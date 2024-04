El Gobierno le reclamó a la Justicia que resuelva con rapidez la denuncia contra Alberto Fernández

Manuel Adorni y la Justicia

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió hoy a la causa judicial a raíz del escándalo de los seguros, que involucra al ex presidente Alberto Fernández, y le reclamó a la Justicia que actúe con rapidez. “Se está analizando todo el camino a seguir para subsanar la aberración que han hecho con los intermediarios, para terminar con esta práctica”, señaló.

El funcionario nacional, en diálogo con El Observador radio, insistió: “Lo único que necesitamos es que la Justicia avance en todas las causas que estamos denunciando. Con el tema de los seguros, pero también con el tema de los intermediarios en los planes sociales; necesitamos que la justicia actúe en consecuencia lo más rápido posible, que nos acompañe. La gente necesita ver que avanza”.

Con relación a la causa por la contratación de seguros en el Gobierno entre 2015 y 2019, el juez federal Julián Ercolini ordenó, ayer, la inhibición general de bienes de Alberto Fernández y pidió que se levante su secreto fiscal y bancario. La misma medida se aplicó para el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano; el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero, la histórica secretaria del ex presidente, el broker Pablo Torres García, y las empresas Bachellier, San Ignacio, Castello Mercuri, San German, entre otras. Con esta medida, no podrán vender ni disponer de sus bienes. Tampoco tendrán accesos a sus cajas de seguridad.

Fotografía de archivo del ex presidente Alberto Fernández (EFE)

La discusión por la Ley Bases

En otro pasaje del reportaje, Adorni se refirió al borrador que presentó Casa Rosada sobre la nueva versión del paquete de leyes a dirigentes de la oposición. “No sabemos si se va a aprobar. Tenemos confianza. No es el mismo escenario de la última vez, donde parte de la política no entendía dónde quería ir la mayoría de los argentinos. Ahora, la situación y el diálogo fue diferente, y están las condiciones dadas para que el proyecto de ley se transforme en una realidad”.

Más allá de esto, agregó: “Trabajamos en un escenario donde la ley no se apruebe, porque hay gente que quiere detenerse en el 10 de diciembre”. “El mercado nos cree que no negociamos el déficit fiscal y que vamos a un camino de libertad económica a la máxima expresión. Ayer se conformó el borrador y hay un proceso de debate. Hay cuestiones que aún se están dirimiendo”, completó.

A última hora de ayer, y luego de un largo día de expectativas, el Gobierno envió finalmente los borradores de la nueva Ley Bases y del pacto fiscal. Se trata de los textos que el oficialismo pretende que se debatan conjuntamente en la Cámara de Diputados en los próximos días y que, además de los cambios acordados durante las negociaciones con la oposición “dialoguista”, cuenta con otras modificaciones que no habían trascendido.

Las principales tienen que ver con el futuro de la obra pública, las normas que regulan los hidrocarburos, el flamante régimen de grandes inversiones y el impuesto a las Ganancias.

Entre las principales diferencias con respecto al proyecto original, y que no habían trascendido, se encuentran las limitaciones a las facultades delegadas, restricciones en los fondos fiduciarios y correcciones en la tabla de impuestos a los Bienes Personales.

Los documentos fueron enviados pasadas las 21, tanto a los gobernadores como a los jefes de los distintos bloques en el recinto, para la revisión final antes de que las iniciativas sean tratadas formalmente en el plenario de comisiones durante la semana próxima.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Francos, que estuvo al frente de las negociaciones con los distintos sectores involucrados en estas reformas, recibirá este miércoles en la Casa Rosada a líderes sindicales de la CGT para conversar sobre la reforma laboral, otro de los puntos que se discutirán en el Congreso.