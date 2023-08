La familia de “Toty” Flores fue víctima de dos robos violentos: “Es un mensaje mafioso”

La familia de Héctor “Toty” Flores sufrió dos hechos violentos de seguridad en 48 horas (Alejandro Beltrame)

La familia del candidato a intendente de La Matanza de Juntos por el Cambio, Héctor “Toty” Flores, sufrió dos episodios violentos de inseguridad en 48 horas. Estos hechos fueron denunciados por el dirigente de la Colación Cívica en sus redes sociales y rápidamente tomaron estado público.

“Por la sucesión de los hechos, evidentemente entendemos que se trata de un mensaje mafioso. Eso da más bronca, y nos pone en alerta de que las mafias no atacan directamente, sino que dan mensajes a través de los familiares más indefensos”, aseguró el aspirante a jefe comunal, en comunicación con radio Mitre.

Te puede interesar: Larreta y Bullrich enfrentan la paradoja política de ganar la interna sin afectar la unidad: el rol de Macri

Las hijas del referente social, fundador de la Cooperativa Barrio La Juanita, fueron las víctimas de la inseguridad en La Matanza. Primero le robaron el auto a una de ellas, mientras que horas después a las hijas del dirigente le quitaron su camioneta.

“Otra vez fueron dos hechos en dos días. Primero le roban a mi hija en González Catán, iba sola en el coche y la cruzaron en el auto para robárselo. Y a los dos días en Rafael Castillo, en el barrio Central, en mi camioneta mandé a comprar a mis hijas y también le cruzaron un coche, cuando estaban comprando en un kiosco. Y a punta de pistola, cinco personas les robaron la camioneta. Una situación muy complicada”, detalló.

Toty Flores es precandidato a Intendente de La Matanza de Juntos por el Cambio

Y explicó: “Nosotros estamos acostumbrados a andar por las calles teniendo más cuidado, pero igual no les tenemos miedo. Hace mucho que transitamos en estas calles, y entendemos que puede ser un vuelto porque estamos trabajando muy fuerte en encontrar salida para el tema de la inseguridad, que es uno de los flagelos que más acosa a la gente de La Matanza”.

Asimismo, el aspirante a la intendencia de La Matanza, hizo referencia al oficialismo local y a los hechos de seguridad que se repiten en el distrito. “El oficialismo de La Matanza va en la boleta de Massa, y la verdad que acá hay dos problemas muy serios, que cualquier encuesta lo identifica rápidamente”, manifestó.

Te puede interesar: Sergio Massa selló un acuerdo con los movimientos sociales oficialistas que lo acompañarán en su carrera presidencial

“El tema de la inseguridad no es solo en el primer cordón, que había mucho prejuicio, de que solo ahí se robaba porque había muchos bienes. Sino que también en el tercero es invivible, porque quien sale a trabajar temprano a la mañana, le roban una zapatilla o le sacan todos los bienes que tiene, muchas veces”, sostuvo Flores.

Toty Flores es uno de los referentes de la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrio, en el Conurbano bonaeremse

Teniendo en cuenta esto, el integrante de la Coalición Cívica hizo referencia a otros casos de inseguridad que se viven a diario en el distrito de La Matanza. “Y la zozobra, que significa muchas veces para la familia. Hoy los sistemas son el celular, que también es difícil llevarlo, pero sirve para avisar que llegaron bien al trabajo, o los chicos que van a la universidad, que tienen que avisar que los esperen en la para del colectivo”, aseguró.

Y concluyó: “Eso no garantiza absolutamente nada, porque hace poco me dijeron en Virrey del Pino, de un barrio, en el que como hubo hecho de inseguridad, los colectiveros la mejor medida que tomaron fue la de no entrar más en el barrio. Entonces ahora 8 o 10 personas se ponen de acuerdo y van juntas a tomar el colectivo. El Estado tiene que tomar medidas”.

Horacio Rodríguez Larreta se solidarizó con Toty Flores

El Jefe de Gobierno porteño y precandidato a Presidente de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, utilizó sus redes sociales para solidarizarse con el dirigente de la Coalición Cívica, candidato a intendente de La Matanza, Héctor “Toty” Flores, tras su denuncia por los hechos delictivos que sufrió su familia.

El mensaje de Horacio Rodríguez Larreta para Toty Flores

“No nos van a parar. El cambio en Argentina está en marcha, pese a los aprietes y los mensajes mafiosos. Vamos a seguir adelante porque el cambio es imparable. Todo mi apoyo a Toty Flores, Gabriela Neme y a todos los argentinos que quieren vivir en un país mejor”, escribió el referente del PRO.

Seguir leyendo: