“La nueva fórmula tiene que ser posible de cumplir”, aseguró Martín Menem en la previa de la discusión por las jubilaciones

Martín Menem, este mediodía en AmCham (Adrián Escandar)

En la previa de la sesión especial que logró forzar Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) para tratar un proyecto que ata las jubilaciones a la inflación, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, puso en duda el apoyo de parte del oficialismo para el quórum y, eventualmente, la votación de la iniciativa alternativa.

Te puede interesar: Martín Menem dispuso nuevos recortes en Diputados: reducción de pasajes y suspensión de salones VIP en aeropuertos

Mientras el Ejecutivo intenta convencer a los gobernadores de que lo ayuden a promover las reformas de la ley Ómnibus que se frustraron en febrero, Menem deslizó reparos a la posibilidad de que el Gobierno acompañe la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria presentada por los opositores. En cambio, el oficialismo insistiría con su propia iniciativa, según precisó el diputado José Luis Espert durante un reportaje que concedió junto al presidente Javier Milei en el canal Crónica.

Como mínimo, Menem se mostró evasivo sobre el apoyo de parte de la bancada libertaria. “¿El Gobierno va a apoyar una recomposición, una nueva fórmula jubilatoria?”, le consultó la periodista Maru Duffard durante el tercer panel de la Cumbre de AmCham, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. “El Gobierno lo presentó en la ley Ómnibus, con una nueva fórmula, en la que no llegamos ponernos de acuerdo”, respondió Menem, cortante.

Te puede interesar: Miguel Ángel Pichetto defendió el aumento del 30% a diputados y senadores: “¿Querés que la Argentina sea Uganda?”

Y continuó, sin contestar directamente, con una serie de críticas al actual sistema: “Los jubilados perdieron un 40 por ciento (de sus ingresos). La fórmula es mala. Pero en estos últimos años, que fueron una catástrofe, se incorporaron al sistema personas que aportaron 40 años, por las moratorias y otras cosas”, dijo.

“Nuestra fórmula frena la caída, que no para de caer, del poder adquisitivo. Hay que ver dónde nos ponemos de acuerdo. Hay que comprometerse con nuevas fórmulas, pero también tiene que ser posible de cumplir. Es fácil decir: ‘Vamos a pagar esto’”, agregó, en otra señal de desacuerdo.

Pichetto pedido de minuto de silencio por fallecimiento Piñera - Tratamiento en particular ley de bases (Gustavo Gavotti)

La propuesta de HCF, ideada por la Coalición Cívica y presentada por Juan Manuel López, ata los porcentajes al índice de precios al consumidor (IPC), y contaría con el apoyo de Unión por la Patria, sectores de la UCR y diputados provinciales, pero no del pleno de PRO ni de LLA, por lo que podría complicarse el quórum. En el mismo centro de reuniones, esta tarde, un diputado del bloque que conduce Cristian Ritondo deslizaba, off the record, que la postura generalizada en la bancada amarilla es dejar la iniciativa en manos del oficialismo. “Ellos son los que están haciendo malabares con la economía, son los que tienen que sentar las pautas, sino les cortás los brazos”, el legislador.

Pedido de respaldo

A la par del pedido de ayuda, el alfil legislativo de Milei le pidió a HCF, a Pro y a los partidos provinciales apoyo para la ley Ómnibus tras los reparos que pusieron los gobernadores al paquete fiscal que les presentó Javier Milei el viernes pasado, a través de sus principales ministros, para comprar apoyo a cambio de fondos para sus distritos.

Te puede interesar: Menem y Villarruel aumentaron 30% la dieta de los diputados y senadores

Mientras los libertarios especulan sobre modos de tomar la iniciativa, Menem se mostró confiado en que la ley Bases pueda “transitar rápidamente ambas cámaras”, a pesar de que durante el fin de semana hubo críticas a la oferta de restitución del anterior piso del Impuesto a las Ganancias. “Hay un fallo de la Corte que ya está mostrando desde el punto de vista judicial que hay otra visión de lo que le ha pasado a Argentina”, deslizó.

Y se mostró confiado, con un guiño especialmente al partido de Mauricio Macri que comanda Cristian Ritondo en Diputados: “No hay dudas de que tiene que caminar, he escuchado a diputados que están con buenas expectativas por el tema laboral. El PRO ha aportado en este tiempo muchas sugerencias que hemos tomado porque han sido superadoras”, expresó.

Sin embargo, descartó, por ahora, cualquier posibilidad de un interbloque: “Hemos votado y seguramente votaremos juntos. Ideológicamente estamos. Pero no creemos en esas alianzas, ya hemos visto que terminan fracasando porque unos quieren ir al norte y otros al sur”, sostuvo.

Y puso como ejemplo a la coalición aliada, que se encuentra virtualmente dividida. “En Juntos por el Cambio tenían diferentes ideas. Es importante que pensemos lo mismo, o parecido. Cuando hay diferencias ideológicas, terminás en fracaso. Hay que sostenerse firme en las ideas. Hay que ir hacia una alianza ideológica estratégica”, dijo.

Por otra parte, abrió las puertas a la UCR y al interbloque de Pichetto: “Hay un sector importante del radicalismo que ve con buenos ojos las ideas que hemos sacado adelante. Pichetto, la gente de Córdoba, López Murphy, Margarita Stolbizer, Fein”, enumeró. Para luego ampliar las posibilidades de respaldo a los partidos provinciales: “Después están el bloque Innovación, los misioneros. Un diputado de Neuquén y otro de Río Negro. Es un tetris difícil de acomodar, pero siempre soy optimista. Se siente que la gente entendió hacia dónde tenemos que ir. El sector emprendedor quiere que vayamos hacia ese lugar”, agregó.

Aunque no cerró la puerta a un nuevo fracaso: “Si obtenemos los apoyos que espero, Argentina va a dar un asalto cualitativo espectacular, muy fuerte. Y si no, seguiremos esperando, y en 2025 volveremos a poner nuestras ideas sobre la mesa”.

Reforma laboral

Más allá del debate inmediato de la reforma jubilatoria, atento a la audiencia de empresarios, Menem se enfocó especialmente en la discusión por la reforma de las leyes laborales que Milei incluyó en el DNU de desregulación y que se encuentra frenada por sendas cautelares en la Justicia.

“Una ley que agilice el tema laboral es una preocupación de la mayoría de los empresarios. Es algo que los preocupa tremendamente y constituye uno de los primeros pasos que debemos dar para agilizar la economía” dijo, y recordó que es uno de los diez puntos que incluyó el Presidente en el “Pacto del 25 de Mayo” presentado en la Asamblea Legislativa como hoja de ruta para buscar consenso con la oposición.

También se refirió tácitamente a la reforma tributaria, sobre la cual se conocen pocos detalles. “Hay que empezar a trabajar en la seguridad relacionada con los impuestos, asegurando impuestos previsibles y evitando modificaciones constantes. Argentina tiene trabas por todos lados, y hacer un plan de negocios es muy difícil de proyectar”. Sin embargo, aseguró que aún no tiene “a mano” el proyecto en materia impositiva.