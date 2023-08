Sigue la polémica por el monumento a Roca: para el intendente de Bariloche es una medida ideológica

La estatua ecuestre de Julio A. Roca que la intendencia de Bariloche pretende remover

Continúa la polémica en Bariloche por el monumento de Julio Argentino Roca. Luego que el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad rionegrina, Federico Corsiglia, dictara una medida cautelar suspendiendo el traslado de la estatua, el intendente Gustavo Gennuso consideró que la medida judicial “es ideológica”.

La resolución judicial responde a un amparo presentado en los últimos días por el abogado Pablo González a raíz del proyecto de puesta en valor del centro cívico de Bariloche que impulsa el Poder Ejecutivo local que incluye la remoción de la estatua del expresidente de la plaza. El planteo considera que las autoridades municipales no tienen la potestad de mover el monumento de su lugar original.

La cautelar prohíbe “innovar sobre el estado del monumento al General Roca, situado en el centro cívico de San Carlos de Bariloche Expedicionarios del Desierto, lo que implica la prohibición de cualquier obra sobre el mismo que pudiera modificar su ubicación y/o estado, con excepción de aquellas tareas que fueran necesarias para su mantenimiento y conservación”. La misma tiene validez “hasta tanto se avance en el proceso y se cuente con mayores elementos para que el suscripto pueda avanzar en un análisis más profundo de un tema tan particular y delicado como el presente”.

Además el juez Corsiglia libró un oficio para que el gobierno municipal presente dentro de un plazo máximo de 48 horas (vence mañana) un informe que detalle el estado de la gestión iniciada para hacer efectivo el traslado de la estatua.

Te puede interesar: Una medida cautelar suspendió el traslado del monumento a Roca en Bariloche

En este contexto, el intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso salió al cruce del magistrado. “La medida cautelar que otorga el juez frente a un amparo es una medida que nosotros consideramos ideológica, porque todavía no ha habido ningún acto administrativo del municipio que permita poner una medida de no innovar, lo hacen frente a dichos que podrían ser, pero no frente a un hecho concreto administrativo”, manifestó en declaraciones a Agencia Télam.

Gustavo Gennuso, intendente de Bariloche

Anteriormente desde el municipio habían informado que no se pretendían realizar las modificaciones en lo inmediato, estimando el inicio de las tareas en primavera, ya que se debe retirar el monumento con una grúa y trasladarlo a un lugar cercano para la restauración del fundido en bronce, y luego reubicarlo, con el mismo pedestal.

Te puede interesar: La historia de la estatua del General Roca de Bariloche: quién la hizo, cuánto costó y cómo se pagó

Días atrás Gennuso descartó que se convoque a un plebiscito para decidir el destino de la estatua porque considera que sería “meter a Bariloche en un lío de peleas y campañas que no parece apropiado”.

La gobernadora de Río Negro cuestionó la iniciativa del municipio: “Genera una polémica que confronta a la sociedad”

Arabela Carreras declaró el pasado miércoles que “no se entiende muy bien qué móvil tiene” el proyecto del gobierno municipal.

En sintonía con otros sectores que criticaron la idea, Carreras llamó a “cuidar el patrimonio cultural”. “Tenemos que cuidar mucho nuestros monumentos, tiene que haber prioridad en el cuidado del patrimonio”, señaló en declaraciones a la prensa de Viedma durante una visita al Centro Universitario Regional Zona Atlántica (Curza) de la Universidad Nacional del Comahue. “No nos parece que este sea un buen mecanismo para cuidar ese monumento y todo el entorno del Centro Cívico”, agregó.

La gobernadora expuso un planteo objetivo al proyecto de remover el monumento que impulsa la intendencia local: “No se entiende muy bien qué móvil tiene ese traslado porque son solo unos cuantos metros y genera una polémica que confronta a la sociedad”.

“La discusión sobre la historia requiere un debate mucho más profundo fuera de los contextos electorales para evitar algún tipo de especulación, pero el cuidado del patrimonio debe ser una prioridad”, insistió la mandataria provincial.

Seguir leyendo: