus respectivos contratos con San Lorenzo de Almagro, de común acuerdo. San Lorenzo abonó hasta el último día trabajado y además se cancelaron las deudas previamente contraídas con ambos”, indicaron.

La primera alternativa que evaluó la dirigencia fue Iker Muniain, pero su llegada se frustró porque no cuenta con la licencia habilitante para dirigir en la Primera División del fútbol argentino. El español jugó sus últimos partidos como profesional en el Ciclón y actualmente conduce a CD Derio en el ascenso de España.

PUBLICIDAD

Ante este panorama, la dirigencia encabezada por el presidente Marcelo Culotta se vio obligada a moverse rápido. Ante la caída del plan Muniain, el club volvió a contactar a Gorosito. La gestión habría sido encabezada por Guillermo Franco (manager de San Lorenzo) y Martín Saric (Subcomisión de Fútbol), quienes ya habían conversado con el ex volante ofensivo.

Gorosito a San Lorenzo
El posteo de César Merlo (@CLMerlo)

Las partes habían convenido retomar el diálogo este martes para cerrar detalles y luego de las últimas gestiones se acordó la llegada de Pipo como nuevo técnico.

En el medio, el plantel comenzó con la pretemporada y trabajó bajo la conducción interina de Walter Perazzo mientras se definía al reemplazante. Todo está encaminado para que Pipo Gorosito asuma formalmente en los próximos días.

El DT viene de su último paso por Alianza Lima y ya dirigió a San Lorenzo entre 2003 y 2004, con 46 partidos y un balance de 22 victorias, 12 empates y 12 derrotas. Luego fue reemplazado por Héctor Rodolfo Veira un año después. Como jugador del club, disputó 241 encuentros y marcó 70 goles en tres etapas.

Luego de ser eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en el segundo semestre San Lorenzo afrontará plena competición local. Tendrá por delante el Torneo Clausura. Más allá del título, la mira estará puesta en crecer en la tabla anual donde se ubica en el 14º puesto y está a cuatro puntos de Talleres de Córdoba, el último de los que hoy está consiguiendo el pase a la próxima edición del mencionado torneo internacional. El debut en el certamen será el martes 28 de julio cuando recibirá a Gimnasia de Mendoza.

Antes, el viernes 17 de julio, dos días previos a la final del Mundial, jugará por los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Deportivo Riestra. El duelo se anuncia en el sitio del torneo para las 18:45 horas, pero aún no tiene sede confirmada.

Temas Relacionados

San LorenzoNéstor GorositoTorneo ClausuraLiga Profesional de Fútbol

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Más fuerte que Pelé, Cruyff y Maradona”: el análisis de un medio de Francia sobre el inicio de la selección de Mbappé en el Mundial

El elenco galo tuvo un comienzo arrollador en la cita ecuméncia y se perfila como uno de los grandes candidatos

“Más fuerte que Pelé, Cruyff y Maradona”: el análisis de un medio de Francia sobre el inicio de la selección de Mbappé en el Mundial

El gesto de Bellingham con Venezuela cuando se retiraba del estadio tras la victoria ante RD Congo en el Mundial

El mediocampista escuchó que le mencionaron al país en la zona mixta y se detuvo para dedicar unas palabras para la población luego de los terremotos

El gesto de Bellingham con Venezuela cuando se retiraba del estadio tras la victoria ante RD Congo en el Mundial

Desgarrador: el momento en el que el técnico de RD Congo se enteró de la muerte de su papá en plena conferencia tras la eliminación

Al término de la derrota ante Inglaterra por 2-1 en el Mundial, el Asistente de Comunicación de la selección congoleña anunció ante los periodistas presentes el fallecimiento del padre de Sébastien Desabre, quien se levantó, dio las gracias y abandonó la sala

Desgarrador: el momento en el que el técnico de RD Congo se enteró de la muerte de su papá en plena conferencia tras la eliminación

Sergio Agüero sorprendió al elegir quienes fueron los delanteros de su generación que lo superaron

El ex delantero del Manchester City se prendió a un divertido ping pong y se refirió a grandes estrellas como Higuaín, Cavani, Falcao, Haaland y Lewandowski

Sergio Agüero sorprendió al elegir quienes fueron los delanteros de su generación que lo superaron

El filoso mensaje de Cafú para los que no eligen a Brasil como candidato a ganar el Mundial

El bicampeón del mundo con el Scratch le brindó un respaldo total al equipo de Carlo Ancelotti después de clasificar a los octavos de final

El filoso mensaje de Cafú para los que no eligen a Brasil como candidato a ganar el Mundial

DEPORTES

“Más fuerte que Pelé, Cruyff y Maradona”: el análisis de un medio de Francia sobre el inicio de la selección de Mbappé en el Mundial

“Más fuerte que Pelé, Cruyff y Maradona”: el análisis de un medio de Francia sobre el inicio de la selección de Mbappé en el Mundial

El gesto de Bellingham con Venezuela cuando se retiraba del estadio tras la victoria ante RD Congo en el Mundial

Desgarrador: el momento en el que el técnico de RD Congo se enteró de la muerte de su papá en plena conferencia tras la eliminación

Sergio Agüero sorprendió al elegir quienes fueron los delanteros de su generación que lo superaron

El filoso mensaje de Cafú para los que no eligen a Brasil como candidato a ganar el Mundial

TELESHOW

Milett Figueroa prepara debut como cantante con letras sobre el desamor y Marcelo Tinelli reacciona a su foto: “Hermosa”

Milett Figueroa prepara debut como cantante con letras sobre el desamor y Marcelo Tinelli reacciona a su foto: “Hermosa”

Thiago Medina deslizó que Daniela Celis lo habría vuelto a buscar tras separarse de Nick Sícaro: “Hacé tu vida”

Mauro Icardi abonó la deuda alimentaria con Wanda Nara: “Está tan deprimido que pagó para ver si le salen mejor las cosas”

Georgina Barbarossa sufrió un intento de secuestro virtual: “Estén atentísimos y no se asusten”

Ekaterina Ojeda habló tras los rumores de crisis entre Mauro Icardi y la China Suárez: “Él me escribió”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá suspenderá por cinco días las cirugías en el Complejo Hospitalario por trabajos en el aire acondicionado

Panamá suspenderá por cinco días las cirugías en el Complejo Hospitalario por trabajos en el aire acondicionado

La escuela penitenciaria de Guatemala inicia la formación de 300 aspirantes a guardias

República Dominicana: El Ministerio de Salud Pública inicia la medición de madurez de las redes integradas en la región Yuma

Estados Unidos garantiza que seguirá vendiendo armas a sus aliados de la OTAN para abastecer a Ucrania

El Gobierno oficializa techo preliminar de aproximadamente USD 23,838 millones para el presupuesto de 2027