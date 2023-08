Javier Milei votó y se quejó por la destrucción de boletas de la Libertad Avanza en diferentes distritos del país

Elecciones 2023: así votó Javier Milei

El precandidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, votó pasadas las 13 en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicada en Medrano 951, luego de hacer una larga fila de más de dos cuadras. “Era esperable cuando alguien quiere sacar alguna ventajita”, dijo a modo de crítica contra Horacio Rodríguez Larreta, por los inconvenientes con la boleta electrónica que se registraron en la Ciudad de Buenos Aires durante las PASO 2023.

Horas después, el referente libertario realizó una denuncia pública a través de las redes sociales: “Es un escándalo el intento de robo o destrucción de boletas nuestras a lo largo y a lo ancho del país. Impresionantes nuestros fiscales defendiendo los votos. Todas las boletas donde sea clara la intención del votante son válidas. No importan si están rotas o no. No se dejen engañar. ¡A cuidar los votos!”.

El economista y aspirante a la presidencia añadió que, durante la campaña electoral de LLA, han “puesto en discusión cosas que hacía muchos años que nos se discutían”. También aseguró que la juventud “es la que lleva menos tiempo expuesta al sistema de adoctrinamiento”, y consideró que su figura tiene una mayor adhesión electoral en ese rango.

Milei, rodeado de periodistas (Ariel Torres)

Por otra parte, consultado sobre si su fuerza política representa una ´derecha populista´, respondió: “Son lecturas que trata de hacer la gente que está dentro del sistema”.

“Argentina lleva 100 años fracasando, en especial los últimos 40 y 20 años, con lo cual es un comentario propio de la casta aferrada a sus privilegios”, sostuvo Milei.

Luego de emitir su voto, Milei debió regresar a la mesa debido a que se olvidó su documento. Incluso, tuvo una salida caótica de la UTN al enfrentar a la prensa. Aunque logró hacer algunas declaraciones en medio de empujones.

“Si no están conformes, vayan y voten. Esa es la forma de cambiar, nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer”, dijo a los votantes. Por último, anunció que se dirigía al búnker de su partido a esperar los resultados de los comicios.

El precandidato Javier Milei (REUTERS/Mariana Nedelcu)

La jornada electoral, que comenzó con lenta afluencia de votantes en las primeras horas de la mañana, registraba demoras en la votación a raíz de una serie de inconvenientes con las máquinas en diferentes barrios. Justamente, Patricia Bullrich, precandidata de JxC, protagonizó uno de los momentos más comentados de la jornada por el voto electrónico en La Rural: a las 12.27 se paró frente a la máquina e ingresó la boleta electrónica. Y ahí quedó. Pidió la ayuda de dos técnicos. Le dieron una segunda boleta. Tampoco pudo. Una tercera. Fue inútil. Tuvieron que cambiar la máquina. Ya habían pasado más de diez minutos desde que se posó frente a la máquina. Se ponía y se sacaba los anteojos. Tras varios intentos, logró votar.

La jueza federal con competencia electoral en CABA, María Servini, denunció que “hay más de 200 máquinas que no funcionan” en la Ciudad de Buenos Aires para el voto electrónico y dijo: “En una escuela tengo un piquete de fiscales”. “La gente quiere votar, pero no puede”, aseguró.

La magistrada había advertido en declaraciones realizadas más temprano que “resulta preocupante el grado de improvisación” en el manejo de las máquinas de votación electrónica para elegir jefe de Gobierno porteño y cargos locales.

Servini advirtió a la Cámara sobre la “impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral”, en un escrito enviado al presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Via, informaron a la agencia de noticias Télam fuentes judiciales.

