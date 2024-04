Tolosa Paz sobre las irregularidades en el Estado: “Milei intenta contar denuncias porque no puede contar nada bueno”

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz

La diputada bonaerense y ex ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, se refirió a las irregularidades que identificó el Gobierno nacional desde que asumió la gestión y aseguró: “Milei intenta contar denuncias porque no puede contar nada bueno”.

Desde diciembre del año pasado, el ahora Ministerio de Capital Humano, que agrupa las carteras de Desarrollo Social, Educación y Trabajo, inició una auditoría interna para identificar las presuntas irregularidades en la gestión. Así, identificaron fallas en varios programas como la compra de medicamentos oncológicos y enfermedades complejas, así como también sobreprecios en la compra de alimentos para los comedores y planes sociales mal otorgados.

La última irregularidad que tomó trascendencia pública a través de diferentes medios de comunicación puso a Tolosa Paz nuevamente en el centro de la escena, ya que se habría identificado que se pagaron 650 millones de precios a una cooperativa sin experiencia para producir guardapolvos.

Al respecto, la ex funcionaria se defendió al alegar: “Yo no adquirí guardapolvos como ministra, yo adquirí y llevé adelante un programa de inclusión social”. De esta manera, recordó cuando, al poco tiempo de asumir la dirección de la cartera, detectó irregularidades en la asignación del plan Potenciar Trabajo. “Dimos de baja 110 mil planes sociales. Las organizaciones sociales protestaron y protestaron mucho y me la banqué porque cada plan mal otorgado era un plan que no llegaba a quien realmente lo necesitaba”, mencionó durante una entrevista con “Duro de Domar”, al aire de C5N.

Luego, se refirió a la cuestión de los comedores y explicó que el hecho de estar inscripto en el RENACOM (Registro Nacional de Comedores Comunitarios) “no da cuenta de que el comedor recibía mercadería”.

La auditoría fue impulsada por Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano (Foto: NA)

Al ser consultada sobre las denuncias que el Estado nacional adelantó que presentaría ante la Justicia, Tolosa Paz expresó: “No hay ninguna denuncia presentada por Capital Humano, hay una sola denuncia de oficio que hizo el fiscal de Mar del Plata, el mismo que levantó la denuncia contra Estela de Carlotto”.

En consecuencia, consideró que “Milei intenta contar denuncias porque no puede contar nada bueno”. “Nos tiene que poner a todos los gestionadores públicos en el lugar de los sospechosos de corrupción”, agregó.

En este contexto, aprovechó la oportunidad para cuestionar que “no hay transferencias de recursos” desde Capital Humano, “no para los que ellos llaman los ‘intermediarios de la pobreza’, sino para los gobernadores, los intendentes, Caritas, las iglesias, para todas las organizaciones comunitarias de base que le dan de comer a los más vulnerables de la Argentina”.

La diputada nacional fue quien denunció que el presidente Javier Milei autorizó por decreto un aumento del 48% entre enero y febrero para el personal jerárquico del Poder Ejecutivo, medida que el mandatario dejó sin efecto al argumentar que “desconocía” que la firma del decreto implicaba también una suba para los funcionarios de altos rangos. El lunes en una entrevista con Alejandro Fantino volvió a referirse al tema y aseguró que ninguno de sus funcionarios habían visto el recibo de sueldo.

El presidente Javier Milei

“Yo creo que sabía, y que además queda en evidencia que esto que intentan ahora decir que todos los ministros, secretarios y subsecretarios, estamos hablando de 200 funcionarios de él para abajo que recibieron más de dos millones, un millón y medio de aumento, que fue el 48%”, planteó la diputada.

Sobre la actualidad del peronismo como fuerza política, Tolosa Paz manifestó que la reacción como oposición “es en el marco de las instituciones”, por lo que adelantó que esperan llevar el DNU a la Cámara de Diputados para poder tratarlo en el recinto, algo que pueden hacer con la firma de 10 legisladores una vez que haya vencido el tiempo en la bicameral.

“Después de todos los juristas que dijeron que esto es inconstitucional, nulo, de nulidad absoluta e insalvable, queremos decir esto en la Cámara de Diputados, junto a otros legisladores de otras fuerzas”, adelantó.