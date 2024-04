Antes del acto en Quilmes, Cristina Kirchner manda señales a la interna del peronismo y en contra de Milei

Cristina Kirchner encabezará un acto en Quilmes. Antes mandó algunas señales a la dirigencia peronista (foto: AG La Plata)

“Creo que es una buena oportunidad para reflexionar sobre este particular momento de la historia argentina, sobre este experimento del anarco-capitalismo y el sacrificio inútil al que está siendo sometido el pueblo argentino”. Con esa consideración, la dos veces presidenta Cristina Kirchner, cerró un texto publicado en sus redes en el que anunciaba que este sábado participará de la inauguración del microestadio Néstor Kirchner en el municipio de Quilmes, a donde fue invitada por la intendenta camporista Mayra Mendoza. CFK “vuelve” a un acto público en medio de una interna del peronismo y a más de cuatro meses del gobierno de Javier Milei. Antes de su reaparición ante un público masivo, la ex vicepresidenta mantuvo y mantiene una agenda de reuniones desde donde envía algunas señales internas.

Es que el discurso que ofrezca este sábado -que probablemente esté enfocado hacia la política económica que viene llevando adelante el gobierno nacional- podría servir para ordenar la discusión dirigencial que atraviesa el peronismo con epicentro en la provincia de Buenos Aires y que tiene a un sector que viene trabajando en la mesa política del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por un lado y La Cámpora y el cristinismo por el otro.

Por lo pronto, la ex mandataria pareció haber dado algunas señales sobre este asunto que -como dio cuenta Infobae- cuestiona puertas adentro. Entiende que no es el momento de dar esa discusión. Incluso lo dijo a través de un video que publicó en TikTok a propósito del encuentro que mantuvo con el intendente de Rawson (San Juan), Carlos Munisaga, y la concejal de esa localidad Romina Ríos. La particularidad es que ambos dirigentes sanjuaninos compitieron en los últimos comicios con diferentes candidatos peronistas y llegaron a una unidad: el intendente fue con el actual senador nacional, Sergio Uñac; mientras que la concejal lo hizo con Juan Carlos Gioja. Eso le destacaron a CFK y la ex jefa de Estado expresó: “Me parece la mejor noticia que me pueden haber dado. Me parece que es lo que hay que hacer fundamentalmente. Las únicas diferencias que puede haber, si las hay, es cuando uno piensa que hay que hacer una cosa con la economía, otro piensa que hay que hacer otra, ese tipo de cosas”.

Seguidamente, fue más directa y agregó en un mensaje que parece tener como destinatario a la dirigencia bonaerense: “Cuando las diferencias son a veces por un lugar en la lista, punto. Más en este tiempo, con los problemas que tiene la sociedad y la gente, estar discutiendo por un lugar en la lista, por Dios. Así que lo felicito. A los giojistas y a los uñaquistas”.

La ex mandataria aprovechó una visita a San Juan y habló sobre las peleas por los lugares en las listas

El último argumento - que se trata de una discusión adelantada por lugares en las listas- es el que sostienen cerca de Máximo Kirchner a la hora de explicar la confrontación que emanó públicamente semanas atrás de parte de algunos intendentes como Mario Secco (Ensenada), Jorge Ferraresi (Avellaneda) o el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque. En La Cámpora y otros sectores aliados sostienen que los cuestionamientos hechos tienen como trasfondo la discusión de la ingeniería electoral del año que viene y sobre quién tendrá la potestad de conducir ese proceso, a la par de que es un planteo atemporal. Los dirigentes encargados de poner a la luz la interna contestan con una pregunta: ¿si no es ahora, cuándo hay que hacerlo?

En medio de este ida y vuelta, Cristina Kirchner se asienta en el Patria y recibe a distintas figuras. Esta semana también se juntó con el intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, que llegó acompañado por el dirigente camporista César Valicenti, que hasta el año pasado era el jefe del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados bonaerense y es el armador del espacio en la Séptima sección electoral.

Según pudo saber Infobae, en ese encuentro los olavarrienses le transmitieron un panorama sobre el efecto de la recesión económica y cómo está impactando en la desocupación y la pérdida de poder adquisitivo en el distrito. Wesner ganó las últimas elecciones convirtiéndose en el intendente que le devolvió al justicialismo la conducción del distrito luego de 33 años, pese a que en el medio el ex intendente José María Eseverri, fue electo con el sello del Frente para la Victoria.

Cristina Kirchner junto a Maximiliano Wesner y César Valicenti (X @MaximilianoWes4)

En el último tiempo, Kirchner también se reunió con otros intendentes e intendentas bonaerenses que han hecho públicos los encuentros. Por el Patria pasaron María Celia Gianini (Carlos Tejedor), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Otermín (Lomas de Zamora) -que estuvo acompañado por la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar- entre otros. En enero, se había reunido con la intendenta de Moreno, Mariel Fernández.

La cadena presidencial de Milei del lunes por la noche para celebrar el superávit gemelo también fue parte del motivo que confirmó la presencia de Kirchner este sábado en Quilmes. “Escuché al presidente Javier Milei por cadena nacional explayarse sobre el resultado de su gobierno al que calificó de ‘milagro económico’ y ‘hazaña de proporciones históricas a nivel mundial’, indicando que el mismo sólo es posible por el esfuerzo de la ‘mayoría de los argentinos que están sufriendo’ pero que esta vez ese esfuerzo ‘va a valer la pena’, para concluir que ‘no hay alternativa más que emprender el largo camino por el desierto hacia la tierra prometida’ del que, sin embargo, anunció que ‘ya hemos recorrido más de la mitad del camino. Breve digresión: resultó conmovedor escucharlo decir ‘no es magia’”, tras ello dijo que aceptaría la invitación de Mendoza porque “es una buena oportunidad para reflexionar sobre este particular momento”.

También, la multitudinaria movilización universitaria que tuvo lugar el último martes también puso activa a Cristina Kirchner en sus redes. Primero, en la previa, publicó una imagen de su ficha y la de Néstor Kirchner a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Luego recibió a una familia de emprendedoras que hacen buzos con las insignias de las distintas universidades públicas nacionales. Le obsequiaron el de la UNLP y en medio de la marcha, la vicepresidenta salió al balcón a flamear el buzo de la casa de estudios platense. Luego, el día de la marcha también se difundió un video en el que la militancia la saluda mientras salía del Patria, rememorando las secuencias del año pasado en el que se empujó -sin éxito- un operativo clamor para una eventual candidatura.