Patricia Bullrich se reunirá mañana con Larreta para mostrar una foto de unidad que fortalezca a Juntos por el Cambio

Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, nuevamente juntos para la foto

De cara a la nueva etapa electoral, Patricia Bullrich avanzará mañana con otro gesto que apuntará a mostrar la “fortaleza” interna de Juntos por el Cambio: se reunirá con Horacio Rodríguez Larreta en un café del barrio de Palermo.

Del encuentro, confirmado por operadores de ambos sectores, participarán también el compañero de fórmula de Bullrich, Luis Petri, y quien acompañó a Larreta, Gerardo Morales. Se trata de la primera señal de la candidata presidencial de JxC dirigida al electorado para demostrar que se terminaron las peleas entre ellos y que el plan es avanzar de manera unificada para tratar de ganar los comicios generales del 22 de octubre.

Bullrich admitió que el fuerte enfrentamiento interno afectó electoralmente al espacio: “Nos hizo mucho daño, pero más daño nos hubiera hecho si JxC era un cambio sin cambio. Entonces hoy tenemos una gran oportunidad de ganar las elecciones nacionales”, analizó.

Gerardo Morales, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Luis Petri, en la postal final de las PASO (Foto: REUTERS/Agustín Marcarian)

No está claro todavía si Bullrich integrará a la campaña electoral a los equipos de sus rivales internos o si tomará en cuenta las propuestas de gobierno que diseñaron las fundaciones que pertenecen a los partidos de JxC. En el larretismo esperan que la postulante presidencial modere antes su discurso: “No vamos a sumarnos para militar la consigna ‘si no es todo, es nada’”, advirtieron a Infobae.

Bullrich se impuso en las PASO ante Larreta por más de 5 puntos, pero el escenario electoral que quedó definido muestra una división en tres tercios: primero se ubicó Javier Milei, con el 30,8% de los votos, luego Juntos por el Cambio, con 28%, y Unión por la Patria quedó tercero, con 26,7%.

Una de las pocas voces autocríticas que se escucharon en estas últimas horas fue la de Rogelio Frigerio, que este domingo ganó en la interna opositora en Entre Ríos: criticó la campaña nacional de JxC al asegurar que “le faltó empatizar con lo que le está pasando a la sociedad”. Agregó que “la gente votó con bronca, está frustrada con la política y los políticos no pueden estar en otra sintonía y festejando”. “Mucha gente la vio (a la campaña) como una pelea de espacio de poder”, señaló.

Patricia Bullrich y Luis Petri, con Juan Pablo Arenaza y Hernán Lombardi, en un café de trabajo que mantuvieron este lunes en Palermo

Para la ex ministra de Seguridad, el desafío es cómo captar los votos moderados de Larreta para crecer, aunque en la primera reunión que mantuvo este lunes para analizar los resultados de las primarias, Bullrich y su equipo resolvieron salir a buscar al votante de Juntos por el Cambio que no participó de las PASO: les preocupa el retroceso de Juntos por el Cambio en cantidad de votos a nivel nacional, rubro en el ahora obtuvo 1,5 millones de votos menos que en las PASO de 2019.

De todas formas, en el encuentro bullrichista no se mostraron dispuestos a seducir al electorado de centro: “Estas PASO demostraron justamente que ese votante no existe. Todo el electorado se corrió a la derecha”, afirmó a Infobae un operador de “los halcones”. Por eso Bullrich no quiere sobreactuar ningún gesto de moderación que la desperfile ante sus votantes, por más que necesite de sumar apoyos de los independientes que apoyaron a Larreta o a peronistas disidentes como Juan Schiaretti.

Por eso una de las decisiones es no buscar reuniones o fotos con otros dirigentes de Juntos por el Cambio que no sean Larreta y Morales. Las heridas del bullrichismo siguen abiertas, por ejemplo, con Elisa Carrió, fundadora de la Coalición Cívica, quien había vinculado a la flamante ganadora de las PASO de JxC y a Mauricio Macri con la idea de “ajustar y reprimir” si ganaban las elecciones.

Patricia Bullrich no prevé por ahora una foto con la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio

Por ahora tampoco está planificado un encuentro con Macri, a quien Bullrich agradeció en su discurso final de Parque Norte, pero de quien procurará mantener autonomía para no dar la sensación de que habrá un “doble comando” en la Casa Rosada si ella triunfa en la elección del 22 de octubre.

Las decisiones se tomaron en la reunión que, como anticipó Infobae, la ganadora de la interna de Juntos por el Cambio mantuvo este lunes a las 10 con sus principales colaboradores en sus oficinas de Hipólito Yrigoyen al 400, frente a la Plaza de Mayo. Estuvieron Luis Petri, el compañero de fórmula de Bullrich; Juan Palo Arenaza, el jefe de campaña; Néstor Grindetti, Cristian Ritondo, Maximiliano Abad, Damián Arabia, Federico Pinedo, Laura Alonso y el consultor Derek Hampton, entre otros.

En el encuentro hubo un análisis de los resultados electorales de este domingo, donde predominó la sorpresa por los 7 millones de votos que logró Milei, casi 3 millones más que la ex ministra de Seguridad, y comenzaron a intercambiar ideas para la nueva etapa de la campaña, que, según lo dispone el Código Nacional Electoral, comenzará el 2 de septiembre, 50 días antes de la elección.

Javier Milei fue el inesperado ganador de las PASO: Patricia Bullrich analiza cómo ganarle en octubre (Foto: Luis Robayo/AFP)

Además, se definió que Bullrich y Petri mantendrán el contacto directo con la gente, una de las claves del triunfo electoral, según su equipo de campaña: esta tarde salieron caminar por el barrio de Palermo para hablar con los vecinos, viajarán al interior y recorrerán la provincia de Buenos Aires.

Entre las acciones acordadas también figura un reordenamiento del trabajo territorial del bullrichismo con los candidatos ganadores en las PASO y también con los perdedores, pero la decisión central fue convencer a los votantes de JxC que no participaron de las primarias: se coincidió que en ese andarivel hay “mucho para crecer” en cantidad de sufragios y así llegar en mejores condiciones para competir contra Milei y Sergio Massa, de Unión por la Patria, en los comicios del 22 de octubre.

Se fijó un plazo de 10 días, desde este lunes, para hacer una evaluación más detallada del electorado de JxC, con las zonas en donde hubo más abstención de votantes propios y un estudio de cómo fue el comportamiento electoral del segmento opositor en las elecciones legislativas de 2021.

A esa porción de electores de Juntos por el Cambio que resultaron esquivos en estas PASO estará dirigida la foto de Bullrich y Larreta. No será el único gesto de unidad, pero marcará el comienzo de una nueva estrategia que apunta a resolver un dilema: cómo ganarle a Milei, que se mueve cómodo en el electorado más duro, y evitar el crecimiento de Massa, que podría captar independientes.

