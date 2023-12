“Una Argentina distinta”: el posteo de Javier Milei en redes sociales antes de la marcha piquetera

Un mensaje en los carteles de la estación Constitución

“El que corta no cobra”. Con ese mensaje, el Gobierno advirtió hoy públicamente cuáles son las medidas que tomará para quienes interrumpan el tránsito durante la marcha piquetera de esta tarde, la primera que se realizará desde el 10 de diciembre. Y el presidente Javier Milei se hizo eco para expresarse antes de la protesta.

En su cuenta de Instagram, el mandatario subió una foto del mensaje que aparece en los paneles de comunicación de la estación Constitución que advierten sobre las medidas que se tomarán contra quienes cortan el tránsito, y que, además, impulsa la denuncia anónima para quienes reciben presiones y amenazas por parte de dirigentes piqueteros para que participen de la convocatoria.

“Una Argentina distinta!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, escribió Milei esta mañana en su cuenta de Instagram.

Milei realizó el posteo minutos después de las 9 de la mañana. Entre otras cosas, el mandatario encabezó una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, que culminó cerca de las 10. Además, el mandatario hablará por cadena nacional para presentar y explicar el DNU con el que busca desregular la economía, una medida central de su Gobierno que aún no se conoce. Según pudo saber Infobae, el mensaje del Presidente será a las 21.

Este miércoles, en la cartelería de la estación Constitución, se pueden leer mensajes del Gobierno nacional dirigido a las personas que participarán de la marcha piquetera de este 20 de diciembre. “El que corta, no cobra”, es la frase principal de los carteles que aparecieron en la jornada de hoy. No obstante, los mismos también aclaran que “si te están obligando, podés denunciar anónimamente al 134″.

En otro de los carteles, se puede leer: “El Ministerio de Seguridad de la Nación Informa: si va a ejercer su derecho de protestar, tome en cuenta que solo lo puede hacer en lugares habilitados. Recuerde que cortar una calle, una avenida o una ruta, es un delito penado por ley”.

Y aclara: “Si sufre alguna extorsión para concurrir a una manifestación, recuerde que puede denunciarlo anónimamente llamando al 134″.

El lunes, el Gobierno habilitó la línea telefónica 134 para que beneficiarios de planes denuncien amenazas de los dirigentes sociales. Se trata de un contacto telefónico del Gobierno para realizar llamadas anónimas bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Según información oficial, los operadores de ese servicio recibieron en los últimos años denuncias de posibles situaciones de narcotráfico, personas extraviadas, ciberdelitos, trata de personas, crimen organizado, violencia institucional, tránsito aéreo irregular y desarmaderos ilegales, entre otros delitos. Durante la pandemia, se recibieron llamados sobre incumplimientos de la cuarentena obligatoria que el Estado dispuso para mitigar el impacto del coronavirus COVID-19.

Bullrich reveló hoy que desde que se habilitó para la denuncia de amenazas de dirigentes piqueteros recibieron más de 5.000 llamados, lo que superó la capacidad del sistema.

“Nosotros hemos recibido ya más de 5.000 mil denuncias en el 134, y no recibimos más porque el sistema no tiene mas capacidad. Tiene capacidad para 300 llamados por hora. Hemos estado recibiendo mensajes todo el tiempo que decían ‘si no voy a la marcha, al piquete, me cortan el plan Potenciar Trabajo’”, dijo la ministra esta mañana en diálogo con TN.

Patricia Bullrich reveló que se saturó el sistema de denuncias por amenazas de dirigentes piqueteros

En sentido, destacó que eso no va a ocurrir. “Es exactamente al revés: si se quedan trabajando, haciendo lo que tienen que hacer, el plan Potenciar Trabajo lo van a tener. Si cortan la calle, y acepta que tiene un señor jefe que le dice que vaya a la manifestación, lo va a perder el plan, si toca la calle. Esto es sin vuelta atrás, es muy importante que la gente lo sepa”.

La movilización de hoy, impulsada por la Unidad Piquetera junto a organizaciones multisectoriales, partirá a las 16 horas desde el Congreso de la Nación a Plaza de Mayo. Se dividirán en tres columnas, la principal marchará por Avenida de Mayo; las otras dos por Diagonal Norte y Sur.

Será la primera prueba para el Protocolo de Orden Público que Bullrich presentó la semana pasada para impedir que los manifestantes interrumpan la libre circulación en calles, rutas, puentes y accesos.

El Protocolo Antipiquetes es de orden nacional y Bullrich -que ya desempeñó ese cargo entre 2015 y 2019- apunta a que haya una coordinación en todos los niveles de gobierno y provincias. Axel Kicillof ya anunció que la provincia de Buenos Aires no lo hará. Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, y uno de los organizadores de la protesta, advirtió que las 50 mil personas que aspira a concentrar frente a Casa de Gobierno, no podrán marchar sobre la vereda, como planteó la funcionaria.