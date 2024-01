Isabel Díaz Ayuso: “Milei ha conseguido que el mundo tenga sus ojos puestos en la Argentina”

Isabel Díaz Ayuso elogió al presidente Javier Milei y expresó su intención de reunirse con él (Europa Press)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es una de las dirigentes de la derecha española de mayor atractivo en la actualidad. Atenta a la evolución de los primeros pasos de la gestión de Javier Milei, la referente del Partido Popular (PP) expresó su deseo de encontrarse con el mandatario argentino y lo calificó como “el político de moda en Europa”.

“Será todo un honor encontrarme con él. Es el político de moda en Europa ahora mismo y ha conseguido que el mundo tenga sus ojos puestos en Argentina. Eso significa que si puede aplicar, aunque sea la décima parte de su programa, las cosas empezarían a cambiar mucho en Argentina”, destacó Díaz Ayuso, al ser consultada sobre la opinión que tiene sobre el líder de La Libertad Avanza (LLA).

Acerca de los efectos que puede tener una buena gestión del jefe de Estado, la política madrileña subrayó que la atención internacional que generó Milei podría atraer inversiones, empresas y talentos a Argentina, siempre y cuando pueda implementar parte de su programa. “Es más, solo con las reformas que Milei aplica se pueden cambiar las cosas, porque lo contrario ya lo conocemos, y es pobreza masiva”, destacó.

Sin embargo, remarcó como desafío para el presidente que “lo va a tener muy complicado porque hay mucho vividor de lo público”. “Los conozco bien, en lugar de cuidar lo público y quererlo de verdad al servicio de todos, lo hacen para tener sus negocios y su forma de vivir”, puntualizó en una entrevista al diario El Observador. Desde su punto de vista, este sector busca intentar que “nada mejore”.

“Nunca al servicio de los ciudadanos, quitando el incentivo, las ganas de prosperar, de emprender y de luchar para crear una cultura de la subvención que funciona como una losa que acaba con todo. Romper eso sé que es complicado porque es romper con muchos intereses, pero si el pueblo argentino confía en lo que está haciendo las cosas van a ir bien”, agregó sobre los problemas culturales que atravesará el gobierno libertario.

Al referirse sobre la posibilidad de un futuro encuentro, Díaz Ayuso consideró que en una primera instancia lo ve difícil, ya que Milei está en un contexto complejo donde deberá vérselas con un Congreso “que ha heredado” y “es un contrapoder muy fuerte que no le va a ayudar por el momento”. “Entonces, primero tiene que tomar medidas muy complicadas y delicadas que debe afrontar desde Argentina. Pero, desde luego, será un placer verle, aquí en Madrid, o allí, en Argentina”, añadió.

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid se animó a decir algunos consejos para el dirigente libertario, entre ellos, evitar ir hacia una política de “arrasar” sin profundizar en explicar el sentido del rumbo. Por lo tanto, le sugiere “paciencia”. “Yo no me veo con la fuerza para poder aconsejar a alguien que es presidente de una Nación, pero si pudiera decírselo sería saber qué te ha llevado a ser presidente, quién te ha votado y para qué, y ser fiel a ello”, planteó.

“La juventud le ha pedido que por fin haya futuro para Argentina -continuó Díaz Ayuso-, y entonces eso implica valentía, paciencia y también mucha pedagogía porque entiendo que algunos cambios van a estar sujetos a mucha demagogia. Tendrá que explicarlos con esa paciencia que se requiere cuando se aplican cambios así. Tampoco uno puede venir, arrasar y no explicar. Para que se demuestre que no se arrasa hacen falta esa explicación, esa transparencia, pero también firmeza. Y creo qué si lo hace así, las cosas irán muy bien”, completó.

La estadía de Alberto Fernández y su vínculo con Pedro Sánchez

El ex presidente Alberto Fernández junto al mandatario español, Pedro Sánchez

Sobre la presencia del ex presidente, Alberto Fernández, en Madrid, Ayuso se hizo eco de los trascendidos periodísticos y expresó que podría terminar asesorando al presidente español, Pedro Sánchez, y estableció un paralelo entre ambas administraciones.

“Al paso que va, Alberto Fernández acaba asesorando a Pedro Sánchez. Porque ya estamos acostumbrados a esto. Quien arruina comunidades autónomas, regiones enteras, empresas y dilapida el dinero público, acaba en el proyecto socialista. Son dos primos hermanos”, opinó.

Además, la dirigente del PP trazó otro paralelo de que la gestión de Sánchez es comparable a la experiencia del Frente de Todos: “En mi campaña de mayo participaron muchos argentinos en mis mitines. Y todos me decían lo mismo. Háganos caso, venimos del futuro. También había venezolanos y colombianos que nos decían: yo ya perdí un país, no quiero perder otro. Porque ven en algunas cuestiones tintes parecidos, pero en la parte social es idéntica”.

“Se persigue a los jueces; se distorsiona la verdad; se acaba con las empresas; se intervienen las empresas; se fomenta esa dicotomía falsa de rico-pobre, de hombre-mujer. Y por supuesto se abrazan todas las nuevas ideologías que fabrican problemas donde no los había para no hablar de los problemas reales. Se ataca la inversión; se usa la demagogia por sistema. Se ataca al adversario”, enumeró la española, aunque advirtió: “Lo que pasa es que nosotros estamos al comienzo del camino y en la Argentina llevan décadas. Pero acá no va a ser tan fácil ese camino, porque al final estamos dentro de la Unión Europea, todavía partimos de un colchón institucional y económico mejor”.

En relación a Javier Milei y su afinidades políticas, Ayuso sugirió que el presidente libertario debería ser “él mismo” pese a la afinidad política que tiene con el partido VOX, una agrupación de tendencia extremista en sus posturas conservadoras con las que el libertario participó de varios actos.

“Milei tiene que ser él y luego las similitudes se van a demostrar con el tiempo. Porque también un político se va haciendo, según va gobernando y según pasan los años, cuando va tomando decisiones, va esquivando o enfrentando problemas. Es difícil. Creo que en la parte económica le veo muchas similitudes con nosotros, los populares, pero creo que no es momento de decir de quien es. No es de nadie”, concluyó.