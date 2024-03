Martín Llaryora reclamó que para el Pacto de 25 de Mayo también se convoque al sector productivo

Martín Llaryora, gobernador de Córdoba

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, encabezó el lanzamiento de la Fundación Ecosur de la Bolsa de Comercio local y aprovechó para referirse a la convocatoria de Javier Milei para firmar el Pacto de 25 de Mayo con todos los mandatarios provinciales. El evento contó, además, con la exposición del presidente de la institución, Guido Sandleris; y el presidente de la BCC, Manuel Tagle.

“Los puntos son ampliamente apoyados porque están relacionados con nuestra manera de gobernar, no tengo problema en ir, pero me parece que no debería ser sólo de la política: tienen que estar los sectores industriales y productivos y los sectores del trabajo”, lanzó Llaryora y agregó: “Llamar al diálogo no es un gesto de pérdida de autoridad, sino un gesto de sapiencia. Lo mejor que podemos hacer es incentivar la producción. No perdamos tiempo negociando a todo o nada porque en el medio podemos encontrar soluciones para producir y, en momentos de recesión, no hacerlo significa mucho dolor para mucha gente que ni siquiera llega a fin de mes”.

El gobernador aseguró que la provincia de Córdoba tiene superávit fiscal a pesar del ajuste que aplica el gobierno nacional y todas las gestiones locales: “Lo logramos sin crear ningún impuesto nuevo y no redujimos ningún programa a ninguna intendencia, a pesar de que podría haber hecho lo mismo que el Gobierno nacional y decir ‘no te mando más fondos’, porque creemos que las intendencias son lo primero que están al lado del vecino para acompañarlo en esta recesión, por eso es tan importante apoyarlas”.

“No estamos yendo al ritmo que yo quisiera, pero a pesar del derrumbe en los números de la construcción a nivel nacional, en Córdoba la obra pública se continúa y se mantienen los puestos de trabajo, por eso vamos a tener mejores índices que en el resto de la Argentina porque no todos han tomado estas mismas decisiones”, afirmó.

Del evento también participó el Fundación Ecosur de la Bolsa de Comercio, Guido Sandleris

Al ser consultado sobre la desvinculación de Osvaldo Giordano a la ANSES, respondió: “Él tiene un prestigio, un conocimiento y es uno de los que más saben del sistema previsional argentino. Creo que se perdieron una calidad técnica inigualable y de muy difícil reemplazo. Me parece que se equivocó el Presidente porque acaba de perder un técnico de primera línea que le hubiera venido muy bien a la gestión. Conmigo, Osvaldo tiene las puertas abiertas para cuando él quiera”.

Previamente, Tagle había encabezado la apertura del evento con referencias al lanzamiento de la Fundación Ecosur: “La idea surgió en diciembre con el objetivo de fortificar y consolidar las tareas del IIE de la Bolsa. Nos pareció que, si absorbíamos ese Instituto con una fundación presidida por Guido Sandleris, y que a la vez se incorporara parte de su equipo en la consultora que tiene en Buenos Aires, le daría una fortaleza muy importante”.

Sandleris, por su parte, afirmó que “tenemos una visión muy clara de que el sector privado tiene que ser el motor del crecimiento en un marco de competencia y libertad”. En el marco del análisis de la coyuntura económica de la Argentina, Sandleris indicó que “el gobierno de Javier Milei recibió una dificilísima herencia del gobierno anterior, y que el rumbo adoptado es el correcto. El gobierno está trabajando para eliminar el déficit fiscal, restablecer un nivel de reservas razonables en el Banco Central y bajar la inflación”.

Sandleris mostró preocupación por el costo en términos de actividad y empleo de las políticas del gobierno. “Para lograr una baja más rápida de la inflación con menor costo en términos de actividad y empleo es necesario un plan de estabilización para coordinar las expectativas y moderar la caída del salario real. El plan de estabilización debería agregarle al ajuste fiscal y el orden monetario algún elemento que coordine expectativas y política de ingresos”. Asimismo, pronosticó para los próximos meses “cierta calma cambiaria gracias a los dólares de la cosecha, una caída de la inflación que no va a ser lineal y una recesión fuerte”, señaló.