Daniel Scioli respondió a las críticas por integrar el gabinete de Milei: “Es mi manera de concebir la vida”

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli contestó nuevamente las críticas que recibió por decidir integrar el gobierno de Javier Milei, luego del intento fallido por competir el año pasado por la candidatura presidencial por Unión por la Patria. Ante los reproches del peronismo y el kirchnerismo, aseguró que busca “ayudar con su experiencia” y “aportar soluciones”.

“Mi manera de concebir la vida y de la política siempre es desde una actitud constructiva, y con ganas de colaborar de mi experiencia. A eso se sumó la convocatoria amplia de (Javier) Milei para todos los que se quisieran sumar a esta nueva etapa de cambio de la Argentina”, justificó hoy el ex embajador de Brasil, al ser consultado por el pase a la gestión de La Libertad Avanza (LLA).

Y agregó: “Trato de aportar desde la responsabilidad que me dieron el Presidente Milei y el ministro del Interior, Guillermo Francos; aporto soluciones, lo que siempre fue una característica en mi vida en cada responsabilidad que tuve. Si mirás lo que logré en Brasil como embajador, cuando teníamos la peor relación de la historia y ahora haberla encaminado como me gusta trabajar, poner el hombro y pienso siempre en la Argentina, con las expectativas que se ha generado en la nueva etapa”.

En una entrevista con Urbana Play, el funcionario aseguró que Argentina “necesitaba un reordenamiento” luego de la experiencia del Frente de Todos, y se mostró de acuerdo con “salir del déficit fiscal, bajar la inflación y generar las condiciones de estabilidad para recuperar las sendas del crecimiento y progreso”. Además, argumentó su cambio de postura al afirmar que cuando se enfrentó a Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de 2015 como candidato del kirchnerismo “el país era otro”.

“Ahora necesitamos divisas, empleo y terminar con la indigencia. Si yo puedo colaborar con eso no me voy a quejar, y lo voy a hacer convencido de que el país va a salir adelante”, remarcó, y auguró: “De a poco se va generando interés en el mundo por lo que estamos haciendo, y cada vez más personas van a invertir”.

En febrero, Daniel Scioli fue designado por el presidente Javier Milei como secretario de Turismo, Deportes y Ambiente en carácter de “ad honorem”. Es decir, el ex embajador en Brasil del gobierno de Alberto Fernández no cobra por su trabajo. Esta decisión le provocó cuestionamientos de parte de sus ex compañeros del Frente de Todos, entre ellos, un duro reproche de la ex titular de AYSA, Malena Galmarini. En una entrevista con Infobae, el ex motonauta había señalado que había “una demanda de la sociedad argentina de un cambio” y que Milei “cuando gana hace una convocatoria amplia, generosa, a quien quiera comprometerse y ayudar”.

Demanda turística y planes de gestión

Daniel Scioli volvió a destacar este miércoles las cifras del fin de semana largo de Semana Santa y la gran movilización interna que generó: “Fue una demostración del movimiento turístico que tiene un gran aporte para la Argentina. Hubo un 30% más de movimiento interno comparado con otros fines de semana largo, y tuvimos localidades que casi alcanzaron la ocupación plena, como Córdoba, la Costa Atlántica, Iguazú y la Ciudad. Más allá de que hay una caída de la actividad, estoy seguro de que va a recuperarse de forma sólida”.

En esa línea, defendió algunas de las medidas que se vienen implementando desde el gobierno libertario, entre ellas, la política de “cielos abiertos”. “Hoy vemos reflejado cómo Aerolíneas Argentinas bajó un 20% el valor de los vuelos, porque ahora tiene competencia de una lowcost; si hay más competencia, se beneficia el consumidor”, puntualizó, y aclaró que la decisión de privatizar la aerolínea de bandera “depende del Presidente”.

“Sólo este fin de semana, Aerolíneas llevó aproximadamente 280 mil pasajeros y está en medio de una readecuación. Yo siempre fui pro mercado e incentivar la inversión privada, y gracias a la desregulación y a una mayor competencia tenemos a muchas líneas aéreas internacionales viajando con gran ocupación”, agregó.

Consultado acerca de su cambio de postura en relación a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), que permite la compra de los clubes argentinos de parte de inversores extranjeros - una medida a la que históricamente el funcionario se opuso-, Scioli expresó que en este contexto “hay otra realidad en el mundo” y que “este tiempo exige soluciones innovadoras para problemas diferentes que tenemos”.

El secretario de Turismo, Deportes y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, junto al presidente Javier Milei y el ministro del Interior, Guillermo Francos

“Cambió el contexto y la necesidad de la Argentina. Si tenemos un potencial que entren mil millones de dólares que así lo decidan los socios y se comprometan con los deportes varios de los clubes. Está previsto que se sostengan todas las actividades y que pueda haber un fútbol que pueda desarrollarse mejor. Es una alternativa que está en otras partes del mundo, es algo opcional y así está planteado el DNU”, subrayó.

El secretario nacional también descartó el cierre de los hoteles estatales de Chapadmalal y Embalse, aunque sí insinuó que podría modificar su metodología de gestión, al afirmar que el objetivo es “readecuarlos y darles una sustentabilidad social y económica, y llamar una nueva licitación”. “De ninguna manera se van a privatizar ni vender, pero no se puede cobrar $4000 un alojamiento con tres comidas cuando al Estado le cuesta $20.000″, puntualizó. “Lo que buscamos es algo que sea razonable y de sentido común. Los hoteles que puedan ser concesionados o que encuentren algún tipo de solución, lo vamos a hacer”, concluyó.