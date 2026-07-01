Política

Los homenajes a Perón volvieron a exponer las diferencias dentro del PJ

Este miércoles se cumplió un nuevo aniversario de la muerte del líder justicialista. Kicillof hizo un encuentro cerrado en la Quinta de San Vicente. La Cámpora no fue invitada y en redes se pronunció por Cristina Kirchner

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Axel Kicillof en San Vicente
El homenaje del Gobernador Kicillof en la Quinta de San Vicente con dirigentes bonaerenses

El aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón dejó otra foto del momento actual que transita el peronismo, con epicentro en la provincia de Buenos Aires. Es que los distintos sectores del peronismo optaron por recordar al líder justicialista por separado. Una decisión que se da en paralelo a los cruces dirigenciales y en la antesala de lo que será la compleja negociación interna por la estrategia electoral para el año que viene.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que además es el presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires (PJ), encabezó un encuentro de carácter reservado en la Quinta de San Vicente, donde descansan los restos de quien fuera presidente del país entre 1946 y 1955 y desde el 12 de octubre de 1972 al 1 de julio de 1974. Por eso, el 1 de julio se convirtió en una fecha significativa en la historia del peronismo. De hecho, en años anteriores, el propio Kicillof ha llevado adelante actos políticos de considerable despliegue. Esta vez se optó por algo de menor densidad.

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Kicillof aprovechó las recorridas de gestión que llevó adelante en San Vicente y que incluyeron terminar la jornada en la Quinta que fuera espacio de descanso de Juan y Eva Perón, hoy convertida en museo. Estuvo escoltado por algunos intendentes de la región como el propio Nicolás Mantegazza, que hizo de anfitrión; Federico Otermín (Lomas de Zamora, que además es vicepresidente del PJ bonaerense), Andrés Watson (Florencio Varela), Marisa Fassi (Cañuelas), Gastón Granados (Ezeiza), Fernando Espinoza (La Matanza), Blanca Cantero (Presidente Perón) y David Angueira (Punta Indio). Al mandatario también lo acompañó la vicegobernadora, Verónica Magario, quien también ocupa una de las vicepresidencias del PJ provincial, y entre los ministros de Gobierno se destacaron Walter Correa (Trabajo), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Carlos Bianco (Gobierno), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario), Javier Alonso (Seguridad), la Secretaria General de Gobierno, Agustina Vila y la Asesora General de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez.

Axel Kicillof en San Vicente
Kicillof junto a funcionarios de su gobierno e intendentes aliados. No hubo dirigentes de La Cámpora

La ausencia de grandes referencias de la órbita de Cristina Kirchner volvió a exponer el cuadro de situación actual que atraviesa el peronismo. Ante la consulta de este medio, en un distrito gobernado por La Cámpora, aseguraron no haber recibido invitación al evento que Kicillof desarrolló en la Quinta de San Vicente.

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Las redes oficiales de La Cámpora hicieron mención a la fecha en sí y, encuadrado en la estrategia de “Cristina Libre”, postearon: “Ayer por Perón. Hoy por Cristina”. La frase resume el marco de discusión que en este tiempo buscan instalar los satélites de CFK. Para el kirchnerismo no habrá estrategia electoral posible ni candidaturas posibles el año que viene si la expresidenta se encuentra imposibilitada para competir electoralmente. La condena por la causa Vialidad obtura, de momento, cualquier posibilidad de que la expresidenta compita el año que viene.

Tuit La Cámpora aniversario muerte de Perón
La Cámpora hizo foco en Cristina Kirchner durante el aniversario por la muerte de Juan Domingo Perón

Vamos a seguir honrando el legado de Perón de la única forma que podemos hacerlo: trabajando para darle dignidad a nuestro pueblo y para construir una alternativa que vuelva a levantar en la Argentina las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía”, dijo Kicillof en la Quinta de San Vicente, donde además dejaron un arreglo floral en el mausoleo.

Ni el diputado nacional Máximo Kirchner ni distintos consejeros del PJ bonaerense que se encuadran en La Cámpora estuvieron presentes este miércoles en San Vicente. Están en ese lote Iván Villagrán (intendente de Carmen de Areco y consejero por la Segunda sección), Mayra Mendoza (diputada provincial y consejera por la Tercera sección), Cecilia Comerio (presidenta del Consorcio del Puerto San Nicolás y consejera suplenta por la Segunda sección), Avelino Zurro, Constanza Alonso y Malena Daffunchio (consejeros por la Cuarta sección electoral), Fernanda Raverta (consejera por la Quinta sección electoral), Ayelén Durán (consejera por la Sexta sección electoral), Ariel Archanco y Florencia Saintout (consejeros por la Octava sección electoral), entre otros.

En la previa, desde el entorno político del gobernador se encargaron de remarcar que el evento homenaje a Perón no era una reunión del consejo partidario ni un acto político. El objetivo fue disipar cualquier suspicacia en el marco de la interna del peronismo. Sin embargo, la tensión sigue sobrevolando.

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