Javier Milei contó cómo es su rutina en Olivos y dio detalles de la relación con sus perros: “Es mi forma de relajarme”

Milei habla de sus cinco perros

El presidente Javier Milei contó cómo es su rutina desde que es jefe de Estado y explicó que su “manera de relajarse” es visitar todas las mañanas a sus mascotas, a las que llama sus “hijitos de cuatro patas”, antes de comenzar su jornada laboral.

En una extensa entrevista realizada por Andrés Oppenheimer, que será emitida en las próximas horas en la CNN, el jefe de Estado precisó que compartir un momento con estos animales, que se encuentran en caniles ubicados en un sector de la residencia oficial, lo ayuda a despejar la mente.

“Me levanto y, en general, lo que hago es subirme al carrito de golf. Más bien me levanto y me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas, a Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, que están en una parte de la quinta. Estoy con ellos, aproximadamente una hora, y ya después vuelvo, me baño y me pongo a trabajar. Bueno, entonces esa es mi forma de relajarme”, remarcó.

Ante la pregunta del conductor del programa, Andrés Oppenheimer, de si es cierto que “tiene que estar con uno por vez, porque si está con los cuatro, se pelean”, Milei lo corrigió y ratificó que “son cinco” sus mascotas.

Javier Milei junto a Conan

“Y no, no pueden estar juntos porque con la pandemia perdieron el hábito de manada. Entonces no pueden estar juntos. Entonces usted lo que va a ver es que hay cinco caniles. Y cinco recreos. Y ellos deciden de qué lado, digamos (se ubican)”, agregó.

Respecto del carácter de cada perro, el Presidente reveló que tienen “personalidades muy distintas”, ya que, por ejemplo, “Murray es muy cariñoso, pero es muy, muy territorial”, mientras que “Conan luce muy tranquilo, pero no lo provoque”.

“Después, por ejemplo, Milton, que además es el más grandote: físicamente en dos patas, mide dos metros. A él le gusta solo estar con mujeres. O sea, no es ningún tonto. Después Robert es muy, muy, muy revoltoso. O sea, está todo el tiempo haciendo lío. Es decir, quizás es el que más se parece a mí en la personalidad. Y Conan. Y después Lucas es un cabrón. Lucas es muy cabrón. O sea, es como que enseguida se fastidia y se satura rápido”, completó.

La entrevista completa del Presidente con Oppenheimer se difundirá esta noche, aunque distintos fragmentos se dieron a conocer a la largo de la última semana, a modo de anticipo. En uno de ellos fue que, además, el mandatario nacional cuestionó en duros términos a su par de Colombia, Gustavo Petro, al que calificó como un “asesino” y un “terrorista”, lo que motivó un conflicto institucional con ese país, que ordenó echar a los diplomáticos argentinos acreditados en Bogotá.

Algo similar hizo el libertario al referirse a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

La palabra de Javier Milei en CNN

También tuvo críticas para el gobierno de Nicolás Maduro y para el régimen cubano. “La carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba. O sea, entonces después hay otros casos que van camino a, ¿no? digamos, como el caso de Colombia, con el señor Petro que, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista”, criticó.

Durante el reportaje, Milei también apuntó contra AMLO: “Es un halago; que un ignorante como él hable mal de mí me enaltece”, sostuvo.

El presidente de México no tardó en reaccionar, en redes sociales: “Milei afirmó que soy un ‘ignorante’ porque le llamé ‘facho conservador’. Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser ‘comunista’ y ‘representante del Maligno en la tierra’, cuando se trata del Papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia. Post data: abrazo a Gustavo Petro”.