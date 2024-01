Contundente pedido de un senador peronista para que la Corte intervenga sobre el mega DNU: “Si va al recinto, lo voto en contra”

El legislador peronista y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Edgardo Kueider (Prensa Senado)

Tras vencerse los plazos para que la aún no conformada comisión bicameral de Trámite Legislativo analizara el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía, el senador peronista y titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, Edgardo Kueider (Entre Ríos), realizó un contundente reclamo para que la Corte Suprema intervenga rápido sobre la medida. “Si no se expide, puede llegar a ser peligrosísimo”, aseguró el legislador.

Te puede interesar: Senado: el cristinismo y gobernadores definen si impulsan una sesión para rechazar el DNU que desregula la economía

“Soy partidario de dar tiempo a la comisión o a que la justicia se expida. En realidad, me gustaría que la justicia y la Corte tomen cartas en el asunto. Hay muchas cuestiones de validez con el tema del DNU y la única forma de ir atrás es con la justicia. Si no, va a quedar un muy mal precedente. No estamos hablando de un DNU: son varios decretos metidos en uno”, señaló Kueider a Infobae.

El senador se separó de la bancada de Unión por la Patria en febrero del año pasado y conformó el espacio Unidad Federal junto al correntino Carlos Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo. En diciembre último fue parte del conglomerado de legisladores oficialistas y de la oposición no kirchnerista que votó a las nuevas autoridades de la Cámara alta. Días atrás, firmó el dictamen de Boleta Única de Papel que avala el proyecto aprobado en Diputados, aunque fue terminal con el mega DNU.

Te puede interesar: Villarruel reemplaza por primera vez a Milei a cargo del Ejecutivo y se retrasa la agenda del Senado

“Si hay sesión, yo voto en contra”, advirtió Kueider. No obstante, el senador dejó en claro que es una posición personal y no del espacio Unidad Federal. La intención de llevar el DNU al recinto es pensada desde hace varios días por el interbloque del Frente de Todos, tal como contó este medio la semana pasada.

El presidente de Diputados, Martín Menem

El legislador entrerriano no se mostró muy receptivo con la idea del cristinismo. “No comparto la estrategia legislativa que utilizan. ¿Y si convocan y después no tienen quorum? ¿Y si no logran mayoría? Te puede salir el tiro por la culata. Por eso hay que instar al presidente de Diputados -Martín Menem- para que designe a los integrantes de la bicameral y debatir el tema. El Senado ya lo hizo y estamos esperando. Es un riesgo ir al recinto sin un dictamen. También le pediría a la Corte que se expida”, manifestó.

Te puede interesar: Senado: un grupo de gobernadores quiere armar un interbloque nuevo para ser árbitro de las votaciones

Más allá de pensar una resolución del máximo tribunal de justicia del país sobre la validez del DNU, Kueider deslizó la posibilidad de que la Corte imponga plazos al Congreso, como ocurrió en 2022 con el observado Consejo de la Magistratura. “Cuando se cumplió el plazo, actuó”, recordó el senador peronista.

El problema en la Cámara alta es que ningún espacio cuenta con quorum propio -37- ni mayoría para impulsar proyectos por cuenta propia. Un escenario trabado que ya tuvo una pequeña muestra con la Boleta Única de Papel, con dos dictámenes firmados días atrás en un plenario de comisiones y una proyección de votos igualada en 36. Al ser cuestión electoral, necesita la mayoría absoluta de 37 y en esos casos no puede desempatar la titular del recinto, Victoria Villarruel.

Sobre lo que respecta al DNU, el mensaje de Kueider y de varios senadores es claro desde hace un puñado de semanas. Por eso esperan que la justicia defina sobre la cuestión de fondo y evite una puja innecesaria en el recinto que expondrá, ya sea a favor o en contra, a legisladores de todas las bancadas. De allí también la demora de Menem. En realidad, el favor se lo hizo el kirchnerismo de Diputados, que pretende más integrantes en la bicameral. Un caso distinto fue el de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, que recibió una lista más grande de parte del cristinismo y actuó en consecuencia.