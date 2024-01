Senado: el oficialismo y la oposición anti K buscan hoy un dictamen exprés para la Boleta Única de Papel

El legislador Edgardo Kueider moderará la discusión sobre la Boleta Única en la Cámara alta, como titular de la comisión de Asuntos Constitucionales (Prensa Senado)

Las dilaciones al tratamiento de la ley “ómnibus” en Diputados tendrán un fuerte contraste en el Senado: el conglomerado conformado por el oficialismo y la oposición no kirchnerista intentará firmar un dictamen exprés al proyecto que instaura la Boleta Única de Papel, durante un plenario que realizarán esta tarde -17 horas- las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Justicia de la Cámara alta. El objetivo es llevarlo al recinto la semana próxima y sancionar una iniciativa que le dará una victoria institucional de relevancia al Gobierno de Javier Milei.

Para analizar la Boleta Única es importante rever lo que ocurrió en la Cámara baja en 2022. Allí adhirieron el entonces Juntos por el Cambio, los libertarios Milei y Victoria Villarruel, peronistas cordobeses anti K, Juntos Somos Río Negro y el ex diputado y ahora gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, entre otros.

Según este panorama -contado por Infobae el mes pasado-, y si los actuales legisladores de dichas fuerzas respetan lo pactado el año pasado -por caso, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano aún no responden sobre este tema, aunque la segunda dio a entender ante allegados que está a favor- en el Senado habría, al menos, 36 votos. Al ser cuestión electoral, necesita mayoría absoluta, 37.

La diferencia entre los 39 que votaron autoridades el miércoles 13 de diciembre pasado y los 36 -en principio, “asegurados”- es que los misioneros renovadores se ausentaron y no acompañaron la iniciativa en Diputados -en el Senado son dos, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes guardan silencio a la espera de una negociación vía gobernador-, y de los tres peronistas no kirchneristas, resta una definición del entrerriano Edgardo Kueider, quien será el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales.

Kueider sostiene, como explicaron a este medio, una postura -de larga data- que incluye evaluar a fondo el proyecto y pensar en la posibilidad de la eliminación de elecciones intermedias, lo que llevaría a reformar la Constitución para este último caso. También recuerda un debate de 2018 en su provincia sobre boleta única al que Juntos por el Cambio se negó.

La diferencia entre esta postura y los últimos días es que la negociación por las comisiones lo dejó a Kueider, si el resto acompaña, como presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales. Es decir, la cabecera del debate sobre la Boleta Única.

Rechazo

Por su parte, el kirchnerismo realizó una reunión virtual este martes y tomó una primera definición que anticipa un rechazo -previsible- rotundo: quiere que la Cámara baja trate primero la Ley Ómnibus, que incluye la derogación de las PASO, y luego discutir ambos textos en conjunto en la Cámara alta.

El jefe del kirchnerismo en la Cámara alta, José Mayans (Prensa Senado)

“Vamos a tratar algo acá que en Diputados quieren quitar y genera una discusión contradictoria”, aseguraron a Infobae desde el interbloque que comanda el formoseño José Mayans, quien responde sin chistar al mandatario casi eterno Gildo Insfrán y es uno de los jerarcas kirchneristas que siempre estuvo en contra de cualquier debate sobre boleta única.

En la bancada cristinista además reconocieron a este medio que la finalidad del oficialismo y el resto de la oposición es “volver a mostrar que tienen entre 37 y 39 senadores para dejarnos derrotados de nuevo y pegados a un estilo confrontativo y sin ningún tipo de entendimiento mínimo en el Congreso”. De hecho, en el propio interbloque hay posturas diversas sobre qué tan a fondo hay que oponerse ante la flamante gestión libertaria.

Semanas atrás este medio contó, luego la votación de autoridades en la Cámara alta, que el cristinismo tuvo su primera interna por la estrategia legislativa adoptada, la cual derivó en un duro golpe a un espacio que es la primera minoría en el Senado, con 33 integrantes, cuatro menos que el quorum y la mayoría absoluta del Cuerpo.

“Hay algunos que no quieren integrar las comisiones o que, sin explicaciones, sugieren oponerse a todo sin escuchar y que la economía de Milei haga lo suyo. No podemos dejar esta imagen siempre. Puede llegar a ser cada vez peor para nosotros. El Gobierno está mareando al Congreso y hay que encontrar otro tipo de camino. Hay cosas en juego que no podemos olvidarnos”, advirtieron a este medio desde otro despacho con línea directa a un gobernador.

Otra cuestión sobre la que direccionará la lupa el Frente de Todos en la Cámara alta es la conveniencia financiera del proyecto en cuestión. “Es mentira que sale más barato. Lo dicen quienes estudiaron a fondo el tema. También se lo escuché a opositores”, se quejó un legislador cristinista en las últimas horas. Bajo este escenario, el interbloque volverá a reunirse durante el mediodía de hoy, ya de manera presencial, antes del inicio de la actividad en comisiones.

Qué dice el proyecto aprobado en la Cámara baja

La iniciativa avalada en Diputados se basa en el modelo cordobés, que establece una papeleta completa para todas las categorías en disputa: presidente y vice, diputados, senadores y legisladores del Parlasur, según corresponda para los últimos dos casos. En cuanto a los distritos con elecciones locales atadas, el texto permitirá la aplicación de ambos sistemas o el mismo, aunque en urnas diferentes para las dos ocasiones.

Para las provincias que tengan más de cinco candidatos por lista -Buenos Aires, Capital Federal y Córdoba, por ejemplo- habrá afiches con todos los nombres en el cuarto oscuro. Otro punto importante es que, para las PASO, no estará la posibilidad de votar la lista completa. Si el partido no participa en alguna de las categorías de cargos a elegir, en el espacio correspondiente se incluirá la inscripción “No presenta candidato”.

En tanto, los lugares de cada alianza serán sorteados para las PASO mientras que, para las generales, el orden será de acuerdo a los porcentajes obtenidos en las primarias. El problema que tiene el proyecto -algunos prefieren en modelo santafesino o sugieren otras modificaciones- es que, si es retocado, deberá volver en segunda revisión a la Cámara baja.

Primer plenario

Las comisiones de Relaciones Exteriores; y de Presupuesto y Hacienda se constituirán a las 14 para evaluar la viabilidad de los convenios económicos internacionales firmados por el gobierno de Mauricio Macri con Japón, Luxemburgo, China, Emiratos Árabes Unidos y Turquía. La mayoría apunta a evitar la doble imposición en materia de tributos. Fueron enviados al Congreso para su ratificación, aunque el gobierno de Alberto Fernández los mantuvo cajoneados.