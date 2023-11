Graciela Camaño: “Fue Sergio Massa el que impidió que Argentina fuera Venezuela”

La diputada nacional Graciela Camaño

A pocos días del balotaje, la diputada nacional Graciela Camaño ratificó su apoyo al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y recordó cómo fue su vínculo político, desde la militancia juntos hasta la distancia que tomaron en 2019. “Fue Sergio Massa el que impidió que Argentina fuera Venezuela, lo voy a decir bien fuerte”, sostuvo. Además, se refirió al pacto entre Mauricio Macri y Javier Milei, a quien definió como “una caja de sorpresas”.

Hace tan solo unos días, en el inicio de la recta final de la campaña, la legisladora hizo público su apoyo al actual ministro de Economía. En esa oportunidad, aseguró: “No tengo ninguna duda, voy a acompañar la candidatura de Sergio; lo conozco, sé de sus errores y de sus virtudes”.

Ahora, Camaño reiteró que acompañará funcionario, a quien calificó como “un político clásico”. Durante una entrevista con Luis Novaresio en LN+, diferenció al actual ministro de Economía de otros miembros de la política al asegurar que “tiene algunas ventajas”, puesto que lo incluyó dentro de una camada de personas que “no tiene una mochila tan ideologizada”. Por el contrario, dijo, “piensa en el Estado y en la institución como algo que se puede acordar”.

De esta manera, recordó la cercanía que supo tener hasta el 2019 con el candidato oficialista. “El momento más importante de nuestra relación se da allí por el 2009 cuando él decide partir del oficialismo peronista y emprende su propio viaje, armando su partido, etc.”, mencionó.

Javier Milei y Sergio Massa durante el último debate presidencial (EFE/ Luis Robayo)

En esa línea, Camaño resaltó el trabajo que realizó Massa cuando asumió como diputado nacional en 2013 y se comprometió a “no apoyar ninguna reforma constitucional que posibilitara aquello que pensaba en ese momento el kirchnerismo”. “Creo que por estos días nadie lo dice y lo voy a decir bien fuerte: fue Sergio Massa el que impidió que Argentina fuera Venezuela”, expresó la diputada nacional.

Al ser consultada sobre las “contradicciones” que se le cuestionan al candidato oficialista sobre las posturas políticas que tuvo durante su carrera, la legisladora planteó que si se analiza cómo llegó hasta estas elecciones “no hay una contradicción”, por lo que reveló la conversación que tuvo con Massa en 2019, cuando el Frente Renovador se unió al Frente de Todos.

“‘No llegamos’, fue lo que me dijo. “No te hagas ilusiones si después no las vas a poder concretar, cómo vas a concretar tus sueños si evidentemente en el país hay dos posiciones: en una está el peronismo y en otra está el macrismo, no hay otra posición”, rememoró.

En consecuencia, reconoció que el titular de la cartera de Hacienda “tenía razón” y señaló que, en caso de ser electo, deberá “gobernar a un peronismo que tiene al kirchnerismo dentro”.

Sin embargo, también aclaró que, si el domingo Massa gana las elecciones, su “desafío más grande será saber interpretar lo que piensan los electores de Milei y dedicarse a lograr los consensos”. Por esto mismo, consideró como “lo más razonable” crear un Gobierno de unidad, tal como plantea el candidato oficialista. “Eso lo vamos a ver en los próximos días, si le toca ser presidente”, proyectó.

Mauricio Macri hizo público su apoyo político a Javier Milei (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Por otro lado, Camaño se expresó sobre el pacto entre Mauricio Macri y Javier Milei, que se concretó tan solo dos días después de la derrota de Juntos por el Cambio en las generales y terminó de destapar los quiebres internos dentro de la coalición que funcionó como oposición durante el Gobierno de Alberto Fernández.

Al respecto, la diputada manifestó que “el tema más grave es que Mauricio cree que lo va a poder conducir a Milei” y advirtió: “No sea cosa que Milei se convierta en el verdugo de Mauricio”. Luego, le dedicó criticó a ambos.

Camaño apuntó contra el candidato libertario por negar el cambio climático y referirse al papa Francisco como “el representante del ‘Maligno’ en la Tierra”. “Javier Milei es una caja de sorpresas, con muchas definiciones contundentes que hacen a un modelo de país en el que yo no quiero vivir”, sostuvo antes de definirlo como un “apátrida”.

Mientras tanto, al fundador del PRO lo calificó como “un resentido” al responsabilizarlo por el sobrenombre que algunos sectores de la política le adjudican al candidato de Unión por la Patria. “‘Ventajita’ se lo pone Macri porque Massa se opone a que se incluya a los familiares dentro de la ley de blanqueo. Como buen nene rico caprichoso, el otro es un ventajero porque no le puso lo que él quería”, lanzó.