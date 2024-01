“El virus letal del estatismo”: Milei compartió un mensaje de Jesús Huerta de Soto, el economista que nombró cuando asumió como Presidente

El economista español Jesús Huerta de Soto le envió un mensaje al presidente Javier Milei, a modo de dedicatoria de su libro más reciente.

Al cumplirse el primer mes de su gestión, el presidente Javier Milei compartió este miércoles en sus redes sociales el mensaje que el economista español Jesús Huerta de Soto, uno de sus mentores, le envió a modo de dedicatoria del libro que publicó a fines del 2023. “Frente al virus más letal del estatismo que infecta el alma humana”, dice una de las frases que el escritor le dedicó al primer mandatario argentino.

“Para el presidente Javier Milei, líder de la libertad y modelo para el mundo, con todo mi afecto y consideración. Frente al virus más letal del estatismo que infecta el alma humana, ¡Viva la libertad carajo!”, reza el mensaje manuscrito de Huerta de Soto al comienzo de “Statism and the Economy: The Deadliest Virus” (“Estatismo y la Economía: El Virus más Mortífero”, por su traducción al inglés), publicado el 22 de diciembre pasado.

La dedicatoria de Jesús Huerta de Soto para el presidente Milei.

Las líneas de Huerta de Soto para el presidente Milei dan cuenta de la admiración que se tienen el uno al otro. Sin ir más lejos, el mandatario argentino citó a su colega durante el extenso discurso que pronunció el pasado 10 de diciembre, día en el que asumió la Presidencia tras imponerse en el balotaje ante Sergio Massa.

“Como dice el gran Jesús Huerta de Soto, los planes contra la pobreza generan más pobreza, la única manera de salir de la pobreza es con más libertad”, dijo Milei desde las escalinatas del Congreso de la Nación frente a los cientos de seguidores que asistieron a su asunción.

Javier Milei ha citado al economista español liberal Milei Jesús Huerta de Soto durante su discurso de investidura en Buenos Aires, Argentina.

Rápido de reflejos, el catedrático se hizo eco de las palabras del presidente Milei al otro día de haberlas pronunciado y le agradeció que lo haya mencionado durante su discurso de investidura.

“Agradezco enormemente al presidente Milei que me haya citado en su discurso de investidura. Pero aunque, como decía Mises, a la larga son las ideas correctas las que mueven el mundo, el presidente Milei tiene el inmenso mérito de haber sabido transmitírselas al pueblo de una forma atractiva y convincente y de presentarlas en pleno siglo XXI como la única alternativa posible basada en la verdad y en la moral”, reflexionó Huerta de Soto en su mensaje de agradecimiento al Presidente argentino. Y a modo de arenga, concluyó: “Viva el presidente Javier Milei! ¡Viva la Argentina y el pueblo argentino! ¡¡¡Viva la libertad carajo!!!”.

Luego de que se concretara la victoria de Milei en la segunda vuelta, el propio Huerta de Soto comparó el triunfo del candidato libertario con la caída del Muro de Berlín y del comunismo. “Querido Javier, en nombre propio y en el del resto de los libertarios y anarcocapitalistas españoles, queremos transmitirte nuestra más entusiasta enhorabuena”, indicó Huerta de Soto.

En el mismo mensaje, el académico expresó: “Hoy es un día histórico para la libertad, sólo comparable con la caída del Muro de Berlín y el comunismo que celebramos precisamente mañana. Por primera vez en la historia un anarcocapitalista se hace con la presidencia de un país tan importante como la Argentina”.

Jesús Huerta de Soto comparó el triunfo de Javier Milei en el balotaje con la caída del Muro de Berlín y del comunismo.

“Esto demuestra que al final, la ideas de la libertad frente al estatismo de izquierdas o de derechas, terminan preponderando. Mises, Hayek, Rothbard y los grandes pensadores y teóricos de la libertad sembraron las ideas que tú has tenido el enorme mérito de hacer atractivas para las más amplias capas de la población”, consideró.

Y por último, destacó: “Para las más vulnerables que son siempre las principales víctimas de las manipulaciones de los socialistas e intervencionistas de todo pelaje. ¡Viva la libertad carajo!”.

Con esta misma frase, su lema habitual, Milei citó el texto de Soto, quien, entre otras cuestiones, explicó que “siempre que se establece un precio máximo, con el poder coactivo del Estado, por debajo del que fijaría el mercado surge el fenómeno de la escasez”.

Oriundo de Madrid, Huerta de Soto se desempeña a sus 67 años como profesor de Economía Política en las universidades Complutense y Rey Juan Carlos de Madrid, institución donde fundó y dirige el Máster Oficial de Economía de la Escuela Austriaca.

Jesús Huerta de Soto es un referente del liberalismo. (@JHS_Oficial)

Asimismo, el madrileño cuenta con un excelente currículum académico que incluye pasos por la universidad de Stanford y un doctorado en la Complutense.

Huerta de Soto posee un gran historial en el análisis teórico de la función empresarial y sus ejes de pensamiento coinciden con los del propio Von Mises -mencionado en su mensaje de agradecimiento a Milei-, Murray Rothbard o Friederich Hayek. Es decir, cercanos a la escuela austríaca, una de las más influyentes corrientes de pensamiento económico de las últimas décadas.

El presidente Milei conoce a Huerta de Soto gracias a una serie de clases universitarias que fueron subidas a la plataforma YouTube, a partir de las cuales el fundador de La Libertad Avanza comenzó a difundir sus pensamientos afines al liberalismo.