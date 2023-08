Píparo convocó a un acuerdo con Bullrich y Grindetti en Provincia de Buenos Aires: “Es prioritario ganarle a Kicillof”

Carolina Píparo invitó a Bullrich y a Grindetti a sumarse a La Libertad Avanza

El sorpresivo triunfo de Javier Milei en las PASO tuvo su correlato en la provincia de Buenos Aires donde Carolina Píparo se impuso como la opositora más votada. Mientras que aunando sus fuerzas Juntos por el Cambio fue el frente opositor más votado. Sin embargo a ninguno le alcanzaría para destronar al oficialismo, por ello la candidata liberal convocó a Patricia Bullrich y a Néstor Grindetti a alcanzar un acuerdo. “Es prioritario ganarle a (Axel) Kicillof”, planteó.

El recuento provisorio arrojó un triunfo del actual gobernador de Unión por la Patria con un 36% que le permite pensar en la reelección y sostener las expectativas del oficialismo a nivel nacional. En la interna de JxC Grindetti venció a Diego Santilli por alrededor de 20 mil votos sumando entre ambos cerca del 33%. Por su parte, Píparo superó por más de 500 mil votos al candidato de Bullrich; esto significa un 23% de los sufragios para La Libertad Avanza.

En provincia de Buenos Aires no hay balotaje, el 22 de octubre cuando se celebren las elecciones generales aquél o aquella más votado/a, aunque sea por un sufragio, se convertirá en el próximo gobernador.

“Fui la opositora más votada en la provincia, eso nos llena de esperanza para hacer una mejor performance en octubre”, se envalentonó Píparo invitando de inmediato a los referentes del PRO a “sumarse” a las ideas que propone Milei en el país y ella en territorio bonaerense: “El debate que tenemos que dar de acá en adelante es si Bullrich y Grindetti están dispuestos a dejar esa coalición, esa mezcla que no tiene un objetivo ni camino en común”.

La legisladora nacional recordó que esa propuesta la hizo tiempo atrás Milei convocando a los “halcones” de Juntos por el Cambio a sumarse al frente libertario y echando leña al fuego luego de la cruenta interna entre Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta abrió el interrogante: “No sé cómo se van a mirar la cara después de todo lo que se dijeron”.

“Los que están convencidos acerca del camino que propone Milei en el país y yo en la provincia son bienvenidos. Los que estén de acuerdo y convencidos”, enfatizó y puso sobre la mesa que ella dejó JxC para sumarse a las filas liberales en el 2021.

En declaraciones a Todo Noticias (TN), Píparo aclaró que no se trata de hacer “una mezcla por la mezcla” misma, y advirtió a los ganadores del PRO que “tienen que acordar con la persona que ha ganado en el país que es Javier Milei” y que “deberían dejar Juntos por el Cambio”.

Bullrich junto a Néstor Grindetti (Foto: Nicolas Stulberg)

Ella manifestó que no volvería a ser parte de JxC y entre sus cuestionamientos apuntó al radicalismo que “muestra cada día que votan muy parecido al kirchnerismo”. “Me tenés que demostrar que no sos kirchnerista si querés venir acá”, insistió. “Somos los únicos que tenemos chances de desterrar a Kicillof para siempre de la provincia”, agregó destacando el crecimiento de La Libertad Avanza.

Consultada por sus proyectos para la Provincia, Píparo manifestó: “Quiero reformar el Código Procesal, tiene que dejar de existir la puerta giratoria; quiero crear cárceles, crear institutos de menores porque son un desastre y quiero una política criminal que respalde a la policía para prevenir y reprimir el delito”.

En materia educativa dijo que su modelo “es el de Chile”, y señaló que los docentes tienen que tener una carrera, “que puedan crecer por sus propios méritos y que no tenga que ver con si a un sindicalista le gusta o no el color del gobierno”. Si bien coincide con la propuesta de váuchers que plantea Milei, considera que se podría discutir a futuro porque “hoy el debate es otro, los chicos no aprenden a leer, escribir, sumar y restar”.

En sintonía con las iniciativas del economista libertario, Píparo dijo que en un potencial gobierno suyo “recortaría gastos en la Legislatura bonaerense y en toda la política provincial”. “No así en los cargos del estado; el empleado tiene que ser recategorizado, crecer en su función y se acaban los funcionarios que vienen a aprender su función en base a sus empleados”, concluyó.

