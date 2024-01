Al igual que La Cámpora e intendentes del PJ, Axel Kicillof irá a la marcha convocada por la CGT por el paro general

El gobernador bonaerense Axel Kicillof confirmó su presencia en la movilización de este miércoles (foto: Franco Fafasuli)

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participará activamente de la movilización convocada por la CGT y las dos CTA con motivo del paro general que se llevará adelante este miércoles y cuyo epicentro de la concentración será la Plaza de los Dos Congresos, con el objetivo de rechazar el DNU y la Ley Ómnibus que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Desde el entorno del mandatario bonaerense confirmaron a Infobae que efectivamente Kicillof formará parte de la iniciativa y se lo verá en las inmediaciones del Congreso, pero que “no encabezará columnas”. Tampoco será orador de la protesta que -se espera- será más que numerosa cuando las principales columnas empiecen a arribar a la Plaza de los Dos Congresos pasado el mediodía de este miércoles.

El gobernador provincial viene siendo uno de los dirigentes que más activo se muestra en la organización de una oposición política contra las primeras medidas del gobierno nacional; puntualmente la Ley Ómnibus y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 cuyo objetivo es ir hacia una desregulación económica. El otro dirigente de peso que los sigue en esta senda es el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

El gobernador riojano, Ricardo Quintela (Franco Fafasuli)

El jueves último, Kicillof, fue anfitrión de un encuentro con otros gobernadores, líderes sindicales y sociales; legisladores nacionales, funcionarios bonaerenses e intendentes peronistas para exponer algunos puntos de rechazos al proyecto de Ley que se discute por estos días en el Congreso de la Nación. Tras esa reunión, brindó una conferencia de prensa en la que dijo -puntualmente sobre la movilización- que “hay una voluntad muy grande de movilizarse, pero esto se irá viendo con el transcurso de los día”. Este lunes se confirmó que finalmente asistirá.

La presencia de Kicillof en la movilización se dará en medio de una crujiente tensión entre su administración y la Casa Rosada. Prácticamente todos los días hay un leitmotiv nuevo. El de este lunes fueron las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien al ser consultado por la eventual participación del mandatario provincial en la marcha de este miércoles contra el gobierno nacional dijo: “Si se quiere plegarse al paro, entiendo que sería lo mejor que más que parar se dedique a trabajar en su caso por los bonaerenses”. En La Plata buscaron esquivar el contrapunto.

La presencia de Kicillof en la medida de protesta de este miércoles se suma así al posicionamiento del PJ bonaerense que comanda Máximo Kirchner y a un nutrido grupo del conurbano bonaerense, que desde hace semanas viene trajinando la convocatoria al paro y la movilización al Congreso.

“El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, ratifica su acompañamiento a la decisión de las Centrales Obreras, cuyos cuerpos orgánicos han convocado para el día 24 de enero a un paro a partir de las 12 hs. y movilización a la Plaza de los dos Congresos. Junto a los miles de sectores que por estas horas están apoyando la medida, nuestro Partido hace lo propio, instando a todas las ramas que lo componen, así como a todos Pj distritales, a sumarse y expresarse, organizados y en paz”, planteó el PJ en un comunicando en el que también apuntan sobre Luis Caputo -al que describen como personero de Mauricio Macri en el gobierno de Javier Milei- y al propio presidente.

A esa misma iniciativa se plegó también La Cámpora como organización. “La patria no se vende, se defiende”, fue el lema de la convocatoria que lanzaron a través de las redes sociales.

Máximo Kirchner participó la semana pasada de un encuentro con organizaciones ambientales que rechazan la Ley Ómnibus (IG @basteirotamara )

Además de su presencia en la marcha, el gobernador bonaerense le garantizó a los gremios de la administración pública que el Ejecutivo provincial no le descontará el día no trabajado a quienes participen de la medida de fuerza de este miércoles. La decisión fue parte de las conversaciones que se dieron en el marco del cierre de la paritaria de diciembre del año pasado, que se terminó de efectivizar la semana pasada. Asomó allí, otra diferenciación con la Casa Rosada, ya que Adorni había dicho que los empleados de la administración pública nacional que decidan sumarse al paro no cobrarán el día trabajado. “Se ha tomado la decisión de descontar el salario a todos los empleados estatales nacionales que adhieran a la medida. El salario es una contraprestación y quien no trabaje, no cobrará”, planteaba Adorni.

“Hoy lo que tenemos que hacer es acompañar a los que más están sufriendo, por eso vamos apoyar la movilización que llevarán adelante las centrales obreras la semana que viene”, decía el gobernador bonaerense tras la reunión con distintos dirigentes peronistas la semana pasada. “No entraremos en ninguna provocación: vamos a hacer aquello para lo que tenemos legitimidad, que es defender a nuestro pueblo”, agregaba tras el encuentro.

Además de Kicillof, son varios los intendentes del peronismo que anunciaron su respaldo al paro del 24 de enero. Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fernando Moreira (San Martín), Mariel Fernández (Moreno), Julio Alak (La Plata), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Gustavo Menéndez (Merlo), Lucas Ghi (Morón), Andrés Watson (Florencio Varela), son algunos de los intendentes que vienen participando de las reuniones multisectoriales o han formado parte de la cumbre de la semana pasada en la Casa de la Provincia.

“Ratificamos nuestra voluntad de participar activamente para expresar nuestro rechazo al modelo de país que hay detrás tanto del DNU como del proyecto de ley Ómnibus. Creemos que va a ser una manifestación masiva, transversal y heterogénea”, dijo -por ejemplo- el intendente de Morón en declaraciones a Radio Provincia.

Los ministros provinciales también formarán parte de la movilización del próximo miércoles.