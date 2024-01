Los libertarios buscan recuperar la mayoría en el Senado tras el traspié por la Boleta Única de Papel

Las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Justicia de la Cámara alta (Prensa Senado)

Después de la dilación del debate sobre el proyecto de Boleta Única de Papel y el traspié político del oficialismo en el Senado, La Libertad Avanza buscará recuperar la mayoría en la Cámara Alta para avanzar con un dictamen de mayoría y sancionar la iniciativa antes que finalice el período de sesiones extraordinarias en el Congreso, que el Ejecutivo convocó hasta fines de enero.

Para evitar lo ocurrido el miércoles pasado -en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Justicia- la oposición no kirchnerista, que se alió al oficialismo el 13 de diciembre pasado para correr al kirchnerismo a la hora de designar autoridades, le pidió algo claro al oficialismo: juntar 37 votos -quorum y mayoría absoluta que necesita una cuestión electoral- antes de empujar las firmas para un despacho y habilitar el tema para el recinto.

“En el Senado hay aliados permanentes, transitorios y oscilantes. Hay gente que jugó bien y otra que lo hizo muy mal. Ya no importa lo que pasó, más allá del costo que se pagó, sino buscar el dictamen de Boleta Única. Hay que conseguir ese logro para acorralar al kirchnerismo y acercar a legisladores que estén hartos de tanto cristinismo. Si el oficialismo empieza a hacer las cosas bien, primero que cierre 37 votos para sancionar la ley. Si no, vamos a perder otra semana y después ya nadie te asegura nada”, manifestaron desde un despacho premium a Infobae.

Otro punto al que direccionan la mira los legisladores es a la repartida de comisiones que no intervienen, por ahora, en el temario de sesiones extraordinarias. “Hay gente que quedó herida y si el oficialismo fuera vivo, a través de esa vía podría callar algunas quejas”, deslizaron desde otra bancada opositora a este medio.

Desde la Cámara alta reconocieron también que, en cuanto a la Boleta Única de Papel, hay sectores interesados de la Justicia -con competencia en lo electoral- que se comunicaron con sectores de la oposición, con el fin de realizar observaciones a la iniciativa que Diputados aprobó en junio de 2022.

Más allá de estos condimentos -o del error del proyecto de hablar de Boleta Única de Papel en vez de boleta única, como hicieron algunos distritos, para habilitar un futuro uso de tecnología-, otro legislador advirtió: “Si no están los votos antes del dictamen, habrá actividad pero sin avance. No creo que sea lo mejor, no es lo que quiere la mayoría, pero se repetiría lo del miércoles pasado”.

Guillermo Francos junto a los titulares de Diputados y el Senado, Martín Menem y Victoria Villarruel

Bajo este escenario, la mira de potenciales votos clave dependerá de la flexibilidad que pudiese tener el Ejecutivo a la hora de reglamentar una eventual ley. En esas instancias ponen de ejemplo, por caso, la posibilidad de eliminar el casillero para votar una lista completa. Además, las adhesiones más “aceitosas” requerirán la ayuda del ministro del Interior, Guillermo Francos, a quien critican en el Senado por no convencer a gobernadores.

“Encima que ayuda poco, le expresó a gente de acá que si no tratamos el DNU -que desregula la economía- le estaríamos haciendo un favor al Gobierno de -Javier- Milei”, enfatizaron desde una de las bancadas opositoras a Infobae. El Senado ya definió a sus integrantes y resta la comunicación de Diputados, donde preside Martín Menem.

Sobre el sendero de boleta única, la ley “ómnibus” -que comenzará a analizar la Cámara baja- y el mega DNU que desregula la economía, la gestión Milei se juega el pulso de estrategia política en las sesiones extraordinarias, un adelanto de lo que podría llegar a suceder durante el período ordinario, que se iniciará el 1 de marzo. Hacia dicha estabilidad política allí miran el mercado y los inversores locales y extranjeros.