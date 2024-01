Manuel Adorni aseguró que “el paro es un absoluto sinsentido” pero que respetarán el derecho a parar

Adorni defendió la importancia de que los paquetes de leyes sean aprobados (Presidencia)

A pocas horas de que la CGT y varios movimientos sociales se concentren en la Plaza del Congreso para protestar por las modificaciones propuestas en el DNU y el proyecto de Ley Ómnibus, nombrado como “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, Manuel Adorni criticó a la oposición al señalar que “el paro es un absoluto sinsentido”. Asimismo, el funcionario público remarcó que la Justicia, la política y las fuerzas de seguridad deberían acompañar las medidas.

“La justificación del paro todavía estamos tratando de entender”, planteó el vocero presidencial al cuestionar que decir “lo hacemos para voltear el DNU y voltear la ley” es una excusa infantil. En este sentido, criticó que la convocatoria fuera anunciada veinte días después de que Javier Milei asumiera la presidencia el pasado 10 de diciembre.

El funcionario público defendió las modificaciones propuestas por el Gobierno al acusar que “ni siquiera han leído la ley, cuando la lean, van a entender que efectivamente es una ley que va a favor de los argentinos, que quiere una Argentina distinta y que quiere terminar con la decadencia”. Asimismo, acusó a los sectores participantes por querer “vivir en la decadencia, porque viven en la decadencia y porque hacen negocios de la decadencia”.

“Mañana veremos cómo se desarrollan los hechos, lo cierto es que el paro es un absoluto sinsentido”, apuntó Adorni en una entrevista para el programa Somos Buenos de TN, para después destacar que, si bien no están de acuerdo con la movilización, respetarán “el derecho a manifestarse, a quejarse y a la huelga”. No obstante, subrayó que el protocolo anti-piquete se activará si se detectara un corte de tránsito.

El vocero presidencial apuntó contra los organizadores del paro general (Télam)

En este sentido, el periodista expresó: “Esperamos que mañana queden contrastadas las dos Argentinas: la Argentina del pasado, de la decadencia y los que no representan a los laburantes, y la Argentina de los que quieren trabajar, abrirse un negocio y quiere transitar normalmente”, y criticó a los manifestantes por no respetar la decisión del 56% de los argentinos.

“La gente de bien quiere otra Argentina, no quiere más inseguridad, no quiere más negocios de la política, no quiere tener más cortes en la calle, quiere vivir tranquila y, por sobre todo, quiere que el día de mañana sus hijos no se vayan del país”, enumeró al señalar que para cambiar el panorama “la Justicia tiene que apoyar, la política tiene que estar a la altura de las circunstancias y las fuerzas de seguridad se tienen que sentir respaldadas”.

El Gobierno confirmó que activarán el protocolo anti-piquetes

De esta manera, Adorni sentenció: “Hay que dejar en claro que nuestro norte no lo negociamos, nuestro norte no está bajo discusión”, luego de adelantar que “si no pasa la aprobación de la ley “Bases”, el ajuste va a ser mayor”, en referencia a las declaraciones que realizó el ministro de Economía, Luis Caputo. Además, el vocero anticipó que se revisarían los presupuestos que son destinados a las provincias luego de que pusiera como ejemplo la creación de la cuasimoneda riojana.

Por otro lado, el funcionario público negó que se tratara de una amenaza en contra de las jurisdicciones provinciales, pero que significaría que “cada uno es responsable de las cajas de sus provincias”, y agregó: “El presidente dijo: “Señores, guarda porque a las cuasimonedas nosotros no las vamos a rescatar como ocurrió en el pasado de la Argentina”, al señalar que no recibirían financiamiento extra de parte del Estado nacional.

Finalmente, Adorni defendió: “Vamos a terminar con la inflación, vamos a sacar a la Argentina adelante y vamos a pasar también unos meses muy difíciles”, al remarcar: “No estamos dispuestos a mentir y no vamos a prometer cosas que no podemos cumplir”, luego de que acusaran a la anterior gestión por las medidas económicas que aplicaron.