Senado: el kirchnerismo pedirá sesión especial todas las semanas para rechazar el mega DNU de Milei

José Mayans y Anabel Fernández Sagasti

El kirchnerismo senatorial manifestó este jueves que le pedirá todas las semanas a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, que convoque a sesión especial para debatir el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía.

La decisión de la bancada que comanda José Mayans fue anunciada en una conferencia de prensa realizada en el despacho del senador formoseño junto a casi la totalidad del interbloque de 33 legisladores, ya que no estuvieron presentes sus colegas Sergio Uñac (San Juan) y Juan Manzur (Tucumán).

El miércoles de la semana pasada, el kirchnerismo solicitó una sesión especial para la jornada de hoy. Anoche, Villarruel decidió no convocar. “Esto no significa que no lo haga en un futuro”, manifestaron desde el entorno de la vicepresidenta a Infobae.

“La vicepresidenta debe ser garantía de imparcialidad en esta Cámara. Si cinco senadores presentan una nota, que es lo que plantea el reglamento, debe llamar a sesión y abrir el recinto”, manifestó Mayans este jueves. El formoseño incluso fue más allá y dijo que “en las dictaduras, lo primero que se hace es cerrar el Parlamento”.

En tanto, la segunda del interbloque y representante de La Cámpora, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), alertó: “Vamos a insistir todas las semanas para tratar este DNU. La vicepresidenta está incumpliendo los deberes de funcionaria pública”.

Más allá de la visión crítica del kirchnerismo, la titular del Senado tiene la potestad de fijar día y hora con aval del reglamento de la Cámara alta, según el artículo 20.

Noticia en desarrollo