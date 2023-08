Sergio Massa, Guillermo Moreno, Ramiro Marra: todos los candidatos que pasaron en el primer programa de Intratables

El precandidato a presidente fue parte del regreso del programa en América

A 7 días de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), algunos de los protagonistas de las elecciones 2023 participaron del primer programa de Intratables en su regreso a la pantalla de América y con la conducción de Nicolás Magaldi. Estuvieron los precandidatos a presidente Sergio Massa, Guillermo Moreno y Gabriel Solano; el precandidato a jefe de Gobierno porteño Ramiro Marra y el precandidato a vicegobernador Gustavo Posse. Sus definiciones a una semana del primer test electoral.

El ministro de Economía y postulante de Unión por la Patria llegó al canal tras una reunión con Máximo Kirchner y Wado de Pedro, entre otros referentes del oficialismo, a la que adelantó que regresará para definir la última semana de la campaña de cara al próximo domingo. Durante su intervención hizo un repaso de su llegada al Palacio de Hacienda en medio de la crisis, cómo se determinó su candidatura presidencial y cómo se lo comunicó a la familia.

Con respecto a temas de campaña, planteó que en su potencial gestión “la prevención” será “la mejor herramienta en la lucha contra la inseguridad”, especificó que en lugares como Rosario “tenemos que animarnos a usar todas las fuerzas de seguridad interior y la Justicia porque si la policía detiene y la Justicia libera, la lucha es en vano”.

Sobre la economía doméstica, se refirió a la suma fija que está evaluando el Gobierno. Confirmó que este lunes se reunirá con la CTA, el martes con la CGT y que además tendrá charlas con las organizaciones sociales: “Hay que reforzar los salarios”. “Voy a ver cuál es el mejor mecanismo para que no interfiera en las paritarias, tenemos una deuda con el tema de recuperación del ingreso en la Argentina”, reconoció.

Frente a la baja participación que se viene registrando en los comicios provinciales, Massa llamó a la ciudadanía a ir a votar “porque cuando no eligen ustedes, otros elijen por ustedes”. Y les “pidió” el voto “a los que confiaron en el 2019 y sienten frustración porque tenemos la responsabilidad de terminar ese camino que empezamos juntos. Lo peor que nos puede pasar es volver para atrás con un país para pocos”, manifestó el candidato a UxP.

A su turno habló Guillermo Moreno, postulante a la presidencia de Principios y Valores, quien como suele hacer calificó al gobierno de Alberto Fernández como “socialdemócrata”. Defendió que durante su gestión como secretario de Comercio la pobreza bajó “al 7%” y enfatizó: “Los únicos que no fracasamos fuimos los peronistas”.

Por su parte, el precandidato a la Casa Rosada del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, propuso como “primer” medida “romper con el FMI”: “Al Fondo no se le puede pagar, el gobierno no tiene plata para pagar porque no se generaron las condiciones para el repago de esa deuda. Es impagable”.

“El país fue gobernado por todos y lo han hundido. Hay que reconstruir la Argentina a partir de un acuerdo de los trabajadores y la izquierda. La salida del pueblo argentino es con un programa de transformación integral”, sentenció.

También fue parte del programa Ramiro Marra, el precandidato libertario a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El economista defendió la idea de Javier Milei de “dolarizar” la economía, aseguró que el espacio tiene un proyecto para avanzar en su concreción: “Los salarios se recuperarían en dólares, si vos dolarizas, la gente no iría a buscar dólares al banco, iría a depositarlos”. “No se hace desde el día uno, el que se quiera quedar en pesos va a poder quedarse en pesos pero vamos a ver cuánto tiempo se queda”, advirtió. “El peso no es una moneda, está hecho para hacernos cada vez mas pobres, cualquiera que esté defendiendo el peso está defendiendo que haya más pobres en la Argentina”, criticó a la dirigencia clásica.

Por último habló el compañero de fórmula de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, Gustavo Posse. El intendente de San Isidro, y dirigente del radicalismo, destacó que con Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales los “vincula la gestión” y que se imagina el próximo domingo al jefe de Gobierno porteño consolidado como precandidato a presidente y al diputado nacional de Juntos por el Cambio como el ganador de la interna por la gobernación. “Santilli es la única persona en condiciones de ganarle a Kicillof”, remarcó.

“La interna nos va a hacer crecer, esa misma noche (13 de agosto) vamos a estar todos juntos. Nos va a dar la posibilidad de ampliar la base de sustentación, llegar al ballotage en octubre en Nación y estar mas unidos que nunca para ganar la provincia”, arengó. Más allá de las diferencias dentro del espacio, Posse aseguró que todos “van a ser convocados”: “No se puede prescindir de Horacio y de Patricia (Bullrich)”.

