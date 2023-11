Cúneo Libarona: “No vamos a usar la Justicia federal para perseguir a los opositores, son tiempos de pacificación”

Mariano Cúneo Libarona será el nuevo ministro de Justicia (Maximiliano Luna)

Mariano Cúneo Libarona acaba de terminar una semana frenética, con jornadas que arrancaron antes de las 6 de la mañana y terminaron cerca de la medianoche. El lunes fue confirmado como futuro ministro de Justicia en una entrevista radial. A partir de ese momento, recibió una catarata de mensajes y llamados. Por momentos tuvo que apagar el teléfono para poder trabajar. Los tiempos se adelantaron. En las próximas horas dejará su lugar en el estudio jurídico que comparte con sus tres hermanos, suspenderá su matrícula, y se pedirá licencia en otros trabajos. Solo intentará conservar su lugar en Racing Club, una pasión que no quiere abandonar.

El jueves fue el día clave de la semana. Por la mañana fue a los tribunales de Comodoro Py para reunirse con el flamante titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, Andrés Basso, a quien no conocía. Cuando estaba saliendo del edificio se cruzó con el fiscal Eduardo Taiano y con el camarista Leopoldo Bruglia, con quienes sí tiene una relación hace tiempo.

Cúneo Libarona conoce a muchos de los jueces y fiscales federales por su trabajo como abogado pero a partir de ahora intentará no pisar los tribunales de Retiro. “Son tiempos de pacificación. No vamos a usar la Justicia federal para perseguir a los opositores. Se terminó eso. Hay buenos jueces, queremos que sean independientes y que se respete la división poderes”, le dijo a Infobae.

El nuevo ministro buscará calmar la “guerra” que se libró en estos años desde la política y que tuvo su epicentro en los tribunales de Comodoro Py. Pero Cúneo Libarona y su equipo saben que la mayoría de las causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner están en la etapa de juicio oral y generarán tensiones en los próximos meses. El mensajes no apunta a esos expedientes sino a otras denuncias menores que terminaron archivadas. En ese contexto de “persecución”, según la visión del nuevo ministro, aparece la causa del Correo Argentino contra el ex presidente Mauricio Macri y su familia.

Ese mismo jueves, Cúneo Libarona tuvo un encuentro sorpresivo con los cuatro miembros de la Corte Suprema. Y terminó la jornada charlando con el procurador interno Eduardo Casal en la embajada de Gran Bretaña. Apenas cruzaron algunas palabras y quedaron en reunirse esta semana a solas.

- ¿Cómo fue la reunión con los jueces de la Corte?

- Fue un honor para mí porque es la primera vez que invitan a un ministro que todavía no asumió. Coincidimos que el objetivo de todos es tener una Justicia de excelencia y mejorar la imagen del Poder Judicial. Tenemos buenos jueces en todos los fueros. Por una minoría no se debería contaminar al resto.

- ¿Se habló del juicio político?

- No, de eso no se habló.

- ¿Y de la causa por el espionaje a los jueces?

- Tampoco

Entre las prioridades del futuro ministro aparece la necesidad de cubrir la vacante en el Máximo Tribunal, reservada para una mujer tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco. Algo similar se da con la Procuración General por la incapacidad del gobierno de Alberto Fernández de aprobar la postulación de Daniel Rafecas.

La danza de nombres para esos dos cargos es incesante pero la decisión final quedará en manos del presidente electo. “Lo voy a hablar con Milei y con Nicolás Posse (el futuro jefe de Gabinete). La decisión final es del Presidente”, contesta por estas horas el flamante ministro.

Para la Procuración, Cúneo Libarona impulsa a Marcelo Lucini, el presidente de la Cámara del Crimen y su mano derecha en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad del Museo Social Argentino. En su entorno, el ministro ha dicho varias veces que “tiene admiración” por ese camarista.

No es el único candidato sobre la mesa. Cerca de Milei también se mencionó el nombre de Juan Bautista Mahiques, actual fiscal general de la Ciudad, y hasta sonó Miguel Angel Pichetto, que dejará su cargo en la Auditoría General de la Nación.

Además, el procurador interino Eduardo Casal tiene intención de seguir, pero ratificado por el Senado. “Está probado, atravesó dos gobiernos y tuvo que soportar situaciones extremas”, dicen en su entorno.

Los problemas del Gobierno saliente para designar a un nuevo Procurador se agravarán a partir del 10 de diciembre. Con apenas ocho senadores propios, Milei tendrá muchas complicaciones para conseguir los dos tercios necesarios. Algo similar ocurre con la vacante en la Corte. “Hay que buscar gente con prestigio, que sean aceptados por la Corte, y que puedan pasar el filtro del Senado, no es una tarea sencilla”, le dijo Cúneo Libarona a Infobae sin dar nombres.

Tras ser ratificado por Milei en una entrevista radial con Eduardo Feinmann, el flamante ministro de Justicia no volvió a hablar por teléfono con el presidente electo. Trabajó con su equipo toda la semana y este viernes se reunió con integrantes de la mesa chica de La Liberta Avanza, a quienes les presentó un plan de trabajo con 14 puntos.

- ¿Cuáles serán las prioridades de su gestión?

- Estamos trabajando en un plan de trabajo mientras terminamos de armar los equipos. Pero hay temas que vamos a priorizar como el nombramiento de los jueces y fiscales, no puede haber tantas vacantes. También vamos a impulsar el sistema acusatorio, la implementación del juicio por jurados, y le vamos a dar especial atención al tema carcelario. Estamos pensando en un sistema mixto. Lo que se puede privatizar se va a privatizar. La seguridad, desde ya, quedará siempre en manos del Estado. Y vamos a proponer una ley de juicio rápido.

Pasado el sofocón de la primera semana, Cúneo Libarona tomó varias decisiones personales. En primer lugar, pedirá suspender su matrícula de abogado en la Ciudad de Buenos Aires y en otras jurisdicciones y se irá del estudio jurídico que comparte con sus hermanos. También se tomará licencia en la Universidad del Museo Social Argentino, donde dirigía la carrera de Derecho. No fue una decisión sencilla: en ese lugar estudió junto a sus hermanos y también su padre fue profesor. La única tarea que intentará conservar es su lugar en Racing Club, donde dirige el área de Legales y el colegio.

La segunda semana arrancará con novedades. Mañana Cúneo Libarona pedirá una reunión formal con Martín Soria para avanzar con la transición como en otras áreas del Gobierno. Ya hubo contactos informales, sin respuesta. También intentará comenzar a definir quién será la persona elegida para representar al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, un lugar clave donde Milei también estará en minoría.

Uno de los hombres de consulta por estas horas es el ex ministro Germán Garavano, con quien Cúneo Libarona tiene relación hace más de 15 años. De hecho, llegaron a compartir un caso. Impulsado por el ex presidente Mauricio Macri, Garavano asesora en posibles reformas y aporta nombres de posibles funcionarios pero no quiere ocupar cargos. “Es hombre de consulta como otros ministros”, dicen cerca de Cúneo Libarona.