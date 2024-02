Axel Kicillof hará un reclamo formal a Javier Milei por los fondos adeudados de la Nación a la provincia de Buenos Aires

AXel Kicillof (Gobierno PBA)

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, prepara un reclamo formal al gobierno nacional por los fondos que la administración central de Javier Milei le recortó a la provincia de Buenos Aires. Entre ellos, aparecen el Fondo de Incentivo Docente (FONID) para el pago de los maestros y que por estos días están en el centro de la discusión ante un inicio de clases que asoma conflictivo.

Durante el fin de semana largo de carnaval, el mandatario bonaerense ordenó a su equipo legal avanzar con el reclamo que dará a conocer en la tarde de este miércoles en el marco de la Conferencia de Verano, que se llevará adelante en la localidad de turística de Pehuen-Có en el sur de la provincia de Buenos Aires. Por el momento, el reclamo será administrativo y no en sede judicial.

Uno de los puntos de conflicto -que tienen que ver con la discontinuidad de los fondos transferidos desde el gobierno central hacia la administración bonaerense- es el del FONID. Refieren a recursos que provienen de la Nación y que están vinculados “a una asignación especial de carácter remunerativo por cargo que se liquidará mensualmente exclusivamente a los agentes que cumplan efectivamente función docente”.

La administración de Milei suspendió los aportes nacionales al salario docente y el impacto se percibió en el pago del mes de febrero. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el Ejecutivo local absorbió los fondos no transferidos, referidos tanto al FONID como a Conectividad y Material Didáctico.

“La provincia de Buenos Aires manifiesta su enorme preocupación e insiste en que el Gobierno Nacional debe honrar sus compromisos y transferir los fondos de forma inmediata, a fin de dar cumplimiento a las Leyes N° 26.075 y Nº 25.053″, planteó el gobierno bonaerense la semana pasada. También alertó que, de continuar con el recorte de fondos, PBA “no podrá hacerse cargo de estos componentes salariales que son exclusiva responsabilidad y obligación del Gobierno Nacional, y que, en el caso de un Maestro de Grado, llegan a explicar cerca del 10% del salario”.

La interferencia Nación-provincias pone en riesgo el inicio de clases. Este miércoles, el vocero presidencial, Manuel Adorni, escaló la tensión. Advirtió que el FONID “es un fondo que no tiene existencia, que no existe” y aclaró que no se va transferir. También planteó que no está definida la paritaria nacional y enfatizó que esa instancia es una potestad de las provincias.

El vocero presidencial, Manuel Adorni

En tanto, desde el gremio docente de CTERA advirtieron que peligra el inicio de clases porque el Gobierno no citó todavía a la paritaria nacional docente, a pocos días del comienzo del ciclo lectivo. También le reclamaron a Casa Rosada por “el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y que envíe los recursos económicos a las provincias para el FONID, el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales y los comedores escolares”.

“El Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) es un pago que el Gobierno nacional realiza a cada docente de las provincias. Durante 26 años y con presidentes de todas las fuerzas políticas, se realizó ininterrumpidamente”, sostuvo Kicillof días atrás. También apuntó al ministro de Economía, Luis Caputo, al remarcar que “pese a que los funcionarios nacionales de Educación se comprometieron a continuarlo y ejecutaron la partida, el Ministerio de Economía no realizó el pago, que va desde el Gobierno nacional al bolsillo de los docentes”.

Kicillof junto al Secretario General de Suteba, Roberto Baradel

La merma en los fondos transferidos del gobierno nacional hacia las provincias no solo se circunscribe en la cuestión del salario docente. En el caso de la administración bonaerense, advierten que hay otros mecanismos de recorte, como por ejemplo los que refieren a la obra pública.

En la actualidad son casi mil las obras paralizadas por la administración central en territorio bonaerense, según planteó el ministro de Infraestructura provincial, Gabriel Katopodis. Lo hizo al recorrer en Bahía Blanca la obra que se extiende desde los últimos 8,3 kilómetros de la ruta nacional 33 (ex Camino Sesquicentenario) en la rotonda de Bosque Alto hasta la intersección con la ruta nacional 3 sur, con un distribuidor vehicular en tres niveles en el paraje conocido como “El Cholo”, hoy paralizada.

“No están castigando a un gobernador o a un partido político, están castigando a cientos de miles de argentinos que necesitan que estas obras no queden como un elefante blanco, que estas obras se terminen. Vamos a seguir exigiendo lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires, que estas obras se reinicien. Que esos fondos del Gobierno nacional se aseguran para esta provincia y cada provincia de la argentina”, planteó el también ex ministro de Obra Pública durante la presidencia de Alberto Fernández.