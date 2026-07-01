Cristian Ritondo: “El PRO va a ser protagonista en 2027, con candidatos propios o en alianza”

Ritondo justificó la decisión del PRO de no participar de una comisión convocada por la oposición y la definió como un show del kirchnerismo

Cristian Ritondo analizó el nuevo escenario político y legislativo tras la salida de Manuel Adorni de la vocería presidencial, la relación entre el PRO y La Libertad Avanza y los desafíos que enfrenta el Gobierno en un año clave para avanzar con su agenda.

Durante una entrevista en Infobae al Regreso, con Gonzalo Aziz, Ramón Indart, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, el presidente del bloque PRO en la Cámara de Diputados sostuvo que el Congreso debe aprovechar el período previo a la campaña electoral para avanzar con proyectos pendientes.

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“Cambia el motivo por el cual te sentás en el Parlamento. Básicamente nos permite seguir discutiendo una agenda que teníamos pendiente antes de esto”, afirmó Ritondo al referirse a la salida de Adorni y agregó: “El oficialismo y la oposición tienen que acelerar las agendas en este año que te permite ese tipo de debate, porque después la discusión se vuelve más política con la llegada de las elecciones”.

Ritondo sostuvo que el Congreso debe acelerar el tratamiento de proyectos antes de que la campaña electoral desplace el debate parlamentario (Infobae en Vivo)

Según explicó, el conflicto alrededor de la vocería presidencial había condicionado el funcionamiento legislativo: “Era un tema que agotaba, porque si el martes teníamos comisión, un día más se iba a comer. Esta semana iba a salir el dictamen y la semana que viene, con suerte, tenías sesión”.

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En ese contexto, remarcó la necesidad de avanzar con proyectos que considera relevantes: “Íbamos a estar tres semanas siguiendo con este tema sin poder avanzar en discutir leyes que son importantes para la Argentina”.

Ritondo también se refirió a la composición de la Cámara baja y al peso del bloque oficialista para conseguir consensos. “No hay posibilidad de ninguna ley ni resolución que en la Cámara de Diputados pueda ser tratado sobre tabla si La Libertad Avanza no está, porque tiene más de 90 diputados. Con 86 seguro no conseguís los dos tercios”, sostuvo.

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Por ese motivo, justificó la decisión del PRO de no participar de una comisión convocada por la oposición: “Nosotros decidimos no bajar porque era el show del kirchnerismo”.

Cristian Ritondo afirmó que la salida de Manuel Adorni reactivó la agenda legislativa en la Cámara de Diputados

El futuro del PRO y la alianza con La Libertad Avanza

El vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza fue uno de los temas centrales de la conversación. Ritondo aseguró que su partido mantendrá un rol protagónico más allá de la coyuntura actual y puso la mirada en las próximas elecciones.

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“El PRO va a ser protagonista en las elecciones del 2027, ya sea con candidatos propios, con alianzas, pero seguramente va a ser protagonista”, afirmó. Y agregó: “El PRO es protagonista hoy en los cambios que están en Argentina y va a ser protagonista en lo que viene”.

Sobre los dirigentes del PRO que forman parte del Gobierno, destacó la coincidencia con la administración de Javier Milei: “El Colo (Santilli) es del PRO trabajando en el gobierno de La Libertad Avanza y coincidimos en el 90% de las ideas”.

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Al analizar el respaldo de Diego Santilli a una eventual reelección de Milei, Ritondo consideró que su postura responde al rol que ocupa dentro del Ejecutivo: “No puede decir otra cosa. Si uno se compromete en un gobierno, tiene que trabajar para que ese gobierno reelija”.

Cristian Ritondo aseguró que el PRO será protagonista en las elecciones de 2027 con candidatos propios o en alianza (Infobae en Vivo)

Además, destacó la estructura territorial del partido: “Tenemos tres gobernadores, intendentes en la provincia de Buenos Aires, de ciudades muy importantes. Lo que hicimos en la provincia quedó demostrado: donde gobierna un intendente del PRO, se vive mejor”.

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Reforma electoral y el debate por las PASO

Ritondo cuestionó la reforma electoral enviada por el oficialismo y planteó la necesidad de discutir el futuro de las primarias. “Como se mandó la ley de reforma electoral, yo no estoy de acuerdo. Hay que discutir si sí o si no la herramienta de las PASO, porque muchas cosas han favorecido”, señaló.

En esa línea, recordó que varios dirigentes que llegaron al poder surgieron de ese mecanismo: “Los candidatos que le ganaron al peronismo surgieron de las PASO, entre ellos el propio Milei”.

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Aunque planteó cambios en el sistema de financiamiento y reducción de costos, defendió la función institucional de las primarias: “Es bueno que achiques el sistema, que sea todo aporte privado o que el Estado garantice un mínimo, como en casi todos los países democráticos. Pero el espíritu democrático debe seguir”.

El diputado cuestionó la reforma electoral del oficialismo y defendió el espíritu democrático de las PASO con cambios en el financiamiento

Crédito, PyMEs y el rol del Estado

En materia económica, Ritondo puso el foco en la necesidad de recuperar el financiamiento para las empresas. “Hay una demanda popular, es un problema realmente serio. Para seguir produciendo, se necesita volver al crédito”, afirmó.

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El diputado vinculó esa recuperación con la baja de la inflación, aunque planteó que durante la transición será necesario algún tipo de acompañamiento estatal. “Sé que al Presidente no le gusta mucho que el Estado se meta en lo privado, pero sí, en esta etapa de transición se necesita una ayuda”, sostuvo.

“Nos dejaron la tasa allá arriba. Lo que necesitamos hoy es que haya todavía más participación del Estado para arreglar estos desacuerdos”, agregó.

Sobre el final de la entrevista, Ritondo reafirmó su identidad política y su vínculo con Mauricio Macri: “El PRO va a llegar con sus distritos ordenados. Mauricio está visible hoy, va a jugar fuerte. No vamos a hacer nada para que vuelva el populismo y vamos a seguir apoyando las reformas económicas”.

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