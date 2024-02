“La deuda representa más a la pobreza”: cuál es el origen de la frase de Juan Bautista Alberdi que citó Cristina Kirchner en su documento contra Milei

La ex presidenta Cristina Kirchner volvió a nombrar a Juan Bautista Alberdi en sus declaraciones

“Tomar capitales a préstamo para reemplazar los capitales destruidos por la crisis, no es remediar la pobreza, sino agravarla; la riqueza de otro no es la riqueza del país. La deuda representa más la pobreza que la riqueza. Endeudarse no es enriquecerse, sino exponerse a empobrecerse por la facilidad con que siempre se gasta lo ajeno”.

Te puede interesar: El documento completo de Cristina Kirchner sobre el gobierno de Javier Milei

Con esa frase del abogado, jurista y economista Juan Bautista Alberdi (1810-1884), la expresidenta Cristina Kirchner encabezó un extenso documento de 33 páginas que difundió este miércoles a través de redes sociales. Y allí se refirió por primera vez, desde el cambio de Gobierno, al presidente Javier Milei.

Una captura del mensaje de Cristina Kirchner en redes sociales

Volviendo a la cita del también político, diplomático, escritor y músico argentino, nacido en San Miguel de Tucumán, autor intelectual de la Constitución Argentina de 1853 y uno de los baluartes del liberalismo hispanoamericano, el actual jefe de Estado intituló Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (la polémica Ley Ómnibus) en referencia a la obra cumbre de Alberdi: Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, editado por la imprenta del periódico El Mercurio de Valparaíso, en 1852.

Te puede interesar: Las propuestas de Cristina Kirchner en economía, salud, seguridad y educación; ¿una plataforma electoral?

Pero aquel emblemático libro, que sirvió como borrador de la Carta Magna nacional, no es la obra citada por Cristina Kirchner al comienzo de su documento Argentina, en su tercera crisis de deuda. El texto introductorio al cual hizo referencia la ex vicepresidenta -durante la gestión de Alberto Fernández- se basó en la reedición del primer volumen de uno de los escritos póstumo de Alberdi: Estudios Económicos, editado en 1895, once años después de la muerte del prócer liberal.

La reedición de 1934 del libro póstumo de Juan Bautista Alberdi

Aquellos libros póstumos (que constaron de 16 volúmenes) fueron recopilados por Manuel Alberdi, hijo de Juan Bautista, quien comenzó la publicación de los Escritos póstumos, luego continuada por Francisco Cruz, quien en 1901 publicará el tomo XVI con el cual se cerró aquel emprendimiento. Los volúmenes I a V fueron editados por la Imprenta Europea entre 1895 y 1897.

Te puede interesar: Cristina Kirchner, los tuits de Javier Milei y una negociación secreta con Llaryora que sobresaltó al Congreso

En 1916, la editorial La Cultura Popular reeditó aquel primer volumen bajo el nombre Estudios Económicos. Interpretación económica de la historia política Argentina y Sud-americana. Y en 1934, bajo la misma editorial, se realizó otra reedición, que ilustra esta nota y cuya página 81 incluye la cita que hoy se hizo viral. Dicha obra incluye además un estudio sobre las doctrinas sociológicas de Alberdi escrito por José Ingenieros.

La misma frase que evocó la ex jefa de Estado, en dos oportunidades, también encabezó el minucioso paper Cien años de sobreendeudar. La deuda externa argentina (1824-1933), escrito por Martín Burgos y Rodrigo López, y publicado en la revista de economía política Valor Agregado en julio de 2017.

El fragmento de la página 81 al cual CFK encabeza su texto, también utilizado en un paper anterior

A 90 años de la publicación de la reedición de esta obra póstuma, Cristina Kirchner volvió a nombrar al célebre jurista argentino, fallecido en Neuilly-sur-Seine, Francia. Para ello hay que remontarse a fines de septiembre de 2022, específicamente en el tercer día de los alegatos de la defensa de la ex vicepresidenta de la Nación ante el Tribunal Oral Federal 2 por la Causa Vialidad. En un momento de los alegatos, ella mostró vía zoom tres libros en los cuales apoyó sus palabras.

En un pasaje de su declaración mostró uno de ellos, un ejemplar de la Constitución Nacional e hizo referencia a la de 1994 “de la que fui Constituyente”, aseveró. Y luego sorprendió con sus declaraciones al afirmar que “si tengo que elegir entre la que se reformó en el 94 me quedo con la Constitución del 53, no lo dudo, la de Alberdi. Miren las coincidencias que tenemos con algunos sectores, vamos por la Constitución del 53. ¿Qué les parece?”, afirmaba la ex vicepresidenta.

Vale recordar que la primigenia Carta Magna tomó como modelo la de Estados Unidos ya que estableció un sistema republicano con división de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con predominio del Poder Ejecutivo conformando un régimen presidencialista y un sistema de pesos y contrapesos en la Cámara de Diputados y de Senadores.

Javier Milei es un ferviente admirador de las ideas de Alberdi, a quien nombró con frecuencia en sus discursos electorales

Las palabras de CFK se hicieron eco poco más de un año después cuando Javier Milei llegó a la presidencia y en el discurso que dio a poco de conocerse que había ganado las elecciones afirmó: “Hoy volvemos a abrazar las ideas de Alberdi. De nuestros padres fundadores que hicieron que en 35 años pasáramos de ser un país de bárbaros a ser potencia”, dijo.

Aquella no era la primera vez que hablaba del político que en el siglo XIX escribió las bases de la Constitución. En ocasiones anteriores, el por entonces presidente electo había dicho cosas como: “La salida es la libertad, el modelo de Alberdi” y “Con Alberdi y una profunda reforma del Estado, en unos 35 años la Argentina podría alcanzar el dinamismo de los Estados Unidos”.

La trayectoria de Juan Bautista Alberdi

Juan Bautista Alberdi es celebrado como el padre intelectual de la Constitución Argentina y sus contribuciones son vistas como fundamentales para el desarrollo político y económico del país. Entre sus propuestas más destacadas se encuentran la valoración de la libertad individual, la crítica a los impuestos confiscatorios y la emisión monetaria irresponsable, así como la necesidad de una profunda reforma educativa.

Juan Pablo Lichtmajer, ex ministro de Educación de Tucumán y autor del libro Alberdi, la noble igualdad, manifestó a Infobae la importancia de revisitar y aplicar las ideas de Alberdi “en el contexto actual, destacando su enfoque en la equidad y la visión federalista como esenciales para alcanzar una Argentina más justa y equilibrada”.

En este sentido, se resaltó la perspectiva de Alberdi sobre la omnipotencia del Estado como antagonista de la libertad individual, la importancia de la democracia como libertad constituida en gobierno y el concepto de que la riqueza de las naciones es fruto del esfuerzo de sus ciudadanos y no de la intervención gubernamental.

Los libros de Juan Bautista Alberdi que se pueden descargar gratis de la Biblioteca Leamos

En el panorama de la historia argentina, Juan Bautista Alberdi emergió como una figura transcendental cuyo nacimiento en 1810, coincidió con la Revolución de Mayo, y origen en Tucumán, la cuna de la Independencia argentina en 1816, que simbolizaron un fuerte vínculo con los ideales de libertad y soberanía. Su legado intelectual, acentuado en su obra Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, planteó una visión innovadora sobre el rol y la flexibilidad del marco legal y constitucional en un país naciente.

Alberdi consideraba que la Constitución debía ser entendida no como un monumento inamovible, sino más bien como una herramienta diseñada con un propósito claro. “Una Constitución no como una catedral inamovible sino como una herramienta para un fin”, afirmaba, cuestionando las visiones más rígidas de la ley fundamental.

En su análisis del contexto político y social de las décadas de 1810 y 1820, identificaba cómo las exigencias de seguridad y autonomía frente a potencias extranjeras moldearon las ambiciones legislativas de la era. Resulta imperativo notar que, según Alberdi, “El Congreso de 1819 tenía por misión romper con Europa en vez de atraerla”, una postura que reflejaba los dilemas y esperanzas de su tiempo.

"Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina", la obra más importante de Juan Bautista Alberdi

La vida de Alberdi, marcada por la temprana pérdida de su madre en el parto y la partida de su padre cuando él tenía apenas 11 años, es un testimonio de resiliencia. Criado en Buenos Aires con sus hermanos, su formación académica comenzó en el Colegio de Ciencias Morales, actual Colegio Nacional de Buenos Aires, gracias a una beca de la provincia de Buenos Aires.

No obstante, el régimen disciplinario del colegio le resultaba adverso, lo que llevó a Alberdi a abandonar sus estudios regulares. Sin embargo, este revés no frenó su intelecto; por el contrario, Alberdi se dedicó de manera autodidacta al estudio de la música, las letras y la filosofía, disciplinas que moldearían profundamente su pensamiento y obra.

Empezó la carrera de Leyes en Buenos Aires pero siguió en Córdoba. Un caudillo, Facundo Quiroga, le ofreció pagarle sus estudios en Estados Unidos: Alberdi lo consideró pero desistió. Fue un opositor a Juan Manuel de Rosas, por eso primero se exilió en Montevideo, luego anduvo por el mundo, finalmente se instaló en Valparaíso. Allí fue abogado, fue periodista y estudió los sistemas legales de otros países. De ahí las Bases.

La tumba de Alberdi en Tucumán

El hecho de que Alberdi haya escalado hasta convertirse en una de las mentes más lúcidas y progresistas de su época, a pesar de estos tempranos desafíos, resaltó la importancia de la perseverancia y la educación autodirigida en su vida.

Juan Bautista Alberdi, destacado por su vasta contribución a la cultura, política y sociedad de Buenos Aires durante el siglo XIX, es reconocido por su papel en la fundación del Salón Literario junto a figuras destacadas como Juan María Gutiérrez y Esteban Echeverría.

El legado de Alberdi abarcó más que su oposición a Rosas o su crítica a la Guerra de la Triple Alianza; fue un pilar en la configuración del Estado nacional argentino a través de una prolífica obra literaria y su incansable lucha por los Derechos Humanos.

Los libros de Juan Bautista Alberdi se pueden descargar gratis de la Biblioteca Leamos