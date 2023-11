Javier Milei: “A Sergio Massa lo percibo como un enemigo”

El candidato a presidente de La Libertad Avanza definió a su contrincante de Unión por la Patria como “la continuidad del modelo de la casta” y pidió a la militancia libertaria que se comprometa con la fiscalización “para cuidar los votos” el día del balotaje

A 11 días del balotaje que definirá al próximo presidente de la Argentina durante los siguientes cuatro años, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, endureció su postura y definió a Sergio Massa como su “enemigo”.

El economista libertario está confiado, cree que tiene “todas las posibilidades” para lograr el triunfo el próximo 19 de noviembre, y pese a haber salido segundo en las generales, destacó que para el peronismo fue “la peor elección que ha hecho en toda su historia”. Sin embargo, que el postulante de Unión por la Patria haya alcanzado el 37% lo ve como “todo un proceso de lavado de cerebro que hace que los argentinos estén inclinados a abrazar ideas de corte socialista”.

Javier Milei brindó estas definiciones en una extensa entrevista con el reconocido periodista peruano Jaime Bayly en la que cuestionó el rol del ministro de Economía de Massa en medio de la campaña electoral: “Lo que hizo fue ponerle plata a la gente en el bolsillo”. “Suponte que vos no tenés nada para comer, entonces ahora viene alguien y te da plata. A vos qué te importa si esa plata la sacó de imprimir billetes en el Banco Central y eso genera inflación. Y la plata que vos vas a recibir, en rigor va a ser menos que la que crees que está recibiendo”, ejemplificó.

“Cuando vos tenés una situación de tanta miserabilidad como la que tiene Argentina, donde vos hoy tenés más de 40% de pobres, más de 10% de indigentes, donde dos tercios de los jóvenes de 0 a 14 años son pobres. En ese contexto, cuando vos hacés esa inyección de dinero, como la política monetaria actúa con rezagos, entonces eso de repente pega de acá a 18 meses. Pero en el corto plazo a vos te da la sensación de que tu bolsillo se agrandó enormemente y van y votan”, sintetizó su planteo.

En este marco, ante la consulta de si a Sergio Massa lo percibe como un enemigo o un adversario político, sin dudarlo Milei respondió: “Yo lo percibo como el enemigo”. “Porque él es la continuidad del modelo de la casta. Él es la mejor expresión de la casta. Si la casta son los políticos ladrones. Qué ladrones más grandes que los kirchneristas”, continuó.

“Está rodeado de los ladrones de La Cámpora, los cuales los iba a echar. Y sin embargo los tiene en la lista. Que los tenga escondidos no quiere decir que no estén”, manifestó e incluyó dentro de su definición de “casta” a “los empresarios prebendarios, amigos de Massa”, a quienes acusó de hablar “pestes” de él.

Al respecto, aseguró que si llega a la Presidencia de la Nación los empresarios “van a tener que competir muy bien, ganarse el pan con el sudor del frente, servir al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio, sino irán a la quiebra”.

Milei denunció "irregularidades" en las elecciones del pasado 22 de octubre

“El otro grupo de poder de casta es los sindicalistas que entregan a los trabajadores y están con él (Massa). Y si me pongo a ver, los periodistas corruptos también están con él. Sos el rey de la casta”, enfatizó su embestida contra el candidato oficialista.

Consultado sobre si Mauricio Macri y Patricia Bullrich no entran dentro de la definición de “casta”, expresó que si bien la gestión de Cambiemos fue “un fracaso”, no considera el último acuerdo alcanzado con Juntos por el Cambio haber “pactado con la casta”.

“Macri tenía las ideas correctas. La dirección correcta, pero había un problema en la velocidad. Fracasó porque tenía una alianza heterogénea con la Coalición Cívica, con el ala izquierda del radicalismo, la parte más blanda del pro”, que “conspiraban contra la dirección que llevaba”.

“Yo creo que ellos creían que Juntos por el Cambio era un vehículo ganador, era un vehículo que tenía chances de ganar. Entonces decidieron mantener esa sociedad electoral y frente a la derrota es muy bueno el punto que hace Bullrich, porque dice, el argumento de ellos y de Macri era si no somos el cambio, no somos nada. Acá había dos opciones de cambio y eligieron la de La Libertad. Avanza”, resaltó y aseguró que él hubiese hecho lo mismo si JxC llegaba al balotaje.

En esta nueva faceta, Milei dijo que Macri tuvo “un rol patriótico” al no competir por la Presidencia ya que ese gesto “sacó de la cancha a Cristina Kirchner”. Además, señaló que el pacto alcanzado con JxC significa que “las expresiones de cambio hacia las ideas de la libertad representan un 54%”: “Ha nacido algo nuevo”.

Ante la pregunta de qué porcentaje de los votos de Patricia Bullrich considera que irán hacia él en el balotaje, se mostró cauto y respondió: “Yo soy super bilardista, el 19 te digo”.

Milei denunció “irregularidades” en la elección del 22 de octubre y pidió a su militancia que se comprometa con la fiscalización el día del balotaje

En la entrevista que se difundió este martes, Milei dijo que en las elecciones generales hubo “irregularidades” que “ponen en duda el resultado”. Sin embargo, su fundamento se limitó a señalar que la Justicia Electoral “está muy influenciada por el poder político” y “quien cuenta los votos es el que controla todo”.

No obstante, puso el foco en la fiscalización de cara al 19 de noviembre: “Si no estamos en condiciones de cuidar los votos como corresponde, entonces no seríamos dignos ganadores en las elecciones”.

“Por eso es que nosotros pedimos que se haga un esfuerzo tan grande en términos de fiscalización y de responsabilidad para cuidar los votos, porque no es que es solamente responsabilidad nuestra, si la gente no nos acompaña, después no te quejes”, advirtió al electorado y en la misma sintonía se refirió al fin de semana largo en el que se llevará a cabo el proceso electoral: “Si no te haces cargo de que tenés que ir a pararlo en las urnas y preferís irte de vacaciones después, si te arruinan la vida, no llores porque fuiste cómplice, que igual de cómplices son los que hablan del voto en blanco o de no ir a votar”, protestó.