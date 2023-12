Reforzaron la seguridad de Casa Rosada con vallas en la previa de la marcha piquetera

Reuniones, llamados y muertos en las calles: así fueron las dramáticas últimas horas de De la Rúa en el gobierno Hace 22 años, el 20 de diciembre de 2001, llegaba a su fin la experiencia de la Alianza con la renuncia del presidente. Los entretelones de una jornada que quedó grabada en la memoria de todos los argentinos

Fernando De la Rúa en su despacho, acompañado por su hijo Antonio y por Darío Lopérfido

Con voz ronca, ajada, tal vez cansada, ejerció, o quiso ejercer, un poder que ya no tenía. “¿Se quieren correr que no me puedo concentrar?”, dijo mientras miraba a sus ministros y a algunos otros funcionarios. La escena era la de un velorio. Algunos de sus allegados no podían contener las lágrimas. Sólo quien era su canciller, Adalberto Rodríguez Giavarini, se mantuvo a su lado, por si hacía falta alguna sugerencia al breve texto que ya había empezado a escribir en el papel timbrado en el que se leía: “Presidente de la Nación Argentina”. Después, con mano acaso firme escribió: “Al Señor Presidente Provisional del Senado, Ing. Ramón Puerta: Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como Presidente de la Nación”. No hizo falta ninguna sugerencia del canciller. Escribió luego un par de conceptos antes de sellar el texto con un: “Pido a Dios por la ventura de mi Patria”. Después firmó: “De la Rúa”, sólo el apellido, la D alta, redondeada, con un rulo continuo que enlazaba el resto de las letras, el acento firme en la U, la A final alargada en un trazo recto.