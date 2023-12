Los legisladores kirchneristas se reunieron con la CGT para definir una estrategia común frente al DNU de Milei

21/12/2023 El presidente de Argentina, Javier Milei, junto al resto de miembros de su Gobierno. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha anunciado este miércoles un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que elimina numerosas leyes y normas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas. POLITICA SUDAMÉRICA ARGENTINA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE ARGENTINA

Los bloques de diputados y senadores de Unión por la Patria empezaron a movilizarse. A las reuniones que se realizaron anoche entre varios dirigentes -una vez que se conoció el texto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Presidente Javier Milei-, hoy se “repartieron” las actividades en busca de votos en el recinto para derogar el texto del Ejecutivo Nacional.

Los senadores fueron llamados de urgencia para una reunión esta tarde. El jefe de la bancada, José Mayans, activó el chat del grupo y les avisó que “todos” tienen que estar esta tarde en el Congreso de la Nación para una reunión de bloque.

Por su parte, diputados se reunieron en el Congreso con la cúpula de la CGT para analizar los pasos a seguir. Hay un sector que ya está planteando llamar a un paro nacional, otro pide negociar con el Ejecutivo, mientras los legisladores explicaron en el encuentro qué posibilidades tienen en el Congreso de la Nación de derogar el decreto.

Al término del encuentro, los líderes de la central sindical anunciaron que van a llamar para esta tarde, a las 18, a una reunión “de urgencia” para debatir un plan de lucha, con el fin de rechazar el mega decreto. “Es un escenario antirrepublicano, antidemocrático, con quita de derechos laborales y sociales”, dijo hoy Héctor Daer a la salida del encuentro en la Cámara de Diputados.

Héctor Daer, Gerardo Martínez, Carlos Acuña y José Luis Lingeri, de la CGT

“Vamos a definir los pasos a seguir”, apuntó y frente a las posibilidades de las medidas a tomar dijo: “El paro, la movilización y la acción judicial son algunas de las posibilidades. No es sólo el movimiento obrero, acá hicieron pelota el instituto de Vitivinicultura, quiero saber qué va a hacer el gobernador de Mendoza que era un aliado -del Gobierno-, qué va a hacer el gobernador de San Juan. Acá hay un montón de sectores de la sociedad argentina que han sido damnificadas por esto, así que lo que tenemos que hacer es unificar las medidas”.

Frente a la consulta de si era el momento de un paro general a un gobierno que acaba de asumir, y luego de un largo período de inactividad, Daer se defendió: “Durante cuatro años no se tocaron derechos, no se regaló Aerolíneas Argentinas, no se privatizaron las empresas públicas, no se devaluó el salario de una manera vergonzosa con una fuerte transferencia de los que menos tienen a los poderosos. A partir de ayer no sólo hay un ajuste devaluatorio impresionante sino que están destruyendo las instituciones que tienen que ver con el ejercicio democrático”.

Esa postura que mostró Daer no fue la única durante el encuentro en Diputados. Hay sectores del sindicalismo denominados “dialoguistas” que propusieron abrir un canal de conversación con el Ejecutivo y, en paralelo, con la Justicia de la mano de un constitucionalista; a partir de esas conversaciones definirían una estrategia.

Esta tarde, en el encuentro programado en el edificio de la central obrera se enfrentarán las dos posturas y se determinarán los pasos a seguir. Si se impone el sector dialoguista, los sindicatos esperan el llamado a sesiones extraordinarias y las posibilidades del Congreso de derogar el DNU. Si son los sectores más combativos los que ganen la pulseada, lo más probable es que se llame a un paro general para la próxima semana, luego de la Navidad y en la previa a Año Nuevo.

En paralelo, los diputados de la oposición encolumnados en Unión por la Patria empezaron con la tarea del “poroteo” para saber con cuántos votos podrían contar en el recinto para rechazar el mega decreto de Necesidad y Urgencia que firmó Javier Milei y todo su gabinete.