Sergio Massa anunció que si es electo presidente la oposición manejará la Oficina Anticorrupción

“Es una forma de transferir y compartir responsabilidades”, argumentó el candidato de Unión por la Patria

En una nueva convocatoria hacia el gobierno de unidad nacional que busca en caso de ser elegido en el balotaje del próximo domingo, el candidato a presidente Sergio Massa anunció que si es electo será la oposición quien esté a cargo de la Oficina Anticorrupción.

Te puede interesar: Entre los intendentes y La Cámpora, cómo se reordenará el PJ bonaerense para el segundo mandato de Axel Kicillof

El anuncio del referente de Unión por la Patria sucedió este martes, a cinco días del balotaje, en un evento junto a referentes de universidades nacionales, ONGs, y organizaciones e instituciones de la sociedad civil. En este marco anticipó que busca darle un marco legal a su propuesta enviando al Congreso una Ley de Ética para la lucha contra la corrupción.

“Creo que es importante que le plantemos a la sociedad que, así como hay organismos de control que son propios del funcionamiento del Poder Ejecutivo o son del Poder Legislativo, hay uno que tiene la tarea de la persecución de los delitos identificados y observados por los diferentes organismos de control y mecanismos de control internos del Estado, que es la Oficina Anticorrupción”, comenzó su discurso el ministro de Economía.

Te puede interesar: Natalia De la Sota ratificó su apoyo a Sergio Massa en el balotaje: “Quiero un país de unidad nacional”

En ese sentido, destacó como “el mayor desafío para mostrar nuestra voluntad de avanzar en una agenda de transparencia seria” es que “la Oficina Anticorrupción la lidere alguien propuesto y aprobado por el Congreso desde el principal bloque opositor”. “Es una forma de transferir y compartir responsabilidades”, argumentó en un nuevo gesto a dejar atrás la grieta.

El candidato anticipó que será la oposición quien esté al frente de la Oficina Anticorrupción

“En el marco conceptual en el que tenemos que construir esta etapa, la integridad, lucha contra la corrupción y transparencia serán parte de nuestra agenda de trabajo en el marco de un gobierno de unidad nacional”, insistió Massa al encabezar la mesa de trabajo denominada “para el Compromiso con la Transparencia y la Democracia”.

Te puede interesar: Mendoza acudió a la Corte Suprema para que se suspenda la devolución del IVA y las modificaciones a Ganancias

Sobre la Ley de Ética que pretende impulsar, destacó que fijaría “un piso de condiciones mínimas en cuidado en materia de transparencia y eficiencia de la cosa pública”. “Quiero que cada argentino pueda controlar online las cuentas del Estado de manera permanente desde el celular. Para el 30 de junio de 2024 no puede quedar ningún organismo o empresa pública que no licite y contrate de manera electrónica. Eso da trazabilidad y da certidumbre al contratante con el Estado”, agregó ampliando el gesto no solo al mundo de la política, sino también de la sociedad civil en su conjunto.

Para el funcionario y postulante a la Presidencia de la Nación, hay que “abrir la participación a otros sectores que quieran controlar y ejercer de manera vehemente la tarea de control como forma de ejercer el trabajo de oposición y de control de la gestión”.

En la misma sintonía mencionó como otra propuesta la “Ley de Bien Restituido”. Según explicó con una legislación de estas características, “Italia recaudó 4 billones de euros, enfocándose en delitos contra la corrupción, el narcotráfico y la trata de personas, básicamente lo que denominamos el crimen organizado”.

Sergio Massa anunció que si es electo presidente la oposición manejará la Oficina Anticorrupción

“Que lo recaudado sirva no solo para el financiamiento de una fuerza federal que articule la investigación de estos delitos, sino también para fortalecimiento de las fuerzas de seguridad”, agregó.

“Que la oposición se pueda integrar a controlarnos es fundamental, Argentina tiene que poner en la agenda de políticas de estado la lucha contra la corrupción a nivel nacional, provincial y local. Muchas veces, ineficiencia, también es corrupción; muchas veces desconocimiento del Estado y su materia a la hora de asumir responsabilidades, es corrupción; muchas veces falta de programación, de articulación de políticas domésticas y de políticas internacionales, es corrupción”, justificó.

Massa sigue abriendo la convocatoria a un gobierno de unidad nacional a días del balotaje donde se enfrentará a Javier Milei. El mes pasado, a días de las elecciones generales, había anticipado que en su potencial gestión del Poder Ejecutivo, el Banco Central sea administrado de forma equitativa con la oposición.

El anuncio del referente de Unión por la Patria sucedió este martes, a cinco días del balotaje, en un evento junto a referentes de universidades nacionales, ONGs, y organizaciones e instituciones de la sociedad civil

El anuncio que hizo junto a referentes de universidades nacionales, ONGs, y organizaciones e instituciones de la sociedad civil, lo replicó luego en un acto en Cipolletti, Río Negro. Allí le habló “especialmente a aquellos que dudan, porque sienten que tenemos una deuda en materia institucional como fuerza política”. “Quiero dejarlo claro: además de pelear contra el narcotráfico y contra la inseguridad, voy a pelear contra la corrupción, porque también es una tarea que tenemos para terminar de construir esa unión nacional de la que hablamos”, enfatizó.

Junto a dirigentes e integrantes de distintas fuerzas políticas, destacó: “Tenemos la capacidad de juntarnos aquellos que venimos desde orígenes distintos a construir esa unidad nacional que pregonamos”. “Que podemos sentarnos peronistas, radicales, provinciales, vecinalistas, no preguntamos de dónde vienen, no pedimos carnet, venimos a llamar a la construcción de la unidad nacional desde aquí, desde la Patagonia, a todos los argentinos”, concluyó el candidato de Unión por la Patria.