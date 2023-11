En su visita a Santa Fe, Sergio Massa le envió un guiño a Maximiliano Pullaro en busca de conquistar el voto radical

Sergio Massa le envió un guiño a Maximiliano Pullaro

En la carrera por vencer a Javier Milei en el balotaje que se disputará el próximo 19 de noviembre, Sergio Massa encabezó este martes un acto en Santa Fe, donde habló de la producción, la coparticipación y el desafío que tiene esa provincia en materia de seguridad. En ese sentido, el candidato a presidente de Unión por la Patria le envió un guiño a Maximiliano Pullaro, el dirigente radical que ganó la Gobernación por una amplia diferencia ante el peronismo local. Su mensaje llega luego de la recorrida que hizo en la provincia de Córdoba, donde también buscó conquistar al electorado históricamente adverso al kirchnerismo.

En un encuentro con empresarios del sector productivo de Santa Fe, realizado en el Parque Industrial de Sauce Viejo, Massa envió un mensaje directo: “Quiero comprometerme con el nuevo gobernador de Santa Fe. Los santafesinos eligieron a un nuevo gobernador, que desde el 10 de diciembre tiene un enorme desafío que es devolverle la paz y la tranquilidad a los rosarinos y a los santafesinos”.

“Quiero decirle desde acá: gobernador Pullaro me va a tener a su lado peleando para darle seguridad a cada santafesino, me va a tener a su lado invirtiendo en cámaras, en móviles pero también señalando a aquellos jueces que sean cómplices del delito del narcotráfico, me va a tener a su lado para devolverle la paz y la tranquilidad a los santafesinos para que sientan que la calle no es más de los chorros, para que los chorros vuelvan a tener miedo”, agregó.

Pullaro se convirtió en una figura importante dentro de la oposición, a raíz de su desempeño electoral en septiembre pasado, cuando se consagró como el candidato a gobernador más votado de la historia de Santa Fe en los últimos 40 años, desde la vuelta a la democracia. Se debe a que superó el millón de votos, duplicó al peronismo en sufragios y se quedó con la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores. Si bien en un principio se expresó a favor de Milei para un eventual balotaje, en las últimas semanas se ordenó detrás del comunicado que publicó el Comité Nacional de la UCR, que se expresó neutral y convocó a una “libertad de acción” a la hora de votar entre el postulante peronista y el libertario.

Maximiliano Pullaro, gobernador electo de Santa Fe

“Creo que a la gente no le importa a quién voy a votar. De hecho, pedimos que voten a Juntos por el Cambio y salió tercero. No me voy a manifestar en ese sentido porque tengo una responsabilidad institucional, que es gobernar y gobernar bien Santa Fe”, planteó en una conferencia de prensa luego de regresar de su gira por Estados Unidos, evento que le impidió participar de la mesa radical que se reunió luego de la conferencia de Patricia Bullrich con Luis Petri, donde se expresaron a favor de La Libertad Avanza.

Además, Pullaro justificó su anterior expresión a favor de Milei, al recordar que la entrevista en la que dio esas definiciones hubo “siete preguntas que se fueron desencadenando y fue en un contexto electoral”. Sobre la alianza de Mauricio Macri y Bullrich con Milei, Pullaro dijo que “son decisiones personales que toman los dirigentes” y aceptó que “hay una tensión importante en Juntos por el Cambio”.

La visita de Massa a Santa Fe y Córdoba responde a una necesidad clara de sumar el voto opositor en dos provincias con un importante peso en el Padrón electoral y que, además, han mostrado una clara inclinación por opciones adversas al peronismo en las últimas elecciones generales. De hecho, tanto en el territorio de Pullaro como en el de Juan Schiaretti, La Libertad Avanza ganó cómodamente en las PASO y en las generales.