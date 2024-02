El Gobierno incluyó en la lista de “traidores” a Carolina Píparo por rechazar un inciso de la ley ómnibus

Javier Milei, su hermana Karina Milei, y Carolina Píparo, en una de las recorridas proselitistas de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires (REUTERS/Cristina Sille) REUTERS

El gobierno nacional no tardó en expresar, ayer, su malestar contra aquellos diputados que votaron en contra de la ley ómnibus. Lo hizo a través de las redes sociales, en donde calificó de “traidores” y de “enemigos de una mejor Argentina” a quienes rechazaron la discusión en particular del proyecto impulsado por el Ejecutivo, que volvió a comisión para comenzar su tratamiento legislativo desde cero.

En esa lista incluyó a Carolina Píparo, ex candidata libertaria para la gobernación de Buenos Aires, que compartió la última campaña electoral con Javier Milei. El Presidente, incluso, llegó a nombrarla al frente de la ANSES, pero luego decidió que ese lugar sea para Osvaldo Giordano como parte de un acuerdo político con el cordobés Juan Schiaretti.

“El bloque Buenos Aires Libre votó a favor de todas las emergencias y de todas las facultades delegadas solicitadas por el poder ejecutivo. El único voto negativo fue a un inciso, inciso H del artículo 4 (compuesto por ocho incisos). Específicamente, votamos en contra de una modificación propuesta por otro bloque sobre fideicomisos”, replicó Píparo, también en las redes sociales. Y amplió: “Le deseamos templanza al gobierno para llevar tranquilidad a los argentinos que tan mal la pasan hace tanto tiempo”.

La publicación de Milei contra los diputados que rechazaron la ley ómnibus

La diputada nacional ya había mostrado sus diferencias con algunos apartados de la ley ómnibus durante las negociaciones parlamentarias que se realizaron en enero. “Lamento que algunos hayan tomado mal mis críticas a este proyecto que siempre fueron constructivas y con el fin de defender el rol de este Congreso y sus facultades como, por ejemplo, no convalidar la reestructuración de deuda a sola firma de ministros, no apoyar que queden en manos privadas algunas empresas del estado como el Banco Nación, no convalidar la venta de acciones del Fondo de Garantías, no aumentar impuestos o marcar la urgencia de debatir una nueva fórmula jubilatoria”, sostuvo en el recinto del Congreso.

“Hay diputados de distintos espacios con los que seguramente será más difícil encontrar coincidencias, pero jamás me van a encontrar del lado del patoterismo, el escrache, la agresión o el fanatismo, no soy fanática de nada ni de nadie”, agregó en aquel momento.

Píparo y Milei cuando todo era risas. Ayer, el presidente acusó a la ex candidata bonaerense de "traidora" (Aglaplata)

El inicio de la sesión para el tratamiento de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos había iniciado de manera favorable para La Libertad Avanza, dado que se logró la aprobación de los primeros seis artículos. Es decir, los apartados que hablan de la situación de emergencia y las facultades delegadas para el Presidente.

Sin embargo, el oficialismo no consiguió los votos para el artículo referido a las reformas del Estado y, a partir de allí, comenzó el declive de la sesión. Antes de que el debate se centre en las privatizaciones de empresas estatales, la Cámara de Diputados pasó a un cuarto intermedio que se prolongó por una hora.

En ese periodo, el diputado Miguel Ángel Pichetto solicitó una reunión de los jefes de bloque con Martín Menem y, al regresar al recinto, el oficialismo levantó la sesión por la falta de acuerdo en el capítulo vinculado a las privatizaciones.

Horas más tarde, el perfil “Oficina del Presidente” expresó su agradecimiento por el compromiso legislativo al bloque “Frente PRO, encabezado por Cristian Ritondo, del diputado Miguel Ángel Pichetto, y del sector de la UCR que acompañó el proyecto, así como a todos los diputados que este martes votaron a favor en particular de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

El propio presidente Milei, desde Israel, acompañó la publicación con un duro mensaje contra los parlamentarios: “Aquí está la lista de los leales y los traidores que usaron el discurso del cambio para poder rapiñar una banca”. Y cerró: “Pasen y vean a los enemigos de una mejor Argentina”.