Oppenheimer habló tras la entrevista a Milei: “Confía en que la situación va mejorar antes de que se agote la paciencia social”

El periodista y escritor Andrés Oppenheimer

El fin de semana, el canal de noticias CNN emitió la primera parte de la extensa entrevista realizada por Andrés Oppenheimer al presidente Javier Milei, en la que habló de algunos temas sobre su gobierno, de su relación con Joe Biden y Donald Trump y hasta de su rutina diaria. De vuelta en Miami, donde reside desde hace casi 40 años años, el periodista contó algunos entretelones del encuentro y su percepción del mandatario argentino en medio de la grave crisis que atraviesa el país.

“Lo vi confiado, alerta como siempre. Es interesante si mirás su lenguaje corporal. Viendo la entrevista, si te fijás cómo está sentado, lo hace en la punta de la silla, es como un león dispuesto a dar el manotazo. Yo pensé que era una postura de alerta. Lo vi confiado en que las cosas van a mejorar antes de que se agote la paciencia social”, dijo el prestigioso periodista y escritor en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre.

En ese sentido, Oppenheimer adelantó que en la segunda parte de la entrevista, que se transmitirá en algunos días, le preguntó al Presidente cuándo creía que podría comenzar a verse algo de recuperación en la economía. “Aunque no arriesga un día exacto, está bastante confiado, como también lo vemos en el último informe del banco JPMorgan, que dice que si Argentina aguanta este ajuste tremendo puede salir del pozo”, dijo.

El conductor también dijo que la idea central de Milei respecto a la economía es acertada, ya que el país se vio seriamente afectado debido a los gobiernos anteriores. Especialmente el período kirchnerista.

“Argentina tiene una larga historia de engaños, engaños populistas. Últimamente encarnados por el kirchnerismo que le hacía crecer a la gente que uno puede crecer y reducir la pobreza regalando dinero y subsidios. Eso no ha sucedido en ninguna parte del mundo. Fue un engaño hacer creer que ese modelo era viable. No sé si Milei va a poder solucionarlo pero su diagnóstico es correcto”, opinó.

Al respeto, agregó: “El (modelo) que había era inviable, un disparate absoluto, que sólo la labia de Cristina Fernández podía sostener. Objetivamente visto, no hay país en el mundo que pueda crecer y reducir la pobreza sin inversión ni crecimiento. Yo repito algo que me dijo (el expresidente brasileño) Fernando Enrique Cardoso. ‘Sin inversión no hay crecimiento. Sin crecimiento no hay reducción de la pobreza’. Podés reducirla temporariamente imprimiendo dinero, pero tarde o temprano eso te estalla en las manos”, analizó.

Milei en la entrevista con CNN

Oppenheimer también aprovechó para opinar sobre los tres meses del gobierno, aunque nuevamente culpó de la crisis económica al gobierno de Alberto Fernández. “Hay cosas de Milei que me gustan y otras que no. Él heredó una inflación sostenida. El gobierno anterior para intentar ganar las elecciones regaló subsidios a lo loco y ahora se están pagando las consecuencias. Todo ese dinero que se imprimió fue inflación reprimida que ahora la están viendo”, explicó.

El periodista vaticinó que se va a ir reduciendo la inflación mes a mes, aunque advirtió: “ahí está el dilema. Hasta qué punto va a aguantar el humor social con este convencimiento de que las cosas van a mejorar. Hay recesión con ilusión. La pregunta es si la recesión va a ser suficientemente corta como que la ilusión se convierta en realidad”.

Milei y su rutina con “sus hijitos de cuatro patas”

En la entrevista con CNN, el jefe de Estado y explicó que su “manera de relajarse” es visitar todas las mañanas a sus mascotas, a las que llama sus “hijitos de cuatro patas”, antes de comenzar su jornada laboral.

Precisó que compartir un momento con estos animales, que se encuentran en caniles ubicados en un sector de la residencia oficial, lo ayuda a despejar la mente.

“Me levanto y, en general, lo que hago es subirme al carrito de golf. Más bien me levanto y me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas, a Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, que están en una parte de la quinta. Estoy con ellos, aproximadamente una hora, y ya después vuelvo, me baño y me pongo a trabajar. Bueno, entonces esa es mi forma de relajarme”, remarcó.

Ante la pregunta del conductor del programa de si es cierto que “tiene que estar con uno por vez, porque si está con los cuatro, se pelean”, Milei lo corrigió y ratificó que “son cinco” sus mascotas.

“Y no, no pueden estar juntos porque con la pandemia perdieron el hábito de manada. Entonces no pueden estar juntos. Entonces usted lo que va a ver es que hay cinco caniles. Y cinco recreos. Y ellos deciden de qué lado, digamos (se ubican)”, agregó.