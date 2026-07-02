El jefe de Gabinete porteño brindó un informe en la Legislatura: “Tenemos una Ciudad sin piquetes, manteros ni ranchadas”

Seguridad fue el eje del informe

Gabriel Sánchez Zinny presentó este miércoles el informe semestral de gestión del gobierno porteño ante la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una Sesión Especial presidida. El Jefe de Gabinete expuso los avances del Plan General de Gobierno impulsado por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y colocó el orden público como eje vertebrador de la administración durante los primeros seis meses del año.

La convocatoria reunió a legisladores y a buena parte del Gabinete. Desde el inicio de su alocución, Sánchez Zinny trazó con precisión el rumbo que, según afirmó, guía a la administración: “orden público, prioridad y cuidado para los porteños, previsibilidad e incentivos para el sector privado y obras en infraestructura y movilidad”. Sostuvo que Buenos Aires alcanzó “la tasa de delitos más baja de los últimos 30 años” y que las transformaciones del semestre responden a una planificación orientada a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

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El primer bloque del informe estuvo dedicado al orden urbano. El funcionario aseguró que la capital argentina es hoy “una ciudad donde el espacio público volvió a tener reglas claras. Una ciudad sin piquetes, sin manteros y sin ranchadas”. Para respaldar esa afirmación, detalló que entre enero y abril se realizaron cerca de 6.000 secuestros vinculados a la venta ilegal, más de 19.000 intervenciones sobre ranchadas y 97 operativos integrales en villas y asentamientos. Desde 2024, además, se concretaron 844 desalojos de inmuebles usurpados, acompañados de dispositivos de asistencia social para las personas afectadas.

En ese mismo eje, Sánchez Zinny destacó la reciente reforma del Código Contravencional, que endurece las sanciones contra los denominados “trapitos”. La medida, describió, forma parte de una estrategia más amplia orientada a brindar nuevas herramientas de protección a los vecinos y a consolidar reglas de convivencia en el espacio público.

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El informe de gestión del gobierno porteño ubicó al orden público, la previsibilidad para el sector privado y las obras de infraestructura y movilidad como ejes del primer semestre. (Gobierno de la Ciudad)

En materia de seguridad, el Jefe de Gabinete señaló que se incorporaron 650 nuevos oficiales egresados del Instituto Superior de Seguridad Pública, lo que elevó el plantel de la Policía de la Ciudad a más de 28.000 efectivos. Durante el primer semestre se llevaron a cabo más de 900 operativos de saturación, con detenciones por robos, hurtos, comercialización de drogas y portación ilegal de armas. “Tenemos la decisión de garantizar el orden y el cumplimiento de la ley en cada metro cuadrado de la Ciudad, sin excepciones”, afirmó.

Uno de los dispositivos presentados fue la Operación Muro, un esquema de prevención y control que cubre 24 kilómetros sobre la avenida General Paz y el Riachuelo, con 27 pasos peatonales, 48 cruces vehiculares y 16 puntos estratégicos. El operativo se apoya en el Anillo Digital, compuesto por 814 pórticos lectores de patentes en 74 accesos, que monitorean en tiempo real más de tres millones de vehículos por día. El fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria también integró este capítulo: se mencionó la finalización del nuevo Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz, con capacidad para 2.240 internos, y el avance de la futura Unidad Penitenciaria del predio 27 de Febrero.

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Sobre la modernización del Estado, Sánchez Zinny sostuvo que “un Estado moderno es un Estado que deja de ser una carga burocrática para convertirse en un aliado del desarrollo de sus ciudadanos”. En esa línea, repasó medidas como la bonificación del 100% de Ingresos Brutos para 150.000 trabajadores no profesionales, el Monotributo Unificado, la eliminación del Impuesto de Sellos sobre el financiamiento de tarjetas de crédito y una moratoria fiscal que permitió regularizar obligaciones a más de 300.000 vecinos y comerciantes. También destacó la incorporación de inteligencia artificial para agilizar trámites y el lanzamiento de BAX, la plataforma digital que integra servicios para los ciudadanos.

Entre los anuncios de mayor alcance figuró la aprobación del financiamiento para la Línea F de Subte: operaciones de crédito público por hasta USD 1.350 millones destinadas a construir una nueva línea de aproximadamente 9,8 kilómetros y 12 estaciones, que conectará Barracas, Constitución, Monserrat, San Cristóbal, Balvanera, Recoleta y Palermo, con integración a las seis líneas existentes y a los ferrocarriles Roca y San Martín.

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Tras la exposición, los parlamentarios formularon preguntas y observaciones sobre los distintos aspectos de la gestión, que el Jefe de Gabinete respondió durante la segunda parte de la sesión.