La oposición impulsa una sesión especial este miércoles en Diputados: tendría quórum para discutir la movilidad jubilatoria

Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot del bloque Hacemos Coalición Federal

El Gobierno nacional les dijo a los gobernadores que estuvieron este viernes en la Casa Rosada que enviará al Congreso una mini ley ómnibus y que impulsarán un proyecto para modificar la fórmula de actualización de las jubilaciones y pensiones.

En la ley ómnibus original existía un capítulo dedicado a modificar la forma en la cual se actualiza el monto de los haberes: se establecía que desde abril iban a ser ajustados por inflación. Pero se retiró junto al resto del paquete fiscal.

El problema que planteaba esa fórmula es que el Gobierno dejaba afuera los meses de enero, febrero y marzo; los que registraron valores más altos de inflación.

En ese contexto, y en algún punto cansados del desgaste que significó el tratamiento fallido de la Ley de Bases, el bloque Hacemos Coalición Federal decidió avanzar por su cuenta. No sólo que presentó un proyecto de ley de actualización jubilatoria sino que pidió una sesión especial para el miércoles 13 de marzo. Y contaría con el número para poder llevarla adelante.

Milei ante la Asamblea Legislativa

“Tenemos el quórum”, explicó una fuente del bloque a Infobae. Es probable que así sea teniendo en cuenta que quienes comandan HCF son experimentados legisladores poco adeptos a pedir abrir el recinto para sólo hacer expresiones en minoría -situación en la que no se consigue el número para sesionar y los legisladores presentes toman la palabra para hacer declaraciones pero sin llevar adelante un debate y una votación-.

El bloque que preside Miguel Angel Pichetto y que integran el ex presidente de la Cámara, Emilio Monzó, y el presidente de la CC-Ari, Maximiliano Ferraro, cuenta con 23 legisladores. A estos se le sumarían los 99 de Unión por la Patria y, en principio, un grupo no menor a 7 diputados del bloque de la UCR. Los otros que participarían de la sesión son los 5 representantes del Frente de Izquierda. Si esto sucede, sumarían 134 legisladores en sus bancas, cinco más de los que se necesitan para el quórum. Como dijo Pichetto, “se va al recinto a ganar, no a perder”.

El quórum estaría asegurado pero de no cumplirse también se juega una nueva versión de la política parlamentaria que puso en marcha La Libertad Avanza: explicar por qué no van a discutir una mejora en las jubilaciones.

“Si no bajan van a tener que explicar por qué no quieren que mejoren las jubilaciones, por qué no quieren debatir un aumento a los jubilados en una semana en la que se discutió el aumento de las dietas”, explican desde HCF. Esto también incluye al PRO que, vía María Eugenia Vidal, presentó un proyecto de movilidad jubilatoria, y al propio oficialismo que también buscaba lo mismo en la ley ómnibus.

Pichetto pedido de minuto de silencio por fallecimiento Piñera - Tratamiento en particular ley de bases (Gustavo Gavotti)

De sancionarse la fórmula que propone HCF, los haberes jubilatorios se ajustarían mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al segundo mes inmediato anterior al de la actualización. En el caso de la primera actualización -que tendría lugar en abril-, los ingresos serían complementados con un aumento general del 20,6%, reflejando la inflación registrada por el INDEC en enero.

El texto de la norma fue elaborado y firmado por los representantes de la Coalición Cívica: Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade.

Ampliar el temario

Pero puede ser que el temario se amplíe luego del escándalo que se suscitó por el ajuste de 30% de las dietas de los legisladores. Tras el aumento que firmaron Martín Menem y Victoria Villarruel, el propio oficialismo busca dar marcha atrás para “dar el ejemplo” y ajustar a la baja los sueldos en ambas cámaras.

A partir de esto, el diputado Pichetto -que defiende la suba de los ingresos a más de $2,5 millones- presentó un proyecto de ley que propone equiparar los salarios en los tres poderes del Estado.

La iniciativa plantea equiparar las dietas de las cabezas de los tres Poderes del Estado entre sí, es decir, presidente y vicepresidente, diputados y senadores nacionales y jueces de la Corte Suprema, asociándolos a un multiplicador del salario mínimo, vital y móvil. En el texto queda establecido que serían hasta 20 salarios mínimos que, teniendo en cuenta el SMVM para marzo 2024, sería equivalente a $4.056.000.

José Mayans (NA)

Rápidamente, los senadores de UxP se subieron al pedido y presentaron un proyecto que va en la misma línea. El presidente del interbloque en la Cámara Alta, José Mayans, imitó a Pichetto y propuso topes en los salarios de los tres Poderes, para que nadie gane más que el Presidente de la Nación.

Esta medida que nació para contrarrestar la discusión que se generó desde la Casa Rosada respecto de los salarios de los legisladores, en el caso de UxP también tiene una segunda intencionalidad y apunta a los ingresos de los miembros de la Corte Suprema de Justicia.